Gabon : Un opposant propose au président Oligui Nguéma de proclamer le parti unique
Son départ du Parti Démocratique Gabonais (PDG) en novembre 2024, a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Alain Claude Bilie By Nzé, l’ancien Premier ministre du Gabon est devenu depuis 10 mois, un opposant farouche au régime du général Brice Clotaire Oligui Nguéma.
Il n’hésite pas à tirer à boulets rouges sur le nouveau gouvernement et sur son ancien parti, le PDG. Récemment, le natif de Makokou a ironiquement suggéré aux autorités de proclamer le parti unique dans le pays.
« PDG/UDB : blanc bonnet, bonnet blanc ? Deux mamelles du même mal,… »
Il a fait cette demande sarcastique, au vu de certains faits qui dénotent selon lui, d’une relation incestueuse entre le parti au pouvoir, l’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) et le PDG.
« PDG/UDB : blanc bonnet, bonnet blanc ? Deux mamelles du même mal, deux pieds d'un même désastre. Né dans le mensonge et la tromperie, c’est dans la duperie et la duplicité que ce régime s’enfonce. Proclamez le parti unique, on gagnerait du temps ! » a lâché l’ex-Premier ministre sur son compte X.
Il faut dire que le PDG a pris récemment des décisions qui arrangent le parti au pouvoir. En effet, la formation politique dirigée par Blaise Louembé, a décidé de retirer les requêtes en annulation des candidatures litigieuses des transfuges de son parti à l’UDB.
L’UDB « viole le code électoral »
Le PDG avait précédemment saisi la Cour constitutionnelle pour contester ces candidatures, estimant que la démission de ses anciens membres était irrégulière.
Pour Alain Claude Bilie-Bye-Nze, la décision du vieux parti consacre « la violation par l’UDB des dispositions de l’article 82 de la loi organique portant code électoral en République gabonaise ».
Commentaires (4)
Qui a compris pour m'éclairer ?
Gabon pays de la françafrique avec un président valet préféré de Paris après macky sall
