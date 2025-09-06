Contributions

Auteur: Marie Bâ AIDARA

Un Bouquet pour DIOMAYE : De l’ impératif d’organiser les Etats généraux de l’économie (Par Marie Bâ AIDARA)

Au Sénégal, nous saluons les mesures prises par les nouvelles Autorités dans la perspective de redresser ( acte 1 du dispositif de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2025/2029) le pays : il sagit, entre autres, de l’organisation de plusieurs conclaves dans le domaine de la justice, du transport , du commerce et de l’industrie , de l’eau et de l’assainissement, du numérique , de la modernisation de l’administration, de l’emploi et de l’employabilité.

Seulement, nous pensons que les Autorités devraient mettre un accent particulier sur le secteur de l’Agriculture et de l’élevage afin d’assurer la sécurité alimentaire. Une véritable stratégie devrait être élaborée pour en définitive cultiver ce que nous mangeons et développer un véritable label sénégalais et pouvoir même exporter afin d’obtenir des devises dans l’immédiat.

Au nom de la continuité de l’Etat, le Conseil présidentiel sur l’agriculture et la sécurité alimentaire qui devait être organisé depuis 2013 pourrait enfin se tenir afin de résoudre la lancinante question de la souveraineté alimentaire .

Il urge de nous mobiliser afin de relancer l’économie à travers, entre autres, les mesures ci-dessous :

1/ redéfinir l’ordre des priorités.

A mon avis, l’agriculture peut demeurer la Priorité Numéro 1 du Gouvernement , suivie de la Santé, Priorité Numéro 2 et du Tourisme qui viendrait en troisième position . La pandémie nous aura appris que le Gouvernement a eu tort d’avoir drastiquement baissé le budget de la santé dans la loi de Finances (LFI) 2020.

2/ Booster les secteurs porteurs de croissance , sans oublier le secteur informel et la question énergétique à travers la poursuite du développement des énergies renouvelables. Accorder une attention particulière à l’agro-industrie et à l’artisanat qui doivent pouvoir s’exporter afin de renverser la tendance structurellement déficitaire de notre balance commerciale qui s’établit à – 3252,3milliards de FCFA en 2024 contre – 3983,9 en 2023 selon l’ANSD. Toutefois, un exploit inédit mérite d’être salué, à savoir que le cumul des exportations des 5 premiers mois de 2025 s’élève à 2325,7 milliards de FCFA contre 1413,8 de FCFA pour la même période en 2024, soit un gain net de plus de 912 milliards de FCFA.

3/ Accorder la part belle au Secteur Privé qui est, en réalité le moteur de la croissance. Poursuivre plus que par le passé l’accompagnement du Secteur Privé car le Chef de l’Etat avait dit , lors de son discours à la nation du 3 avril 2024 : « Je compte m’appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l’Etat ».Sans oublier que pour la mise en œuvre du Programme d’Actions Prioritaires de la SND 2025/2029, l’Etat compte s’appuyer sur la stratégie nationale de Développement du secteur Privé.

En outre ,les pouvoirs publics devraient aussi avoir le courage de revenir sur les lois, décrets ou redevances ( ils sont nombreux !) qui ne militent pas en faveur de la compétitivité de l’entreprise sénégalaise.

J’en citerai deux à titre d’exemple :

· Le Décret 2018-1943 du 26 octobre 2018 instituant une taxe parafiscale au profit du Fonds de Soutien au secteur de l’énergie dénommée : « Taxe sur l’énergie à usage industriel » de l’ordre de 2,5% . Cette mesure vient encore alourdir les charges des industriels qui étaient jusque-là déjà élevées. A l’heure où « l’électricité pour tous » est un axe majeur de la politique d’équité sociale et territoriale du Chef de l’Etat, nous ne comprenons pas cette mesure destinée exclusivement aux entreprises industrielles ;

· La loi-2018-10 du 30 mars 2018 modifiant certaines dispositions générales du Code Général des Impôts. La taxe sur les corps gras alimentaires contenue dans cette loi pénalise l’industrie au profit des importations. Elle est perçue « ad valorem » sur le chiffre d’affaires des industriels alors que les importateurs l’acquittent au cordon douanier. Cette distorsion est bien sur accentuée par les valeurs de correction, sous déclarations, exonérations constatées au niveau des Douanes. Si la tendance haussière des facteurs de production se poursuit, certaines industries pourraient opter pour une délocalisation de leurs activités, ce qui ne serait pas sans conséquence pour notre économie.

Même si le budget de l’Etat du Sénégal provient en majorité de la fiscalité, la période post Covid-19 doit nous pousser à changer de paradigme et à inventer de nouvelles techniques de financements innovants pour alimenter les régies financières en lieu et place à l’asphyxie des ménages et des entreprises .

Après les dernières révélations sur la dette , dans sa dernière note, l'agence de notation américaine Standard & Poor's (S&P) a abaissé pour la deuxième fois consécutive la note du Sénégal, elle passe à B- assortie d'une perspective négative. La note la plus basse depuis sa première notation en 2000.

Apportons les correctifs nécessaires pour nous diriger vers un nouveau modèle de développement économique qui nous rendra réellement souverain à tous les points de vue. Changeons de voie. Repensons notre avenir économique .Pour y arriver, nous suggérons aux pouvoirs publics d’organiser les Etats Généraux de l’Economie ( comme l’Italie l’a fait en juin 2020 ) afin de la moderniser et de lui donner une toute autre orientation. Notre souveraineté, l’économie et notre société qui souffre de croissantes inégalités devraient, entre autres, y être discutées.

Marie Bâ AIDARA

Economiste/Ecrivain

Ancien Ministre

mariebabacarba@gmail.com