Auteur: AFP

Kenya : sept jours de deuil national en hommage au chef de l'opposition Raila Odinga (président)

Le président kényan William Ruto a décrété sept jours de deuil national après le décès mercredi du chef de l'opposition Raila Odinga, mort à 80 ans en Inde.

Le chef de l'Etat kényan, qui avait battu de peu M. Odinga lors de la dernière présidentielle de 2022, a évoqué "l'un des plus grands hommes d'État du Kenya et l'un des plus grands fils de l'Afrique (...) un géant de la démocratie, un combattant intrépide de la liberté et un guerrier infatigable de la bonne gouvernance".

Durant cette période, en hommage à la "contribution extraordinaire" de Raila Odinga pour ce pays d'Afrique de l'Est, "le drapeau national devrait être mis en berne à travers la République (...) dans toutes nos missions à l'étranger", a déclaré M. Ruto lors d'une allocution au palais présidentiel.