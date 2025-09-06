Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Présidentielle au Bénin : L’opposition réclame la démission du ministre- candidat Romuald Wadagni, la réponse du gouvernement

Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 3 jours
image

Présidentielle au Bénin : L’opposition réclame la démission du ministre- candidat Romuald Wadagni, la réponse du gouvernement

C’est un secret de polichinelle. Le ministre de l’économie et des finances du Bénin, Romuald Wadagni est le candidat de la mouvance à la Présidentielle d’avril 2026. Le parti d'opposition Les Démocrates, tarde encore à désigner son champion. Ce qui le préoccupe pour l'instant, c'est le maintien de M. Wadagni à son poste ministériel. Il estime que ce dernier devrait démissionner, parce qu'il y a des risques de conflit d'intérêt.

En effet, selon le parti de Boni Yayi, la Direction générale des impôts qui délivre le quitus fiscal, pièce indispensable dans la composition des dossiers de candidatures, est sous la coupe du ministère des finances dirigé par M. Wadagni.

« Le temps viendra pour le ministre d’Etat, de se mettre en congé du gouvernement »

Alors qu’il s’exprimait hier vendredi devant la presse à Cotonou, le porte-parole du gouvernement ,Wilfried Léandre Houngbédji a assuré que le ministre candidat se retirera du gouvernement au moment opportun. 

« Le temps viendra pour le ministre d’Etat, candidat désigné de la majorité présidentielle, de se mettre en congé du gouvernement. Ce n’est pas l’opposition qui nous apprendra à bien faire les choses. Nous avons démontré largement depuis un peu plus de 9 ans maintenant, que nous savons fait les choses, avec élégance, avec rigueur » a déclaré M. Houngbédji.

Le gouvernement est en train de finaliser le projet de budget général de l’Etat exercice 2026

Il rappelle qu’actuellement, le gouvernement est en train de finaliser le projet de budget général de l’Etat exercice 2026.

 « Nous sommes à la veille d’une session parlementaire consacrée au budget. Les équipes du Ministère des finances sont mobilisées pour finaliser le document qui devra ensuite être défendu devant la représentation nationale » a déclaré le porte-parole du gouvernement. En d’autres termes, le ministre Wadagni à d’autres chats à fouetter en ce moment.

Auteur: Bernardin PATINVOH
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
