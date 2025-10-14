Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Friday 24 October, 2025
Dakar
Nécrologie

Décès de D’Angelo, légende de la soul et du R&B, à 51 ans

Auteur: Seneweb News

il y a 1 semaine 3439 Lectures 4 Commentaires | English
image

Décès de D’Angelo, légende de la soul et du R&B, à 51 ans

D’Angelo, icône du neo-soul mondialement reconnu pour son vidéo-clip légendaire Untitled (How Does It Feel), est décédé mardi à l’âge de 51 ans, selon un communiqué de sa famille transmis à CNN par RCA, son label historique.

« L’étoile brillante de notre famille a terni sa lumière pour nous dans cette vie », ont-ils déclaré, précisant qu’il s’éteignait « après un long et courageux combat contre le cancer ». Une perte immense pour la musique soul et R&B.

Auteur: Seneweb News
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (4)

  • image
    Polm il y a 1 semaine

    Ohhhhhhhh

  • image
    Prieres il y a 1 semaine

    Le chanteur américain D’Angelo, artiste aussi rare qu’influent, qui a modernisé la soul avec quelques albums et ouvert la voie à de nombreux artistes, est mort mercredi à l’âge de 51 ans. « Après un long et courageux combat contre le cancer, c’est le cœur brisé que nous annonçons que Michael D’Angelo Archer, connu de ses fans à travers le monde sous le nom de D’Angelo, nous a quittés [ce mardi] 14 octobre 2025 », a écrit sa famille dans un communiqué. Né à Richmond en Virginie, D’Angelo avait progressivement rencontré le succès en 1995 avec son premier album, Brown Sugar. Il mélange alors son classique falsetto, caractéristique vocale emblématique de la soul et du R & B des années 1970 (façon Al Green), aux sonorités analogiques et hip-hop contemporaines. Une recette qui a ouvert la voie à des personnalités comme Erykah Badu, Lauryn Hill (avec lesquelles il a travaillé), et plus tard des artistes comme Bilal ou aujourd’hui Frank Ocean. Mais c’est l’album Voodoo qui l’a propulsé sur le devant de la scène, notamment le titre Untitled, dans le clip duquel il apparaît nu. Il s’était fait beaucoup plus rare par la suite, à l’exception d’un grand retour en 2014 avec Black Messiah, qui avait enflammé la critique.

  • image
    tu pars avec une partie il y a 1 semaine

    Merci la légende .
    Merci 10000000000000000 fois
    repose en paix

  • image
    Triste il y a 5 jours

    Dommage ! Quelle triste nouvelle. Un grand de la nu soul. Je vous invite à découvrir sa musique. RIP D’Angelo.

Participer à la Discussion

