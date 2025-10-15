"Opération Ouragan" : 15 malfaiteurs arrêtés et saisies massives de drogues à Conakry
L’« Opération Ouragan », mise en place pour renforcer la lutte contre l’insécurité et le grand banditisme dans le Grand Conakry, continue d’enregistrer des résultats positifs.
Lors de ratissages simultanés menés dans les communes de Gbessia et de Ratoma, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de quinze (15) personnes et à la saisie de plusieurs produits prohibés.
Selon la Direction Générale de la Police Nationale, les fouilles ont permis de découvrir du chanvre indien en vrac, vingt-deux boules de kush, ainsi qu’une paire de ciseaux suspectée d’avoir servi à l’emballage de stupéfiants.
Les personnes arrêtées ont été déférées dans les commissariats centraux de leurs juridictions respectives pour les besoins de l’enquête.
À travers cette nouvelle réussite, la Police Nationale réaffirme sa détermination à garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national. Elle a également salué l’engagement et le professionnalisme des équipes mobilisées dans le cadre de cette opération.
Commentaires (0)
Participer à la Discussion