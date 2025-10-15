Afrique

Auteur: Fatima SYLLA

Présidentielle 2025 en Guinée : Congés et voyages suspendus au ministère de l'Administration du Territoire

​À quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) resserre les rangs. Son premier responsable, Ibrahima Kalil Condé, a présidé une réunion technique au cours de laquelle il a annoncé une série de mesures exceptionnelles destinées à garantir la mobilisation totale du département pendant cette période électorale cruciale.

​Selon une note publiée ce mardi 14 octobre 2025 par le ministère et consultée par Guineenews, aucun congé ne sera accordé jusqu’à la fin du processus électoral, et une interdiction formelle de sortie du territoire national est désormais imposée à tout le personnel du MATD.

​« Au titre des décisions administratives, Ibrahima Kalil Condé a annoncé la suspension temporaire des sorties du territoire pour les cadres du département, ainsi que l’interdiction des congés et permissions jusqu’à l’investiture du prochain président élu. Ces mesures visent à garantir la pleine mobilisation des équipes du ministère durant cette période électorale », peut-on lire dans la note.

​Cette rencontre a également permis de faire le point sur les avancées enregistrées par les différentes directions du ministère et de définir les priorités pour les mois à venir, dans un contexte marqué par les préparatifs intensifs de la présidentielle.