Cancer du sein : cette nouvelle chirurgie révolutionnaire permet de retirer la tumeur et de reconstituer la poitrine en un seul jour

Santé

Auteur: Cnews

Cancer du sein : cette nouvelle chirurgie révolutionnaire permet de retirer la tumeur et de reconstituer la poitrine en seul jour

Une procédure innovante mêlant mastectomie et reconstruction mammaire permet aux patientes atteintes d'un cancer du sein d'éliminer la tumeur et de reconstituer leur poitrine le même jour.

Une révolution médicale à l'oeuvre. Aux Etats-Unis, les patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade très précoce peuvent désormais recourir à une nouvelle chirurgie révolutionnaire permettant de réaliser une mastectomie et une reconstruction mammaire au cours d'une même intervention.

Athaliah McPherson a bénéficié de cette technique avoir été diagnostiquée d'un carcinome canalaire in situ (CCIS) de stade 0 dans plusieurs zones de son sein droit lors d'une mammographie de routine. «Je savais que quelque chose n'allait pas», a confié cette coiffeuse et mère d'un enfant à ABC News.

Cette lésion précancéreuse, qui n'est pas immédiatement dangereuse, mais évoluer vers un cancer invasif en l'absence de traitement. Contrairement à sa tante qui avait connu de nombreuses complications après une mastectomie classique, elle a pu éviter ces problèmes grâce à l'équipe d'oncologie du Centre complet de cancérologie Montefiore Einstein (MECCC), à New York (États-Unis), qui a développé la reconstruction mammaire totale.

«Dès le lendemain de l'opération, j'étais debout et je marchais»

Cette procédure inédite permet notamment de retirer le tissu mammaire et de reconstruire le sein immédiatement, plutôt que de pratiquer deux opérations distinctes. Pour ce faire, le chirurgien place les implants mammaires entre les muscles thoraciques pour une meilleure stabilité, réduisant ainsi les risques de déformation, de mouvement, d'infection et d'accumulation de liquide. En préservant les muscles, le chirurgien peut également diminuer la douleur, accélérer la guérison et offrir un résultat plus naturel.

Cette méthode diffère nettement de l'approche traditionnelle, consistant généralement à attendre plusieurs mois, voire un an, après la mastectomie pour effectuer la reconstruction. Ce délai participe grandement à la détresse émotionnelle des patientes.

Pedro Piccinini, chirurgien plasticien et reconstructeur, à la tête de l'équipe d'oncologie, a souligné que cette opération présente «de meilleurs résultats, un taux de complications plus faible, une hospitalisation plus courte et un coût global réduit». En outre, dans la majorité des cas, l'intervention est couverte des assurances maladie, la rendant donc accessible au plus grand nombre.

«Dès le lendemain de l'opération, j'étais debout et je marchais. Je suis à 100 % satisfaite. J'ai repris le travail six semaines plus tard», a affirmé Athaliah McPherson, actuellement en rémission.

Selon le professionnel, cette méthode représente un changement significatif dans la chirurgie du cancer du sein, car améliorer l'apparence physique après un traitement peut avoir un effet positif sur les patientes, qui deviennent souvent «plus extraverties, entretiennent de meilleures relations et développent une meilleure image d'elles-mêmes». Cela contribue à de meilleurs résultats de santé et, dans certains cas, à une survie plus longue.