Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
International

USA : La belle-sœur de l’ex-candidat Mitt Romney retrouvée morte dans une rue de Los Angeles

Auteur: Bernardin Patinvoh

il y a 1 semaine 1952 Lectures 1 Commentaires | English
image

USA : La belle-sœur de l’ex-candidat Mitt Romney retrouvée morte dans une rue de Los Angeles

Triste nouvelle pour l’ancien candidat à la Présidentielle américaine, Mitt Romney. Sa belle-sœur, Carrie Elisabeth Romney, a été retrouvée morte, vendredi dernier, dans une rue, près du parking d’un centre commercial de Santa Clarita (Los Angeles). Elle avait 64 ans. On ignore si elle a « sauté ou si elle est tombée » du parking à étages ou d’un bâtiment voisin. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de son décès.

Elle « nous a apporté chaleur et amour »

Les autorités ont toutefois déclaré qu’aucun acte criminel ne semble être à l’origine de sa mort. La famille éplorée a indiqué, dans un communiqué parvenu à "People", qu’elle était « profondément attristée par la perte de Carrie ».

Elle « nous a apporté chaleur et amour. Nous demandons le respect de notre intimité en cette période difficile » a-t-elle ajouté dans le document.

Auteur: Bernardin Patinvoh
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (1)

  • image
    lol il y a 1 semaine

    belle soeur sorina di

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 13 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 15 heures

Articles Tendances