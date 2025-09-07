Chronique

Auteur: Mass Massamba NDAO

Le gouvernement, Sonko et ses hommes clés

« Le Sénégal n’a pas une crise politique classique. Ce dont souffre le pays, c’est d’un problème d’autorité. Si nous continuons comme ça, nous ne ferons même pas un mandat. »

Ces mots, prononcés début juillet lors de l’installation du Conseil national de Pastef, résonnaient déjà comme une mise en garde du Premier ministre Ousmane Sonko contre les dysfonctionnements de l’appareil étatique. Un mal qu’il jugeait profond et préoccupant.

« Je suis le mieux placé pour dire quelle a été la ligne du parti. Ce qui se passe actuellement est inadmissible », avait-il ajouté, fustigeant les « lenteurs » observées dans certains départements, notamment celui de la Justice, alors dirigé par l’ancien et teigneux procureur Ousmane Diagne.

Aujourd’hui, ce dernier est écarté du gouvernement, tout comme le général Jean-Baptiste Tine, jusque-là ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. À sa place, Sonko a choisi Me Bamba Cissé, avocat de renom, récompensé pour ses batailles judiciaires menées contre l’ancien régime afin de défendre le désormais Premier ministre. Désormais, il est appelé à l’accompagner dans la gestion de l’État.

La Justice, elle, revient à Yacine Fall. Que beaucoup donnaient partante à la moindre recomposition gouvernementale, cette fidèle de Sonko non seulement se maintient, mais gagne en envergure. À la faveur d’un glissement protocolaire, elle devient même numéro deux du nouveau gouvernement.

Autre fait marquant : l’entrée de Dethié Fall, au stratégique département des Infrastructures, mais surtout d’Amadou Bâ comme ministre du Tourisme, de la Culture et de l’Artisanat. Juriste de formation, l’ex-député a été l’un des plus loyaux soutiens de Sonko, dont il fut le mandataire lors de plusieurs scrutins. Sa promotion est perçue comme une récompense logique.

En revanche, le ministère des Affaires étrangères connaît un tournant avec la nomination d’un diplomate chevronné, connu et respecté à l’international, appelé à corriger les failles constatées depuis l’arrivée du nouveau régime.

Mais c’est surtout à l’Intérieur et à la Justice que Sonko semble vouloir donner une impulsion politique forte. Objectif : accélérer certains dossiers sensibles, apaiser les frustrations de militants impatients et restaurer l’autorité de l’État.

Un gouvernement donc très politique, mais taillé sur mesure pour le Premier ministre, qui place ainsi ses plus proches alliés aux postes stratégiques.