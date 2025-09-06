Afrique

Auteur: Fatoumata Allahwaly Sylla, Correspondante Seneweb – Conakry

Guinée : Violents affrontements à Tongui 2 lors de la distribution des cartes d’électeur

Ce samedi 6 septembre 2025, le district de Tongui 2, dans la sous-préfecture de Doko, a été secoué par de violents heurts lors de l’opération de distribution des cartes d’électeur. Ce qui devait être une simple formalité électorale a viré à l’affrontement entre habitants, alimenté par des désaccords sur la gestion du processus.

Une décision controversée à l’origine du conflit

La crise a éclaté suite à la décision du sous-préfet de Doko de confier la supervision de la distribution à une personne extérieure au bureau du district, une initiative contestée par le président de Tongui 2, qui revendique l’exclusivité de cette mission. Selon des témoins, les membres du bureau de district ont bloqué l’opération, dénonçant une « violation flagrante des règles établies », ce qui a déclenché des affrontements physiques et verbaux entre les deux camps. Plusieurs cartes d’électeur auraient été déchirées au cours des incidents.

« Nous ne pouvons pas accepter que nos droits soient bafoués. Le président du district est le seul habilité à superviser la distribution. Confier cette tâche à quelqu’un d’autre, c’est semer la division », a déclaré un notable local.

Une menace sur la crédibilité du processus électoral

Pour les habitants, cette controverse fragilise la transparence du processus électoral. « La carte d’électeur est un droit pour chaque citoyen. Sa distribution doit être équitable et transparente », a affirmé une villageoise présente sur les lieux.Des sages et leaders communautaires ont tenté une médiation pour calmer les tensions, mais la situation reste tendue. Plusieurs voix appellent à une intervention rapide des autorités préfectorales pour rétablir l’ordre et éviter une paralysie durable du processus. « Si cette situation perdure, elle pourrait compromettre la sérénité du scrutin à venir », a averti un jeune manifestant.

Suspension de la distribution et incertitude

À ce jour, la distribution des cartes d’électeur à Tongui 2 demeure suspendue, plongeant la population dans l’incertitude à l’approche du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. Cette crise intervient dans un contexte politique déjà tendu en Guinée, marqué par la suspension de partis d’opposition et le report de la campagne électorale.