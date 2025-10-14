Nécrologie

Décès de D’Angelo, légende de la soul et du R&B, à 51 ans

D’Angelo, icône du neo-soul mondialement reconnu pour son vidéo-clip légendaire Untitled (How Does It Feel), est décédé mardi à l’âge de 51 ans, selon un communiqué de sa famille transmis à CNN par RCA, son label historique.

« L’étoile brillante de notre famille a terni sa lumière pour nous dans cette vie », ont-ils déclaré, précisant qu’il s’éteignait « après un long et courageux combat contre le cancer ». Une perte immense pour la musique soul et R&B.