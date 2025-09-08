International

Auteur: AFP

Attentat à Jérusalem-Est: cinq morts

Les services de secours israéliens ont annoncé que cinq personnes avaient été tuées et plusieurs blessées lundi dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est, une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023.

L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramot, dans le secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël, où les assaillants ont tiré sur une station d'autobus selon la police.

"Les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de quatre personnes, un homme d’environ 50 ans et trois hommes dans la trentaine", a indiqué le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. Le décès d'une femme a été constaté plus tard à l'hôpital Shaaré Tzedek de la ville, selon un autre communiqué.

Neuf autres personnes ont été blessées selon le Magen David Adom dont six grièvement.

"C'était une scène très difficile", a déclaré Fadi Dekaidek, un infirmier, dans un communiqué du Magen David Adom. "Les blessés étaient allongés sur la route et le trottoir près d'un arrêt de bus, certains d'entre eux étaient inconscients".

Présents sur les lieux de l'attaque, "un agent de sécurité et un civil ont immédiatement réagi, ont riposté et neutralisé les assaillants", indique un communiqué de la police, précisant que "leurs décès ont été confirmés".

Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé que Benjamin Netanyahu tenait une réunion "avec les responsables des services de sécurité".

Le Hamas, en guerre contre Israël dans la bande de Gaza, a salué l'attaque en affirmant que les auteurs étaient des Palestiniens.

"Nous affirmons que cette opération est une réponse naturelle aux crimes de l'occupation et au génocide qu'elle mène contre notre peuple", indique le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

L'armée israélienne a affirmé que ses forces "étaient à la recherche de suspects" dans la zone de l'attaque et avaient encerclé des villages palestiniens dans la région de Ramallah en Cisjordanie occupée.

