Burkina Faso : Ouverture d'une enquête contre une avocate pour outrage au chef de l’État

Auteur: Harouna NEYA

il y a 2 jours
image

Burkina Faso : Ouverture d'une enquête contre une avocate pour outrage au chef de l’État

Le parquet de Ouagadougou a annoncé, le samedi 6 septembre 2025, l’ouverture d’une enquête contre l’avocate Ini Benjamine Esther Doli. Elle est poursuivie pour des faits présumés de trahison, d’outrage au chef de l’État et de démoralisation des forces armées, après plusieurs publications sur son profil.

L’avocate, interpellée dans la nuit du 30 au 31 août, aurait notamment diffusé une lettre ouverte adressée au président russe Vladimir Poutine, dénonçant la restriction de la liberté d’expression dans les pays de l’AES.

Auteur: Harouna NEYA
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (3)

  • image
    Paco il y a 2 jours

    IB est un dictateur

  • image
    absolumnet ! il y a 2 jours

    les petits dictateurs sortis pour la plupart des armées sont de petits bonhommes imbus de leur personne, aucune "mauvaise lecture" de leur dictature ne doit être faite. Pauvres africains avec leurs dictateurs avérés ou pas !

  • image
    Pas notre dada ! il y a 2 jours

    Adressez vous aux Burkinabés fatigués ou à l'AES. Ici mille chats a attraper...

  • image
    Toto il y a 2 jours

    La suite des évènements démontre que cette dame a raison

