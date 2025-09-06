International

L'ancien chef du régulateur des marchés financiers chinois Yi fait l'objet d'une enquête, selon des sources

(Reuters) - L'ancien chef du régulateur des marchés financiers chinois, Yi Huiman, a été emmené par les autorités la semaine dernière pour une enquête, selon des personnes au fait du dossier.

Yi avait été évincé de manière inattendue de son poste de président de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) en février de l'année dernière, en pleine chute brutale des marchés boursiers nationaux qui avait poussé l'indice de référence à son plus bas niveau en cinq ans et laissé les investisseurs institutionnels et particuliers se démener pour réduire leurs pertes.

Les autorités chinoises n'avaient donné aucune raison pour le limogeage de Yi à l'époque.

Les sources, qui ont refusé d'être identifiées en raison de la sensibilité du sujet, ont déclaré que Yi faisait l'objet d'une enquête pour corruption présumée, notamment pour savoir si ses proches avaient obtenu des avantages indus pendant son mandat à la tête de la CSRC. Elles n'ont pas fourni plus de détails.

Yi n'a pas pu être joint pour commentaire. Les responsables de la CSRC, du Bureau d'information du Conseil d'État, qui gère les demandes des médias pour le compte du gouvernement chinois, et de l'organe suprême de lutte contre la corruption du pays, la Commission centrale de discipline et d'inspection (CCDI), n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

La Chine a été secouée l'année dernière par des enquêtes pour corruption visant des personnalités de premier plan, allant d'un sous-gouverneur de la banque centrale à un ancien président de sa plus grande compagnie pétrolière et gazière, ajoutant au malaise d'une économie qui peine à s'assurer une base solide et d'une société aux prises avec un sentiment de richesse qui s'estompe.

La liste comprenait également un amiral chinois de haut rang, Miao Hua, dont la disgrâce est survenue alors que Pékin tentait de moderniser ses forces armées et d'améliorer leur état de préparation au combat.