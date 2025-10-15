Afrique

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

Mali : La célèbre "Aïcha barbue" s'est mariée à un nigérien

Rendue célèbre par sa présence sur les réseaux sociaux et sa barbe, la jeune femme malienne, Aïcha Kanté a trouvé l'amour de sa vie. Surnommée "Aïcha barbue du Mali", elle a pendant longtemps subi des critiques et des moqueries de ses concitoyens à cause de sa barbe.

Selon les témoignages de maliens, cette femme a été jugée et rejetée par beaucoup de prétendants à cause de ses poils qui couvrent son menton, ses joues et sa lèvre supérieure.

Malgré cette stigmatisation, Aïcha est restée fière et fidèle à elle-même. Elle a trouvé chaussure à son pied et s'est mariée, ce lundi à un homme nigérien. Et pour répondre à ses détracteurs, Aïcha barbue a dit savourer une belle revanche sur la vie aux côtés d’un homme qui l’aime tel qu’elle est. "Beaucoup disaient que je n'allais pas me marier et je n'ai jamais pris ça en compte. Mon mari, c’est l'un de mes fans. Il m'a vue sur les réseaux sociaux cela fait maintenant 2 ans. Il est Nigérien et j'ai décidé de ne pas l'afficher. Ma belle-famille et mon mari m'aiment tel que je suis. Point barre !", a-t-elle clamé.