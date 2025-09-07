Le gouvernement, Sonko et ses hommes clés
« Le Sénégal n’a pas une crise politique classique. Ce dont souffre le pays, c’est d’un problème d’autorité. Si nous continuons comme ça, nous ne ferons même pas un mandat. »
Ces mots, prononcés début juillet lors de l’installation du Conseil national de Pastef, résonnaient déjà comme une mise en garde du Premier ministre Ousmane Sonko contre les dysfonctionnements de l’appareil étatique. Un mal qu’il jugeait profond et préoccupant.
« Je suis le mieux placé pour dire quelle a été la ligne du parti. Ce qui se passe actuellement est inadmissible », avait-il ajouté, fustigeant les « lenteurs » observées dans certains départements, notamment celui de la Justice, alors dirigé par l’ancien et teigneux procureur Ousmane Diagne.
Aujourd’hui, ce dernier est écarté du gouvernement, tout comme le général Jean-Baptiste Tine, jusque-là ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. À sa place, Sonko a choisi Me Bamba Cissé, avocat de renom, récompensé pour ses batailles judiciaires menées contre l’ancien régime afin de défendre le désormais Premier ministre. Désormais, il est appelé à l’accompagner dans la gestion de l’État.
La Justice, elle, revient à Yacine Fall. Que beaucoup donnaient partante à la moindre recomposition gouvernementale, cette fidèle de Sonko non seulement se maintient, mais gagne en envergure. À la faveur d’un glissement protocolaire, elle devient même numéro deux du nouveau gouvernement.
Autre fait marquant : l’entrée de Dethié Fall, au stratégique département des Infrastructures, mais surtout d’Amadou Bâ comme ministre du Tourisme, de la Culture et de l’Artisanat. Juriste de formation, l’ex-député a été l’un des plus loyaux soutiens de Sonko, dont il fut le mandataire lors de plusieurs scrutins. Sa promotion est perçue comme une récompense logique.
En revanche, le ministère des Affaires étrangères connaît un tournant avec la nomination d’un diplomate chevronné, connu et respecté à l’international, appelé à corriger les failles constatées depuis l’arrivée du nouveau régime.
Mais c’est surtout à l’Intérieur et à la Justice que Sonko semble vouloir donner une impulsion politique forte. Objectif : accélérer certains dossiers sensibles, apaiser les frustrations de militants impatients et restaurer l’autorité de l’État.
Un gouvernement donc très politique, mais taillé sur mesure pour le Premier ministre, qui place ainsi ses plus proches alliés aux postes stratégiques.
Commentaires (10)
Ce remaniement n’en est pas un.
C’est une occasion ratée
Apparemment on aime les gens médiocres pour mieux briller parmi eux
J'ai l'impression que les fanatisés de la secte sont sonnés. Ce prouverait qu'ils ont compris le vrai sens de cette retouche du gouvernement: la justice. Un an que de vrais criminels narguent leur victime (le peuple sénégalais) et prennent des selfies de souvenir. Or, ils sont tous des gens qui ont déjà fini de s'auto-juger foncièrement coupables. Un Farba Ngom aurait même pu être jugé en flagrant délit, avec projection des vidéos de ses aveux publics assumés. Tous tant que sont ces criminels, on peut leur opposer leurs dires et agissements lors de leur CREI. Ils avaient même inventé l'expression "présomption de culpabilité ". Ils avaient justifié des privations de liberté injustifiables par la volonté d'empêcher d'effacer. des preuves. Et ils faisaient ces déclarations au niveau le plus élevé et le plus officiel.
Aujourd'hui, pendant que les criminels narguent en prenant des selfies, on nous donne des justificatifs du genre "oui, mais la justice a son propre temps ", "oui, mais il faut éviter de faire ce qu'ils ont fait eux, ce n'était pas de la justice ", "oui, mais maintenant on veut une vraie justice, une justice humaine ".
Excusez moi, mais j'ai l'impression de voir un être humain devant un âne, et qui m'explique: "Je veux prouver que je suis plus humain que cet áne ". Ah bon ! Tu as besoin de prouver ?
Certains ont le cerveau qui a été dévoré!
Fini le toog muy dox. Les voleurs et criminels au poteau. Aigris et haineux de l'ancien pouvoir, buvez du pétrole mélangé à du vinaigre, dixit le jaraaf de dakar
Les slogans ne développent pas un pays
Bien sûr qu’on est pour la justice et le châtiment des coupables
Mais cela ne doit pas se faire au détriment de la compétence et de la rigueur
J’ai de la tristesse à le dire mais madame YACINE FALL est faible intellectuellement comme beaucoup d’autres dans ce gouvernement
Tous les nouveaux sont récomposés par Sonko, compétents ou non. par ailleurs il tient sa revanche ce présompteux PM qui lorgne tt de mm le poste de président de la République. Dans un pays normal, le PM demande l'avis au président pour faire un remaniement. Sonko élimine petit à petit ceux qui lui font de l'ombre ou qu'il n'aime pas, il ressemble à Macky Sall le rancunier. Le pire c'est Amadou Bâ, Sonko lui a trouvé un poste en fait insignifiant pour calmer ses ardeurs, comme l'avait fait Macky avec Youssou Ndour. Au final, depuis 2 ans on nage dans la pagaille.
À la rigueur, j’aurais compris que le Pastef se réjouisse de la nomination de ministres capables de sortir le Sénégal de ses difficultés. Mais malheureusement, leur satisfaction vient plutôt du fait que ce sont des fidèles de Sonko, dont la mission semble être d’arrêter, d’emprisonner et d’humilier tous ceux qui lui sont opposés. Triste constat pour notre démocratie
Un gouvernement taillé sur mesure pour le PM Sonko est un véritable danger. Il se présente comme le fusible par excellence car tout échec lui sera directement imputable.
De plus, je trouve extrêmement maladroit de nommer Me Bamba Cissé comme ministre de l'intérieur après avoir été son avocat lors de ses procès retentissants (affaire Adji Sarr, Mame Mbaye Niang, etc)
Me Bamba sera ferré dans les propos qu'il avait jadis tenu à moins de se dédire.
Quand l'ancien député Amadou BA devenu Ministère de la culture et autres, je trouve que la récompense n'est non seulement pas mérité mais les insuffisances de ce monsieur vont se révéler très vite.
Décevant pour nous qui avions voté Pastef. Le copinage qui a commencé avec Wade n'a pas changé. Départ de Ousmane Diagne, m1intien de ministres unanimement désavoue...
Le Ministre du Travail n'aurait pas dû être englouti par celui de Boucal déjà très serré. Le Travail est important département depuis nos indépendances. Plus la sécurité sociale malade au Sénégal.
Monsieur Sonko à réussi son pari en écartant les peuls
Dans le gouvernement comme une vacance contre le
Président Bâtisseurs Macky Sall .
Le peuple peuls des 19 pays t'observe mr violeur si
Tu est un homme viens en Europe tu seras que tu as
Affaire avec un grand peuple.
C'est un autre general Souleymane Kande qui va
Étendre le MFDC. tu as déclaré une geure contre un
Peuple qui habite dans plus 19 pays tu va assume .
C'est bizarre pas de Waly B. Bara N'daye Dame M
Et les autres vulgaires et casseurs.
Participer à la Discussion