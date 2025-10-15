Le Hamas exécute en pleine rue des “collaborateurs” d’Israël
La télévision du Hamas a publié une vidéo montrant ce qu’elle présente comme l’exécution de huit hommes “collaborateurs” d’Israël en pleine rue à Gaza-ville après le retrait de l’armée israélienne dans le cadre du cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis.
La vidéo, dont l’AFP n’est pas en mesure de déterminer dans l’immédiat l’authenticité, la date de tournage ou le lieu, a été publiée lundi soir sur le canal Telegram d’Al-Aqsa TV accompagnée de cette légende: “La résistance exécute la peine de mort contre un certain nombre de collaborateurs et de hors-la-loi dans la ville de Gaza.”
On y voit huit hommes les mains liées dans le dos et les yeux ou la tête bandés, se faire traîner sur une place, être mis à genoux, et alignés avant de se faire abattre, chacun d’une rafale par des hommes armés postés derrière eux.
Ils n'ont même pas le courage de les abattre de face ces rats
Entre toi et eux qui sont les rats Puuuf
Vraiment abject! Des rats!
J'applaudis des 4 mains. Israël n'aurait pas existé sans ses collaborateurs infiltrés dans toutes les communautés humaines, sans ses satanistes, sans ses francs maçons.
Il faut jamais trahir son pays
Les français ont exécuté des collabo qui aidaient l'Allemagne, lors de la 2e guerre mondiale. Si Israël opére des fraffes ultra précis, c'est qu'il dispose d'un réseau dense de traîtres de collabo
Après jugements avec de preuves pas au pif. Ici c'est pour dissuader tout opposition.
Israël 🇮🇱- Palestine 🇵🇸, c'est à se demander si ce conflit 🧨 et ses dégâts collatéraux prendront fin.
L,armee Isralienne a un corps appele' : L.A.U.I = Libanese armed and uniformed by Israel= des libanais armes et habilles par Israel. Partout ou' les IDF ( Israel Defence Forces) = forces de defense israeliennes) vont en patrouille dans le secteur, ce corps est mis en sandwich dans le convoi. Les soldats de ce corps renseignent l,armee isralienne sur tout ce qui se passe au Liban. Je parle en cconnaissnce de cause. J,etais sur le terrain, membre d,un bataillon Senegalais ( SENBAT 11) sous la banniiere de la FINUL= Force Interim des Nations Unies au Liban. Si vous parlez d,atrocites, regardez du cote' Israel
GUYS . Cette video, si elle est authentique doit appartenir au passe' Souhaitons que ce cessez le feu dure, Israel doit arreter ses agresdions sur ce peuple qu,il a fait beaucoup souffrir
"Agressions"
@ zorro
Que sais-tu de leur culpabilité?? Et pourquoi prends-tu la France comme référence? Une référence de près de 80 ans au passage ! Où se trouve notre humanité ? Et quid de la peine de mort? A-t-elle éradiqué les trahisons depuis la nuit des temps? Est-elle humaine ? Sais-tu qu'une compatriote , employée de maison, risque la décapitation en Arabie Saoudite ? Tu as oublié?? Bandes d'irrfléchis. L'émotion est vraiment nègre
Mais même pendant leur soit disant famine, on les voyait tirer sur leur propre peuple pour les empêcher de se servir sur les camions de nourriture. C'est leur mentalité ils ne s'entendent que sur le dos de l'Autre. Dès qu'il n'y a plus d'ennemis ils s'entretuent. Maintenant ils vont tuer tous les gens qui ne sont pas d'accord avec en les faisant passer pour des collabos ou des impies et détourner l'argent des aides. C'est comme les quartiers tenus par les trafiquants les gens ont peur et sont obligés d' adhérer en façade.
De toute façon c'est gros comme un nez au milieu de la figure ils ont la même mentalité que les narcotrafiquants qui tiennent les quartiers , mauvais et très malins. Ils détournent l'argent , quand les subventions se tarissent , ils créent une crise.
Normal pas d'opposants, pas d'élections, le pouvoir aux mêmes islamo-racailles.
Ces dictateurs s'inventent toujours un ennemi pour détourner l'attention + assomment les gens avec la religion le football
