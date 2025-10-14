Afrique

Auteur: Ousmane Dicko

Krépin Diatta après la qualification des Lions: “Nous n’avons jamais douté, même dans les moments difficiles”

Le défenseur des Lions, Krépin Diatta a salué la détermination de tout le groupe, qui a su traverser les périodes délicates pour aller chercher cette qualification pour le mondial-2026 en battant la Mauritanie ce mardi par 4-0.

“Nous avons tout donné pour nous qualifier. Nous avons réussi à décrocher les trois points et valider notre ticket pour la Coupe du monde pour la troisième fois d’affilée, c’est une immense fierté,” a déclaré le joueur de Monaco en conférence de presse.

Revenant sur le parcours parfois semé d’embûches, Krépin Diatta a tenu à souligner l’état d’esprit irréprochable du groupe, même lorsque les résultats étaient moins convaincants.

“Nous n’avons jamais douté malgré une période difficile, lorsqu’on était troisième au classement. Mais nous avons su reprendre du poil de la bête en enchaînant cinq victoires de suite. C’est cette force collective qui nous a portés”, confie-t-il.