Auteur: Awa Diop

Culottes poilues : La nouvelle audace de Kim Kardashian qui défie les codes

​Kim Kardashian frappe encore ! Après avoir choqué avec un soutien-gorge à faux tétons percés et un masque gainant au collagène, l'entrepreneure milliardaire dévoile le dernier buzz de sa marque de sous-vêtements : des culottes « poilues ». Une nouvelle stratégie marketing choc pour assurer que sa marque reste au cœur de toutes les conversations.