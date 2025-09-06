Compass icon FLUX ACTUALITÉS
International

Le journaliste Thomas Legrand suspendu par France Inter après des propos litigieux sur Rachida Dati devant des cadres du PS

Auteur: BFM TV

il y a 3 jours
image

Le journaliste Thomas Legrand suspendu par France Inter après des propos litigieux sur Rachida Dati devant des cadres du PS

Le chroniqueur Thomas Legrand a été suspendu d'antenne par France Inter après la diffusion d'une vidéo le montrant tenir des propos visant Rachida Dati, devant des responsables du PS.

France Inter a annoncé vendredi soir avoir suspendu d'antenne son chroniqueur Thomas Legrand, après la diffusion d'une vidéo le montrant tenir des propos litigieux visant la ministre de la Culture, Rachida Dati , devant des responsables du Parti socialiste.

Au cours de cet échange révélé par le mensuel L'Incorrect, M. Legrand, par ailleurs journaliste à Libération, déclare notamment: "Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick (Cohen) et moi", c'est-à-dire contre elle dans sa course à la mairie de Paris à laquelle elle est candidate. Selon le journal, la vidéo a été filmée en juillet, à l'insu des participants dans un restaurant parisien.

"Nous avons décidé de suspendre Thomas Legrand de l'antenne à titre conservatoire. Il ne sera pas à l'antenne ce dimanche", a réagi France Inter.

Patrick Cohen présent sur la vidéo

Également chroniqueur sur France Inter, ainsi que pour France Télévisions, Patrick Cohen est à la table de M. Legrand aux côtés du secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, et du président du conseil national du PS, Luc Broussy. Il fait auprès d'eux l'analyse de la situation politique lors de cette rencontre informelle, en principe hors micro et caméra.

Rachida Dati, investie comme candidate des Républicains à la mairie de Paris, a demandé que des mesures soient prises envers les deux chroniqueurs.

"Des journalistes du service public et Libération affirment +faire ce qu'il faut+ pour m'éliminer de l'élection à Paris. Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités", a-t-elle réagi sur X.

Des journalistes du service public et Libération affirment “faire ce qu’il faut” pour m’éliminer de l’élection à Paris. Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. pic.twitter.com/DCFOUkCJBr
— Rachida Dati ن (@datirachida) September 5, 2025

Des journalistes du service public et Libération affirment “faire ce qu’il faut” pour m’éliminer de l’élection à Paris. Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités.

Vendredi soir, Thomas Legrand a cependant récusé auprès de l'AFP l'intention qui lui est prêtée. "Mon travail est de combattre les mensonges de Mme Dati et son attitude face à la presse. Je ne la combats pas politiquement", a-t-il affirmé.

Le journaliste n'a pas souhaité faire de commentaire sur sa suspension par France Inter. L'Incorrect, fondé en 2017 par des proches de Marion Maréchal, s'affirme comme "conservateur" et prône une union des droites.

Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (7)

  • image
    Bebert il y a 3 jours

    bien il faut niker la droite !!

  • image
    Pas comme ici ! il y a 3 jours

    Les responsables de ce média ont pris leur responsabilité en sagesse et déontologie idoine.

  • image
    Mo il y a 2 jours

    Affaire franco-française ........f...off.

  • image
    Wala il y a 2 jours

    Bizarre, je ne vois pas de commentaire pour la "protection" des journalistes !!!

  • image
    Abi il y a 2 jours

    Dati est dégoutante, prête à tout. Elle avait dit qu'elle avait donné des conseils à Rama Yade pour bien s'habiller et se présenter mais que c'était pas facile avec son "gros cul de black"

  • image
    sisi il y a 2 jours

    Chassez le naturel, il revient au galop!

  • image
    BB il y a 2 jours

    C'est la copine de Pécresse qui a saboté Rama Yade et la fait exclure. Après Pécresse a pris dans son équipe la cuisinière Babeth Rozière 70 ans pour faire genre je n ai rien contre ces femmes. 2 sorcières.

  • image
    le monde à l'envers il y a 2 jours

    Thomas Legrand est un très bon journaliste.

  • image
    JF il y a 2 jours

    C'est normal, c'est une menteuse, elle ne répond jamais aux questions. On sait comment elle a réussi à gravir les échelons.

