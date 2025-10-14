Burkina Faso : Deux chauffeurs de la Société de transport en commun envoyés au front pour indiscipline
La Société de transport en commun du Burkina Faso (SOTRACO) a annoncé, le 14 octobre 2025, avoir envoyé deux de ses chauffeurs au front, aux côtés des forces de défense et de sécurité. Cette décision fait suite à plusieurs avertissements liés à leur non-respect des règles de sécurité routière. L’entreprise présente cette mesure comme un « acte fort » visant à rétablir la discipline et à garantir la sécurité des usagers.
Elle espère ainsi renforcer la responsabilité de ses conducteurs et dissuader d’autres comportements dangereux sur la route.
Commentaires (15)
Ce pays est entrain de faire de grands pas vers un avenir radieux il est entrain d'éduquer son peuplé même les prisonniers travaillent la terre pour diminuer leur peine de prison
Il envoie des civils à une Mort certaine.
Les hommes de le pays intègre .
Vous pouvez les virer, mais vous n'avez pas le droit de les contraindre à se faire tuer. C'est de la dictature.
Je te renvoie au son de Jamie Foxx: "-F..ck u"
Les licenciés pour en faire des frustrés dans la société qui peuvent se levés un jour pour se faire justice ? ? Non tu part au front tu prends conscience des enjeux et tu reviens dans ton poste pour aider a faire régner l'ordre.
Et quand ils crashent leur bus à causedeleurindiscipline, vous dites quoi ?
Déjà il faut savoir qu'il ne vont pas au front pour combattre forcément, il y a d'autres activités connexes de la defense. Éviter de croire que vous détenez la vérité sur les réalités d'un pays que vous ignorer surement
Defendre son pays est un acte noble, qu'il ne faudrait pas descendre au rang de simple punition.
Il faut être formé pour cela sinon c’est une mission suicide. Allez au front est une vocation et non une obligation.
Cest pas un pays
Le journaliste n'a pas bien compris je pense.
Au front si c'est vrai, c'est pour apprendre la discipline. Parce que là, aucune erreur n'est pardonnée car c'est la vie des gens qui est en danger aussi !!!
La sanction est forte d'accord mais ces chauffeurs aller tuer combien de gens dans leurs comportements
Certains burkinabè n'ont pas encore compris les enjeux de la Révolution Populaire Progressiste. Un indiscipliné est considéré comme un ennemi du peuple, et doit être puni.
Le licencié est lui donner plus de liberté.
Moi je voudrais cette chance d'aller au front et défendre mon pays c'est du sérieux et j'ai pas besoin de formation 70 069170
Pez
Nous sommes fièrs en tant q'Africains de ce qui se passe chez vous.
Très bonne décision pour les deux chauffeurs.
C'est cela un bus qui contient cinquante personnes et vous jouez au zozo alors aller au front
Vous croyez quoi vous qui faites des observations incongrues , vous pensez que c'est pour les envoyer à la mort, qu'est-ce qui empêche la révolution de les fusiller , c'est une leçon qu'on leur donne et au delà à tous les burkinabè, Salut.
Laissé vos histoires, pour ce qui lisent la Bible, es-ce que DAVID avait reçu une formation pour tuer goliath ?
Ici au Bénin quand les les mercenaires étaient venus ce n'était pas seule l'armée qui avait fonctionné même les civils ont pris des pilons,des pierres,des coupe-coupes pour aller au front donc ne jugé personne si vous n'avez pas des solutions à donner,trop de langue de Molière gâte nos réalités, avant quand un enfant était têtu les parents les envoyait au Camp militaire pour le discipliner qu'en est aujourd'hui ?
Ne vous fâché pas hein!
Nous amusé 😛😛😛😛
Envoyer des indisciplinés au front n'honore pas nos garçons qui se battent pour la libération du territoire. S'ils critiquaient les actions menées par les fds et les vdp au front, là, on les y envoyait pour vivre les réalités du front. Des indisciplinés doivent être traduits en conseil de discipline. Merci
Il faut faciliter le travail à nos lideurs qui se battent jours et nuits au risque et péril de leur vie pour nous sortir nos pays des chaînes. Éviter que la jeunesse africaine finisse dans les océans.
Au front ils comprendront leur caprices.
Soyons solidaires
Participer à la Discussion