International

Sommet sur Gaza : « Une belle jeune femme »… Sans scrupule, Trump réduit Meloni à son physique

Auteur: 20Minutes

il y a 1 semaine 3055 Lectures 1 Commentaires | English
image

Sommet sur Gaza : « Une belle jeune femme »… Sans scrupule, Trump réduit Meloni à son physique

Lors du sommet sur Gaza, Donald Trump a tenu des propos sexistes à l’encontre de la cheffe du gouvernement italien, seule femme parmi les dirigeants présents à ses côtés

est une remarque particulièrement inhabituelle en diplomatie internationale qui montre une nouvelle fois à quel point Donald Trump n’en a que faire de la bienséance. Lundi, lors du sommet sur Gaza en Egypte, le président des Etats-Unis a en effet préféré s’attarder sur le physique de Giorgia Meloni plutôt que de s’intéresser réellement à sa politique.

« C’est une belle jeune femme », a ainsi lâché le locataire la Maison-Blanche au sujet de la cheffe du gouvernement italien. Sur la photo de famille de l’événement rassemblant une trentaine de dignitaires venus du monde entier, la dirigeante de l’Italie est la seule femme.

Une rapide remarque sur la politique de Meloni

« Je n’ai pas le droit de le dire, parce que normalement c’est la fin de votre carrière si vous le dites, mais c’est une belle jeune femme », a dit le président américain, qui coprésidait cette conférence internationale, pendant un discours. « Je prends le risque », a-t-il encore déclaré, en cherchant du regard Giorgia Meloni : « Où est-elle ? Cela ne vous dérange pas que je dise que vous êtes belle ? Parce que c’est vrai. »

« Elle est très respectée en Italie. C’est une responsable politique très performante », a rapidement jugé le président américain. Debout juste derrière lui, la cheffe du gouvernement italien s’est contentée de sourire.

Donald Trump est connu pour proférer des remarques sexistes, parfois extrêmement crues, sans que cela n’ait fait dérailler sa carrière politique. En 2016, il avait été élu pour la première fois un mois après la publication d’une ancienne vidéo dans laquelle il se vantait d’utiliser sa célébrité pour « choper (les femmes) par la chatte ».

Auteur: 20Minutes
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (1)

  • image
    Xeme il y a 1 semaine

    Les médias wokes de Macron cherchent à le venger sur Trump.

Participer à la Discussion

Articles Tendances