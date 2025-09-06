Six chauffeurs sénégalais enlevés: Une stratégie pour étouffer Bamako (Par Mohamed Rassoul Gueye)

Six chauffeurs sénégalais enlevés: Un stratégie pour étouffer Bamako (Par Mohamed Rassoul Gueye)
Six chauffeurs sénégalais ont été enlevés hier par des éléments présumés du JNIM, la branche sahélienne d’Al-Qaïda. L’alerte avait pourtant été lancée depuis plusieurs mois, mais aucune mesure de restriction des mouvements n’a été observée par les transporteurs sénégalais. Ce nouveau mode opératoire, qui consiste à cibler les routiers, vise en réalité à couper un pays de son principal ravitailleur. En d’autres termes, l’objectif actuel du JNIM est d’asphyxier le Mali en stoppant le flux de marchandises transitant du Sénégal vers ce pays. C’est une stratégie classique des groupes terroristes : étouffer les capitales en privant les populations de denrées de première nécessité, de marchandises et de produits essentiels. Ici, le JNIM cherche visiblement à fragiliser Bamako en attaquant ses lignes d’approvisionnement.
Un autre problème majeur auquel le Mali est confronté réside dans la révocation des Accords d’Alger, qui permettaient jusque-là de contenir le groupe politico-armé de l’Azawad, de limiter les flux d’armes et de contrôler, dans une certaine mesure, les engagements issus des négociations. Cette révocation laisse désormais à l’Algérie la latitude d’héberger ou de repousser les membres de la coalition de l’Azawad en fonction de l’évolution de ses relations avec Bamako. Sans l’affirmer ouvertement, c’est d’ailleurs l’une des principales causes des tensions croissantes entre le Mali et l’Algérie. Le nord du Mali, en particulier les zones frontalières avec l’Algérie, risque ainsi de devenir une base arrière naturelle pour les groupes armés de l’Azawad.
Le Mali risque de se retrouver dans une posture extrêmement délicate, compte tenu de l’immensité de son territoire, de la persistance du terrorisme, de la rébellion et de ses relations tendues avec l’Algérie. La situation est d’autant plus complexe qu’il est presque impossible de contenir durablement le flux d’hommes armés circulant au nord et à l’ouest, notamment aux frontières avec le Sénégal et la Mauritanie. L’expérience internationale le démontre : aucun pays, même les plus puissants militairement, n’a pu éradiquer la rébellion ou le terrorisme uniquement par les armes. Les exemples de la présence américaine en Afghanistan et de l’engagement russe via Wagner en Syrie sont révélateurs : malgré leur puissance, ni Washington ni Moscou n’ont réussi à mettre fin durablement au terrorisme.
Dans ce contexte, la seule voie réaliste demeure le dialogue. Le Mali n’aura d’autre choix que de revenir à la table des négociations, d’abord pour régler la question de l’Azawad, puis pour envisager une approche plus inclusive de la lutte contre le terrorisme.
Mohamed Rassoul Gueye,
information Analyst
