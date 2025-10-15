Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
International

Deux condamnés à mort exécutés aux États-Unis

Auteur: ouest france

il y a 1 semaine 2321 Lectures 1 Commentaires | English
image

Deux condamnés à mort exécutés aux États-Unis

Deux hommes condamnés à mort, l’un en Floride et l’autre dans le Missouri, ont été exécutés ce mardi. Au total, les États-Unis ont procédé à 37 exécutions depuis le début de l’année 2025, soit le plus haut niveau depuis 2013.

Deux hommes condamnés à la peine capitale pour meurtre ont été exécutés mardi aux États-Unis, en Floride et dans le Missouri.

Ces deux exécutions, effectuées par injection létale, portent à 37 le total d’exécutions réalisées depuis le début de l’année aux États-Unis, soit le plus haut niveau depuis les 39 enregistrées en 2013.

Deux autres sont prévues cette semaine, dans le Mississippi (sud) mercredi et en Arizona (sud-ouest) vendredi, sur huit au total programmées jusqu’au 31 décembre.

Deux hommes condamnés à la peine capitale pour meurtre ont été exécutés mardi aux États-Unis, en Floride et dans le Missouri.

Ces deux exécutions, effectuées par injection létale, portent à 37 le total d’exécutions réalisées depuis le début de l’année aux États-Unis, soit le plus haut niveau depuis les 39 enregistrées en 2013.

Deux autres sont prévues cette semaine, dans le Mississippi (sud) mercredi et en Arizona (sud-ouest) vendredi, sur huit au total programmées jusqu’au 31 décembre.

Lire aussi : Pourquoi ces prisonniers américains attendent-ils si longtemps dans le « couloir de la mort » ?

Pas de verdict unanime pour l’un des deux condamnés

En Floride (sud-est), Samuel Smithers, 72 ans, a été exécuté pour le meurtre en 1996 de deux prostituées, Christy Cowan et Denise Roach, qu’il avait battues et étranglées. Les corps des deux femmes avaient été retrouvés dans un étang sur une propriété où il effectuait des travaux de jardinage.

Dans le Missouri (centre), Lance Shockley, 48 ans, a été exécuté dans la soirée pour le meurtre en 2005 d’un policier, Carl Graham, dont il s’est toujours dit innocent. Le policier, qui enquêtait sur un accident de la route mortel provoqué par l’accusé l’année précédente, avait été retrouvé assassiné par balle devant chez lui.

Lance Shockley a été condamné à mort malgré l’absence d’éléments matériels, selon la défense, et bien que le jury ne soit pas parvenu à un verdict unanime sur cette peine. Le Missouri est l’un des rares États où la peine capitale peut être prononcée sans unanimité du jury.

23 États ont aboli la peine de mort

La grande majorité des exécutions depuis le début de l’année aux États-Unis, 37 au total, ont été réalisées par injection létale.

Quatre l’ont été par inhalation d’azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l’Alabama (sud) en 2024 et comparée par des experts de l’Onu à une forme de « torture », et deux par peloton d’exécution en Caroline du Sud, pour la première fois aux États-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 États américains. Trois autres, la Californie, l’Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.

Auteur: ouest france
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (1)

  • image
    Étrange il y a 1 semaine

    Le silence des sociétés civiles et des associations de droits de l'homme d'occident face aux peines de mort appliquées et à l'immense homophobie de monsieur Trump est étrange. Ces gens sont si promptes à dénoncer les moindres dérapages dans ce qu'ils appellent le sid global. Ces salopards sont bien sélectifs. Niaw, monsieur Trump n'est pas petit hein

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 13 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 15 heures

Articles Tendances