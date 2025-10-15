Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Santé

Cancer du sein : cette nouvelle chirurgie révolutionnaire permet de retirer la tumeur et de reconstituer la poitrine en un seul jour

Auteur: Cnews

il y a 1 semaine 3493 Lectures 1 Commentaires | English
image

Cancer du sein : cette nouvelle chirurgie révolutionnaire permet de retirer la tumeur et de reconstituer la poitrine en seul jour

Une procédure innovante mêlant mastectomie et reconstruction mammaire permet aux patientes atteintes d'un cancer du sein d'éliminer la tumeur et de reconstituer leur poitrine le même jour.

Une révolution médicale à l'oeuvre. Aux Etats-Unis, les patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade très précoce peuvent désormais recourir à une nouvelle chirurgie révolutionnaire permettant de réaliser une mastectomie et une reconstruction mammaire au cours d'une même intervention.

Athaliah McPherson a bénéficié de cette technique avoir été diagnostiquée d'un carcinome canalaire in situ (CCIS) de stade 0 dans plusieurs zones de son sein droit lors d'une mammographie de routine. «Je savais que quelque chose n'allait pas», a confié cette coiffeuse et mère d'un enfant à ABC News.

Cette lésion précancéreuse, qui n'est pas immédiatement dangereuse, mais évoluer vers un cancer invasif en l'absence de traitement. Contrairement à sa tante qui avait connu de nombreuses complications après une mastectomie classique, elle a pu éviter ces problèmes grâce à l'équipe d'oncologie du Centre complet de cancérologie Montefiore Einstein (MECCC), à New York (États-Unis), qui a développé la reconstruction mammaire totale.

«Dès le lendemain de l'opération, j'étais debout et je marchais»

Cette procédure inédite permet notamment de retirer le tissu mammaire et de reconstruire le sein immédiatement, plutôt que de pratiquer deux opérations distinctes. Pour ce faire, le chirurgien place les implants mammaires entre les muscles thoraciques pour une meilleure stabilité, réduisant ainsi les risques de déformation, de mouvement, d'infection et d'accumulation de liquide. En préservant les muscles, le chirurgien peut également diminuer la douleur, accélérer la guérison et offrir un résultat plus naturel.

Cette méthode diffère nettement de l'approche traditionnelle, consistant généralement à attendre plusieurs mois, voire un an, après la mastectomie pour effectuer la reconstruction. Ce délai participe grandement à la détresse émotionnelle des patientes.

Pedro Piccinini, chirurgien plasticien et reconstructeur, à la tête de l'équipe d'oncologie, a souligné que cette opération présente «de meilleurs résultats, un taux de complications plus faible, une hospitalisation plus courte et un coût global réduit». En outre, dans la majorité des cas, l'intervention est couverte des assurances maladie, la rendant donc accessible au plus grand nombre.

«Dès le lendemain de l'opération, j'étais debout et je marchais. Je suis à 100 % satisfaite. J'ai repris le travail six semaines plus tard», a affirmé Athaliah McPherson, actuellement en rémission.

Selon le professionnel, cette méthode représente un changement significatif dans la chirurgie du cancer du sein, car améliorer l'apparence physique après un traitement peut avoir un effet positif sur les patientes, qui deviennent souvent «plus extraverties, entretiennent de meilleures relations et développent une meilleure image d'elles-mêmes». Cela contribue à de meilleurs résultats de santé et, dans certains cas, à une survie plus longue.

Auteur: Cnews
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (1)

  • image
    Darkpinguin il y a 1 semaine

    C’est un aspect de la réponse qui est devenu un taboo quant il vient d’en savoir plus sur la proliferation des cancers du sein sur le continent noir où traditionnellement la maladie était inconnue que beaucoup de femmes et veulent pas aborder. L’usage abusif de produits pharmaceutiques en dehors des prescriptions dont ils sont destinés et des produits chimiques toxiques éclaircissant recyclés et mis en boîte sous forme de produits de beauté etc, pour être utilisés pour la DÉPIGMENTATION. Après des recherches approfondies il a été démontré que ces produits affectent directement en interférence sur le cycle de reproduction et la mutation de l’évolution des cellules mammaires. Mais puisse que le phénomène de l’éclaircissement de la peau est devenu un phénomène incontournable dans l’apparence de la femme africaine qui a même conquis les milieux intellectuels et parmi les pratiquants et spécialistes de la médecine, cet aspect de la réponse à donner aux malades est volontairement ignoré et on ferme les yeux là dessus. On peut maintenant constater dans le milieu hospitalier dans les centres dédiés pour le cancer du sein allant des soignants aux malades en consultation quasiment tout le monde est XESSALISÉ tous des adeptes cette la phénomène néfaste qui est un des causes de la maladie qui les réunit là-bas.

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 13 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 15 heures

Articles Tendances