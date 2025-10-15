International

Auteur: AFP

France : Une conseillère municipale condamnée pour avoir extorqué 56.000 euros à un homme de 98 ans

Le tribunal correctionnel de Montauban a condamné mardi à six mois de prison avec sursis une conseillère municipale pour abus de faiblesse, après avoir soutiré 56.000 euros à un homme de 98 ans.

L'élue de 76 ans a encaissé 41 chèques entre 2018 et 2023 pour des montants allant de 500 à 10.000 euros, versés systématiquement sur son compte bancaire. La moitié des chèques étaient directement rédigés par la conseillère municipale.

"Elle a été condamnée, c'est ce que je voulais", a affirmé à l'AFP la victime de 98 ans, à l'issue du procès, avant d'ajouter: "J'ai transpiré pour gagner cet argent-là, j'aurais préféré le donner à mon petit-fils".

Danielle Amouroux est conseillère municipale de la majorité LR/UDR à Montauban, adjointe de quartier et notamment déléguée au conseil des droits et des devoirs des familles.

Sa victime est le père d'un ancien conseiller municipal de Montauban chargé du handicap qui siégeait avec la prévenue au sein de la majorité municipale.

La conseillère municipale, élue sur la liste de Brigitte Barèges, figure de la droite locale et maire de Montauban durant près de 23 ans, a aussi été condamnée à rembourser la victime et à lui verser 1.500 euros au titre du préjudice moral.

Absente lors de son procès, invoquant des raisons médicales, elle a cependant reconnu les faits et a présenté ses excuses à la victime par la voie de son avocate, après avoir longtemps nié sa culpabilité lors de sa garde à vue et durant l’enquête.

"(Mon client) lui faisait entièrement confiance et il aurait aimé pouvoir la voir présente et qu'elle réponde aux questions qui resteront en suspens", a regretté auprès de l'AFP l'avocate du nonagénaire, Elodie Cipière.

Pour elle, le procès a servi à ce que "l'abus dont il a été victime soit reconnu", afin que son client puisse enfin "tourner la page".

En 2023, une conseillère bancaire avait alerté le parquet de Montauban alors que l'élue municipale se montrait "très pressante" pour se faire désigner comme destinataire de son assurance-vie.

L'enquête a également révélé une tentative chez un notaire visant à mettre sous tutelle la victime.