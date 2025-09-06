Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

Burkina : Lors d’une altercation, un avocat sort son arme et tire sur…

Au Burkina Faso, la commune de Zano (centre-est du pays) a été le théâtre d’une vive altercation entre un avocat et deux habitants, le 02 septembre dernier. La toge noire connue sous le nom de Paul Kéré « aurait fait usage de son arme de poing (pendant cette explication), occasionnant de graves blessures » sur l’un des protagonistes, renseigne le procureur général près la Cour d’appel de Fada N’Gourma, dans un communiqué.

Placé sous mandat de dépôt

La victime a " rapidement été prise en charge et a reçu des soins d’urgence au Centre Hospitalier Régional de Tenkodogo".

Saisi de l'affaire, le Parquet général, après consultation du bâtonnier, a immédiatement instruit le Parquet de Tenkodogo d’ouvrir une enquête approfondie afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet incident et de garantir le strict respect de la loi.

Hier vendredi 05 septembre, Lefaso.net informe que l’avocat a été placé sous mandat de dépôt. En clair, il est en prison.