Auteur: ouest france

Deux condamnés à mort exécutés aux États-Unis

Deux hommes condamnés à mort, l’un en Floride et l’autre dans le Missouri, ont été exécutés ce mardi. Au total, les États-Unis ont procédé à 37 exécutions depuis le début de l’année 2025, soit le plus haut niveau depuis 2013.

Deux hommes condamnés à la peine capitale pour meurtre ont été exécutés mardi aux États-Unis, en Floride et dans le Missouri.

Ces deux exécutions, effectuées par injection létale, portent à 37 le total d’exécutions réalisées depuis le début de l’année aux États-Unis, soit le plus haut niveau depuis les 39 enregistrées en 2013.

Deux autres sont prévues cette semaine, dans le Mississippi (sud) mercredi et en Arizona (sud-ouest) vendredi, sur huit au total programmées jusqu’au 31 décembre.

Pas de verdict unanime pour l’un des deux condamnés

En Floride (sud-est), Samuel Smithers, 72 ans, a été exécuté pour le meurtre en 1996 de deux prostituées, Christy Cowan et Denise Roach, qu’il avait battues et étranglées. Les corps des deux femmes avaient été retrouvés dans un étang sur une propriété où il effectuait des travaux de jardinage.

Dans le Missouri (centre), Lance Shockley, 48 ans, a été exécuté dans la soirée pour le meurtre en 2005 d’un policier, Carl Graham, dont il s’est toujours dit innocent. Le policier, qui enquêtait sur un accident de la route mortel provoqué par l’accusé l’année précédente, avait été retrouvé assassiné par balle devant chez lui.

Lance Shockley a été condamné à mort malgré l’absence d’éléments matériels, selon la défense, et bien que le jury ne soit pas parvenu à un verdict unanime sur cette peine. Le Missouri est l’un des rares États où la peine capitale peut être prononcée sans unanimité du jury.

23 États ont aboli la peine de mort

La grande majorité des exécutions depuis le début de l’année aux États-Unis, 37 au total, ont été réalisées par injection létale.

Quatre l’ont été par inhalation d’azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l’Alabama (sud) en 2024 et comparée par des experts de l’Onu à une forme de « torture », et deux par peloton d’exécution en Caroline du Sud, pour la première fois aux États-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 États américains. Trois autres, la Californie, l’Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.