Afrique

Niger : Des établissements privés bientôt sanctionnés pour non-respect de la baisse des frais de scolarité

il y a 1 semaine 2237 Lectures 0 Commentaires
image

Niger : Des établissements privés bientôt sanctionnés pour non-respect de la baisse des frais de scolarité

Pour la rentrée scolaire 2025-2026, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Abdoulaye Seydou, a averti que des sanctions seront appliquées contre les établissements qui refusent d’appliquer le décret gouvernemental imposant une réduction de 20 % sur les frais de scolarité dans tout le pays.

Un mécanisme de suivi a permis d’enregistrer 103 plaintes visant 35 établissements, dont certains publics à volet privé. Les manquements constatés concernent la non-application de la mesure, des contournements par de nouvelles rubriques et des hausses déguisées.

Des mesures sont prévues pour d’autres secteurs régulés afin d’assurer le respect des prix fixés par l’État.

Auteur: Harouna NEYA
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

