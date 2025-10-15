Compass icon FLUX ACTUALITÉS
International

Une conseillère municipale condamnée pour avoir extorqué 56 000 euros à un homme de 98 ans

il y a 1 semaine 2589 Lectures 0 Commentaires | English
image

Une conseillère municipale condamnée pour avoir extorqué 56 000 euros à un homme de 98 ans

Le tribunal correctionnel de Montauban a condamné mardi à six mois de prison avec sursis une conseillère municipale pour abus de faiblesse, après avoir soutiré 56 000 euros à un homme de 98 ans, rapporte l’Agence France-Presse (AFP).

L’élue de 76 ans a encaissé 41 chèques entre 2018 et 2023 pour des montants allant de 500 à 10 000 euros, versés systématiquement sur son compte bancaire. La moitié des chèques étaient directement rédigés par la conseillère municipale.

« Elle a été condamnée, c’est ce que je voulais », a affirmé à l’AFP la victime de 98 ans, à l’issue du procès, avant d’ajouter : « J’ai transpiré pour gagner cet argent-là, j’aurais préféré le donner à mon petit-fils. »

La victime est le père d’un ancien conseiller municipal

Danielle Amouroux est conseillère municipale de la majorité LR/UDR à Montauban, adjointe de quartier et notamment déléguée au conseil des droits et des devoirs des familles.

Auteur: ouest france
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (0)

Participer à la Discussion

Articles Tendances