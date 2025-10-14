International

Auteur: Bernardin Patinvoh

USA : La belle-sœur de l’ex-candidat Mitt Romney retrouvée morte dans une rue de Los Angeles

Triste nouvelle pour l’ancien candidat à la Présidentielle américaine, Mitt Romney. Sa belle-sœur, Carrie Elisabeth Romney, a été retrouvée morte, vendredi dernier, dans une rue, près du parking d’un centre commercial de Santa Clarita (Los Angeles). Elle avait 64 ans. On ignore si elle a « sauté ou si elle est tombée » du parking à étages ou d’un bâtiment voisin. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de son décès.

Elle « nous a apporté chaleur et amour »

Les autorités ont toutefois déclaré qu’aucun acte criminel ne semble être à l’origine de sa mort. La famille éplorée a indiqué, dans un communiqué parvenu à "People", qu’elle était « profondément attristée par la perte de Carrie ».

Elle « nous a apporté chaleur et amour. Nous demandons le respect de notre intimité en cette période difficile » a-t-elle ajouté dans le document.