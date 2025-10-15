Afrique

Auteur: Fatoumata Allahwaly Sylla – SeneWeb Guinée

"Opération Ouragan" : 15 malfaiteurs arrêtés et saisies massives de drogues à Conakry

​L’« Opération Ouragan », mise en place pour renforcer la lutte contre l’insécurité et le grand banditisme dans le Grand Conakry, continue d’enregistrer des résultats positifs.

​Lors de ratissages simultanés menés dans les communes de Gbessia et de Ratoma, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de quinze (15) personnes et à la saisie de plusieurs produits prohibés.

​Selon la Direction Générale de la Police Nationale, les fouilles ont permis de découvrir du chanvre indien en vrac, vingt-deux boules de kush, ainsi qu’une paire de ciseaux suspectée d’avoir servi à l’emballage de stupéfiants.

​Les personnes arrêtées ont été déférées dans les commissariats centraux de leurs juridictions respectives pour les besoins de l’enquête.

​À travers cette nouvelle réussite, la Police Nationale réaffirme sa détermination à garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national. Elle a également salué l’engagement et le professionnalisme des équipes mobilisées dans le cadre de cette opération.