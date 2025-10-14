Afrique

Auteur: Harouna NEYA

Burkina Faso : Deux chauffeurs de la Société de transport en commun envoyés au front pour indiscipline

La Société de transport en commun du Burkina Faso (SOTRACO) a annoncé, le 14 octobre 2025, avoir envoyé deux de ses chauffeurs au front, aux côtés des forces de défense et de sécurité. Cette décision fait suite à plusieurs avertissements liés à leur non-respect des règles de sécurité routière. L’entreprise présente cette mesure comme un « acte fort » visant à rétablir la discipline et à garantir la sécurité des usagers.

Elle espère ainsi renforcer la responsabilité de ses conducteurs et dissuader d’autres comportements dangereux sur la route.