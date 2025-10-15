Compass icon FLUX ACTUALITÉS
International

Le Hamas exécute en pleine rue des “collaborateurs” d’Israël

Auteur: 7sur7be

il y a 1 semaine 4661 Lectures 15 Commentaires | English
image

Le Hamas exécute en pleine rue des “collaborateurs” d’Israël

La télévision du Hamas a publié une vidéo montrant ce qu’elle présente comme l’exécution de huit hommes “collaborateurs” d’Israël en pleine rue à Gaza-ville après le retrait de l’armée israélienne dans le cadre du cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis.

La vidéo, dont l'AFP n'est pas en mesure de déterminer dans l'immédiat l'authenticité, la date de tournage ou le lieu, a été publiée lundi soir sur le canal Telegram d'Al-Aqsa TV accompagnée de cette légende: "La résistance exécute la peine de mort contre un certain nombre de collaborateurs et de hors-la-loi dans la ville de Gaza."

La vidéo, dont l’AFP n’est pas en mesure de déterminer dans l’immédiat l’authenticité, la date de tournage ou le lieu, a été publiée lundi soir sur le canal Telegram d’Al-Aqsa TV accompagnée de cette légende: “La résistance exécute la peine de mort contre un certain nombre de collaborateurs et de hors-la-loi dans la ville de Gaza.”

On y voit huit hommes les mains liées dans le dos et les yeux ou la tête bandés, se faire traîner sur une place, être mis à genoux, et alignés avant de se faire abattre, chacun d’une rafale par des hommes armés postés derrière eux.

Auteur: 7sur7be
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (12)

  • image
    Chim il y a 1 semaine

    Ils n'ont même pas le courage de les abattre de face ces rats

  • image
    Patriote il y a 1 semaine

    Entre toi et eux qui sont les rats Puuuf

  • image
    Otis il y a 1 semaine

    Vraiment abject! Des rats!

  • image
    Xeme il y a 1 semaine

    J'applaudis des 4 mains. Israël n'aurait pas existé sans ses collaborateurs infiltrés dans toutes les communautés humaines, sans ses satanistes, sans ses francs maçons.

  • image
    Je il y a 1 semaine

    Il faut jamais trahir son pays

  • image
    Zorro il y a 1 semaine

    Les français ont exécuté des collabo qui aidaient l'Allemagne, lors de la 2e guerre mondiale. Si Israël opére des fraffes ultra précis, c'est qu'il dispose d'un réseau dense de traîtres de collabo

  • image
    bizness il y a 1 semaine

    Après jugements avec de preuves pas au pif. Ici c'est pour dissuader tout opposition.

  • image
    Hé! il y a 1 semaine

    Israël 🇮🇱- Palestine 🇵🇸, c'est à se demander si ce conflit 🧨 et ses dégâts collatéraux prendront fin.

  • image
    Thieuye li il y a 1 semaine

    L,armee Isralienne a un corps appele' : L.A.U.I = Libanese armed and uniformed by Israel= des libanais armes et habilles par Israel. Partout ou' les IDF ( Israel Defence Forces) = forces de defense israeliennes) vont en patrouille dans le secteur, ce corps est mis en sandwich dans le convoi. Les soldats de ce corps renseignent l,armee isralienne sur tout ce qui se passe au Liban. Je parle en cconnaissnce de cause. J,etais sur le terrain, membre d,un bataillon Senegalais ( SENBAT 11) sous la banniiere de la FINUL= Force Interim des Nations Unies au Liban. Si vous parlez d,atrocites, regardez du cote' Israel
    GUYS . Cette video, si elle est authentique doit appartenir au passe' Souhaitons que ce cessez le feu dure, Israel doit arreter ses agresdions sur ce peuple qu,il a fait beaucoup souffrir

  • image
    Thieuye li il y a 1 semaine

    "Agressions"

  • image
    Io il y a 1 semaine

    @ zorro
    Que sais-tu de leur culpabilité?? Et pourquoi prends-tu la France comme référence? Une référence de près de 80 ans au passage ! Où se trouve notre humanité ? Et quid de la peine de mort? A-t-elle éradiqué les trahisons depuis la nuit des temps? Est-elle humaine ? Sais-tu qu'une compatriote , employée de maison, risque la décapitation en Arabie Saoudite ? Tu as oublié?? Bandes d'irrfléchis. L'émotion est vraiment nègre

  • image
    ils sont vraiment gentils il y a 1 semaine

    Mais même pendant leur soit disant famine, on les voyait tirer sur leur propre peuple pour les empêcher de se servir sur les camions de nourriture. C'est leur mentalité ils ne s'entendent que sur le dos de l'Autre. Dès qu'il n'y a plus d'ennemis ils s'entretuent. Maintenant ils vont tuer tous les gens qui ne sont pas d'accord avec en les faisant passer pour des collabos ou des impies et détourner l'argent des aides. C'est comme les quartiers tenus par les trafiquants les gens ont peur et sont obligés d' adhérer en façade.

  • image
    saperlipopette il y a 1 semaine

    De toute façon c'est gros comme un nez au milieu de la figure ils ont la même mentalité que les narcotrafiquants qui tiennent les quartiers , mauvais et très malins. Ils détournent l'argent , quand les subventions se tarissent , ils créent une crise.

  • image
    bizness il y a 1 semaine

    Normal pas d'opposants, pas d'élections, le pouvoir aux mêmes islamo-racailles.

  • image
    bizness il y a 1 semaine

    Ces dictateurs s'inventent toujours un ennemi pour détourner l'attention + assomment les gens avec la religion le football

Participer à la Discussion

Articles Tendances