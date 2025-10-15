Culottes poilues : La nouvelle audace de Kim Kardashian qui défie les codes
Kim Kardashian frappe encore ! Après avoir choqué avec un soutien-gorge à faux tétons percés et un masque gainant au collagène, l'entrepreneure milliardaire dévoile le dernier buzz de sa marque de sous-vêtements : des culottes « poilues ». Une nouvelle stratégie marketing choc pour assurer que sa marque reste au cœur de toutes les conversations.
Commentaires (3)
le gars qui gere le site de senegal est un vrai perver et un défenseur inconditionnel du projet de pastef mais rien d'etonnant
Il faut en parler à Jamra ! Vous devriez pas publier cette information ! Ça ne correspond pas à nos mœurs !
siliipou thiokkou ? li keyy diarrrouko, mieux vaut yaar saay thiokk rekk deff taatounène béneu yoone, voilà des gens qui travaillent pour le monde satanique depuis un moment déjà et qui s'en sortent très bien
