Afrique

Krépin Diatta après la qualification des Lions: “Nous n’avons jamais douté, même dans les moments difficiles”

Auteur: Ousmane Dicko

il y a 1 semaine 3018 Lectures 5 Commentaires
image

Krépin Diatta après la qualification des Lions: “Nous n’avons jamais douté, même dans les moments difficiles”

Le défenseur des Lions, Krépin Diatta a salué la détermination de tout le groupe, qui a su traverser les périodes délicates pour aller chercher cette qualification pour le mondial-2026 en battant la Mauritanie ce mardi par 4-0.

“Nous avons tout donné pour nous qualifier. Nous avons réussi à décrocher les trois points et valider notre ticket pour la Coupe du monde pour la troisième fois d’affilée, c’est une immense fierté,” a déclaré le joueur de Monaco en conférence de presse.

Revenant sur le parcours parfois semé d’embûches, Krépin Diatta a tenu à souligner l’état d’esprit irréprochable du groupe, même lorsque les résultats étaient moins convaincants.

“Nous n’avons jamais douté malgré une période difficile, lorsqu’on était troisième au classement. Mais nous avons su reprendre du poil de la bête en enchaînant cinq victoires de suite. C’est cette force collective qui nous a portés”, confie-t-il. 

Auteur: Ousmane Dicko
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (3)

  • image
    Citron il y a 1 semaine

    Félicitations les vrais lions

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    Ça, je l'ai toujours su car vous étiez 3ème au classement

  • image
    Bebert il y a 1 semaine

    Changez le cliché ma petite fille est pétrifiée de peur, merci.

  • image
    Auteur il y a 1 semaine

    bayiléne togne.....c'est pas bon

  • image
    886 il y a 1 semaine

    Montre ta gueule et on verra apres. Une chose est certaine " bebert de paname" lui au moins est d un apport positif a son club et sa Nation .

Participer à la Discussion

Articles Tendances