Mali : La célèbre "Aïcha barbue" s'est mariée à un nigérien
Rendue célèbre par sa présence sur les réseaux sociaux et sa barbe, la jeune femme malienne, Aïcha Kanté a trouvé l'amour de sa vie. Surnommée "Aïcha barbue du Mali", elle a pendant longtemps subi des critiques et des moqueries de ses concitoyens à cause de sa barbe.
Selon les témoignages de maliens, cette femme a été jugée et rejetée par beaucoup de prétendants à cause de ses poils qui couvrent son menton, ses joues et sa lèvre supérieure.
Malgré cette stigmatisation, Aïcha est restée fière et fidèle à elle-même. Elle a trouvé chaussure à son pied et s'est mariée, ce lundi à un homme nigérien. Et pour répondre à ses détracteurs, Aïcha barbue a dit savourer une belle revanche sur la vie aux côtés d’un homme qui l’aime tel qu’elle est. "Beaucoup disaient que je n'allais pas me marier et je n'ai jamais pris ça en compte. Mon mari, c’est l'un de mes fans. Il m'a vue sur les réseaux sociaux cela fait maintenant 2 ans. Il est Nigérien et j'ai décidé de ne pas l'afficher. Ma belle-famille et mon mari m'aiment tel que je suis. Point barre !", a-t-elle clamé.
Qu'Allah benisse cette union et te donne de beaux enfants et beaucoup de bonheur.
Mais elle est transgenre ? Ou vraiment une femme ?
Quel homme hétéro va aimer un truc pareil. Son mari est surement un homo qui se cache.
Même une Lionne n'a pas de " barbe" cad une... Crinière, en tous cas, ici sur Terre.
guiss nga deh li yala di defff.
bon menage Aicha et beni avec de bons enfants.
Qu'Allah bénisse leur union. J'en connais des sénégalaises, mariées, sans aucun problème. La plus célèbre que j'avais connu dans mes lectures était de l'Inde, une sikhe. Elle n'avait aucun complexe de sa nature.
Désolée Aicha, nous avons des peuples moyenâgeux qui ne respecte pas l'oeuvre de la nature. Bon et heureux ménage !
C'était douloureux Madame et finalement Dieu c'est manifesté. Heureux ménage.
Ndeyessane elle vaincu le maraboutage des jaloux qui lui ont fait pousser une barbe afin qu'elle ne se marie jamais et la tuer socialement.
Vraiment du courage Aïcha !!! Il y a beaucoup de femmes qui dépriment à cause de la pilosité excessive présente sur leur visage ou sur leur corps. Ces femmes là vivent recluses et traumatisées par les regards méchants et les commentaires blessants de la société.
Du courage à toutes ces femmes et qu'elles sachent qu'une malédiction peut toujours être vaincue.
C'est vraiment touchant. Je vous souhaite un heureux mariage. Ton bonheur donnera du courage à toutes ces femmes qui souffrent de la pilosité que la nature leur a donné et qui dépriment à cause de la moquerie des gens.
chez nous une femme barbue dafa ay gaff, elle porte malheur
