Auteur: Harouna NEYA

Burkina Faso : Ouverture d'une enquête contre une avocate pour outrage au chef de l’État

Le parquet de Ouagadougou a annoncé, le samedi 6 septembre 2025, l’ouverture d’une enquête contre l’avocate Ini Benjamine Esther Doli. Elle est poursuivie pour des faits présumés de trahison, d’outrage au chef de l’État et de démoralisation des forces armées, après plusieurs publications sur son profil.

L’avocate, interpellée dans la nuit du 30 au 31 août, aurait notamment diffusé une lettre ouverte adressée au président russe Vladimir Poutine, dénonçant la restriction de la liberté d’expression dans les pays de l’AES.