Afrique

Soudan: frappes de drones sur la capitale, selon une source militaire et des témoins

Auteur: AFP

il y a 1 semaine 2065 Lectures 0 Commentaires | English
image

Une série de frappes de drones a visé mercredi la capitale du Soudan Khartoum pendant plusieurs heures, ont affirmé à l'AFP une source au sein de l'armée et des témoins.

Selon la source militaire, l'armée a abattu "la plupart des drones", qui visaient des bases de l'armée dans le nord-est de la capitale. Des témoins à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, ont dit avoir vu des drones volant au dessus de la ville et entendu de "fortes explosions" durant la nuit de mardi à mercredi.

Le Soudan est en proie depuis le 15 avril 2023 à une guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui frappent régulièrement des positions de l'armée par drones.

Selon le groupe armé des Forces du bouclier soudanais, proches de l'armée, des frappes avaient déjà visé la capitale mardi, tuant deux de leurs membres.

Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes, déplacé des millions d'autres et provoqué ce que l'ONU qualifie de "plus grande crise humanitaire actuelle".

Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

