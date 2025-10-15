Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Afrique

Mali : La célèbre "Aïcha barbue" s'est mariée à un nigérien

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

il y a 1 semaine 8003 Lectures 11 Commentaires | English
image

Mali : La célèbre "Aïcha barbue" s'est mariée à un nigérien

Rendue célèbre par sa présence sur les réseaux sociaux et sa barbe, la jeune femme malienne, Aïcha Kanté a trouvé l'amour de sa vie. Surnommée "Aïcha barbue du Mali", elle a pendant longtemps subi des critiques et des moqueries de ses concitoyens à cause de sa barbe.

Selon les témoignages de maliens, cette femme a été jugée et rejetée par beaucoup de prétendants à cause de ses poils qui couvrent son menton, ses joues et sa lèvre supérieure.

Malgré cette stigmatisation, Aïcha est restée fière et fidèle à elle-même. Elle a trouvé chaussure à son pied et s'est mariée, ce lundi à un homme nigérien. Et pour répondre à ses détracteurs, Aïcha barbue a dit savourer une belle revanche sur la vie aux côtés d’un homme qui l’aime tel qu’elle est. "Beaucoup disaient que je n'allais pas me marier et je n'ai jamais pris ça en compte. Mon mari, c’est l'un de mes fans. Il m'a vue sur les réseaux sociaux cela fait maintenant 2 ans. Il est Nigérien et j'ai décidé de ne pas l'afficher. Ma belle-famille et mon mari m'aiment tel que je suis. Point barre !", a-t-elle clamé.

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (8)

  • image
    Felicitation il y a 1 semaine

    Qu'Allah benisse cette union et te donne de beaux enfants et beaucoup de bonheur.

  • image
    Question ? il y a 1 semaine

    Mais elle est transgenre ? Ou vraiment une femme ?

  • image
    Son_mari_homo il y a 1 semaine

    Quel homme hétéro va aimer un truc pareil. Son mari est surement un homo qui se cache.

  • image
    Lionne de Vénus il y a 1 semaine

    Même une Lionne n'a pas de " barbe" cad une... Crinière, en tous cas, ici sur Terre.

  • image
    OHNDEYSANN il y a 1 semaine

    guiss nga deh li yala di defff.
    bon menage Aicha et beni avec de bons enfants.

  • image
    Xeme il y a 1 semaine

    Qu'Allah bénisse leur union. J'en connais des sénégalaises, mariées, sans aucun problème. La plus célèbre que j'avais connu dans mes lectures était de l'Inde, une sikhe. Elle n'avait aucun complexe de sa nature.

  • image
    Attardé il y a 1 semaine

    Désolée Aicha, nous avons des peuples moyenâgeux qui ne respecte pas l'oeuvre de la nature. Bon et heureux ménage !

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    C'était douloureux Madame et finalement Dieu c'est manifesté. Heureux ménage.

  • image
    Mba il y a 1 semaine

    Ndeyessane elle vaincu le maraboutage des jaloux qui lui ont fait pousser une barbe afin qu'elle ne se marie jamais et la tuer socialement.
    Vraiment du courage Aïcha !!! Il y a beaucoup de femmes qui dépriment à cause de la pilosité excessive présente sur leur visage ou sur leur corps. Ces femmes là vivent recluses et traumatisées par les regards méchants et les commentaires blessants de la société.
    Du courage à toutes ces femmes et qu'elles sachent qu'une malédiction peut toujours être vaincue.

  • image
    Djotna il y a 1 semaine

    C'est vraiment touchant. Je vous souhaite un heureux mariage. Ton bonheur donnera du courage à toutes ces femmes qui souffrent de la pilosité que la nature leur a donné et qui dépriment à cause de la moquerie des gens.

  • image
    Homosenegalensis il y a 1 semaine

    chez nous une femme barbue dafa ay gaff, elle porte malheur

