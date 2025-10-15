International

Auteur: 7sur7.be

Romelu et Jordan Lukaku ne pourront pas assister aux funérailles de leur père à Kinshasa

Romelu et Jordan Lukaku ne pourront pas assister, “en raison de certaines décisions”, aux funérailles de leur père, Roger Lukaku, décédé il y a trois semaines. Les frères l’ont annoncé mardi sur les réseaux sociaux.

Roger Lukaku est décédé le 28 septembre à l’âge de 58 ans à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les funérailles de l’ancien attaquant de Boom, Seraing, Germinal Ekeren, FC Malines et FC Ostende étaient initialement prévues à la basilique de Koekelberg à Bruxelles, mais elles se dérouleront finalement à Kinshasa, contre la volonté des frères.

“Comme vous le savez peut-être, nous avions prévu d’organiser les funérailles ce vendredi. Cependant, en raison de certaines décisions prises à Kinshasa, celles-ci n’auront pas lieu en Belgique”, peut-on lire sur le message. “Notre père est décédé le 28 septembre et, en tant que frères, nous avons tout fait pour rapatrier sa dépouille en Belgique. Malheureusement, nous avons eu le sentiment d’être extorqués par certains membres de la famille. Si notre père était encore parmi nous, il ne l’aurait jamais accepté! Cela nous brise le cœur de ne pas pouvoir l’accompagner dignement dans son dernier repos. Mais certaines personnes ont voulu saboter cela. Nous comprenons désormais pourquoi notre père nous tenait éloignés de plusieurs membres de la famille. Que Dieu bénisse ton âme, Papa. On t’aime.”