Afrique

Burkina : Lors d’une altercation, un avocat sort son arme et tire sur…

Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 3 jours 11847 Lectures 3 Commentaires | English
image

Burkina : Lors d’une altercation, un avocat sort son arme et tire sur…

Au Burkina Faso, la commune de Zano (centre-est du pays) a été le théâtre d’une vive altercation entre un avocat et deux habitants, le 02 septembre dernier. La toge noire connue sous le nom de Paul Kéré « aurait fait usage de son arme de poing (pendant cette explication), occasionnant de graves blessures » sur l’un des protagonistes, renseigne le procureur général près la Cour d’appel de Fada N’Gourma, dans un communiqué.

Placé sous mandat de dépôt

La victime a " rapidement été prise en charge et a reçu des soins d’urgence au Centre Hospitalier Régional de Tenkodogo". 

Saisi de l'affaire, le Parquet général, après consultation du bâtonnier, a immédiatement instruit le Parquet de Tenkodogo d’ouvrir une enquête approfondie afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet incident et de garantir le strict respect de la loi.

Hier vendredi 05 septembre, Lefaso.net informe que l’avocat a été placé sous mandat de dépôt. En clair, il est en prison.

Commentaires (3)

  • image
    drôle de mec l'avocaillon il y a 3 jours

    Ah ah, elle est bien belle et représentée la Justice, un avocat pour plaidoirie se sert d'une arme !
    On aura tout vu dans ce pays !

  • image
    EVGENI ami du Sahel il y a 3 jours

    je connais ce baveux, on l'a formé !!

  • image
    Prec il y a 3 jours

    Faut vérifier s'il n'est pas un terroriste.

Articles Tendances