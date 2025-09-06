Côte d'Ivoire: un hippopotame fait chavirer une pirogue, 11 disparus

Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Afrique

Auteur: AFP

il y a 3 jours 4665 Lectures 5 Commentaires | English
image

Onze personnes sont portées disparues dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire après qu'un hippopotame a fait chavirer une pirogue sur le fleuve Sassandra, a déclaré samedi la ministre de la Solidarité.

"C'est avec une profonde peine que nous avons appris la disparition de 11 personnes dont des femmes, des fillettes et un nourrisson suite au chavirement d'une embarcation causé par un hippopotame", a affirmé Myss Belmonde Dogo dans une publication sur sa page Facebook.

La scène s'est déroulée vendredi en début de matinée, au niveau de la localité de Buyo, a-t-elle ajouté, précisant que 3 personnes ont survécu et que les "recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver les victimes portées disparues".

Selon une étude d'universitaires ivoiriens en 2022, l'hippopotame est l'espèce "la plus mentionnée" dans les incidents avec l'Homme causant des morts ou des blessés.

Leur population est estimée à environ 500 individus, répartis dans plusieurs fleuves du sud du pays, le Sassandra ou le Bandama notamment.

Les naufrages meurtriers d'embarcations ne sont toutefois pas rares en Côte d'Ivoire, souvent en raison de la surcharge de pirogues utilisées pour le transport de passagers.

En avril, douze enfants et adolescents étaient morts noyés après le chavirement d'une pirogue dans la lagune près d'Abidjan.

Auteur: AFP
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (4)

  • image
    Boy Pourtou il y a 3 jours

    Il fair chercher dans le ventre des crocodiles
    Qui dit hipopothames dit crocodiles

  • image
    Animal jurassique il y a 3 jours

    Ils étaient sur son territoire. Faut pas les déranger. Pourvu qu'on les retrouve.

  • image
    Don't kill him il y a 3 jours

    L'hippopotame de Gouloumbou a des amis en Côte d'Ivoire.

  • image
    Tuez le il y a 2 jours

    Il faut le fusilier

  • image
    Panafricain il y a 2 jours

    Les hippo sont territoriaux et malheureusement en Afrique la sécurité n est pas une priorité sinon il fallait prendre des mesures sécuritaires mais certains pensent même pas aux dangers
    Paix à leurs âmes

Participer à la Discussion

Articles Tendances