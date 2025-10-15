Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Friday 24 October, 2025
á Dakar
Culottes poilues : La nouvelle audace de Kim Kardashian qui défie les codes

Auteur: Awa Diop

il y a 1 semaine 6228 Lectures 3 Commentaires
image

Culottes poilues : La nouvelle audace de Kim Kardashian qui défie les codes

​Kim Kardashian frappe encore ! Après avoir choqué avec un soutien-gorge à faux tétons percés et un masque gainant au collagène, l'entrepreneure milliardaire dévoile le dernier buzz de sa marque de sous-vêtements : des culottes « poilues ». Une nouvelle stratégie marketing choc pour assurer que sa marque reste au cœur de toutes les conversations.

Auteur: Awa Diop
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (3)

  • image
    dzd il y a 1 semaine

    le gars qui gere le site de senegal est un vrai perver et un défenseur inconditionnel du projet de pastef mais rien d'etonnant

  • image
    James le juif il y a 1 semaine

    Il faut en parler à Jamra ! Vous devriez pas publier cette information ! Ça ne correspond pas à nos mœurs !

  • image
    thiokkoudoff il y a 1 semaine

    siliipou thiokkou ? li keyy diarrrouko, mieux vaut yaar saay thiokk rekk deff taatounène béneu yoone, voilà des gens qui travaillent pour le monde satanique depuis un moment déjà et qui s'en sortent très bien

Participer à la Discussion

Articles Tendances