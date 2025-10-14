Décès de la chanteuse Adja Dial Mbaaye
Figure connue de la scène musicale sénégalaise, Adja Dial Mbaaye est décédée ce mardi 14 octobre, rapporte Asfiyahi. Chanteuse, cantatrice et actrice culturelle, elle s’était distinguée par son engagement dans les œuvres culturelles et religieuses, notamment à Tivaouane, où elle était très attachée à la voie de Cheikh El Hadj Malick Sy (rta).
Sa carrière est pavée de succès. La chanteuse a été plusieurs fois et sur plusieurs décennies, l'invitée vedette des émissions culturelles dans les plateaux comme ceux organisés par la RTS.
La fameuse émission télé variété animée par feu Maguette Wade sur la Rts est une parfaite illustration qui confirme que Dial Mbaye était une star portée par le grand public. Ses titres fétiches qui ont connu un franc ont fait d'elle, l'une des chanteuses les plus écoutées dans les années 90 à 2000.
Que son âme repose en Paix!
C’est elle qui a chanté le tube Bété Bété que Evenprod a bien voulu reprendre. Une légende est partie et elle mérite la UNE de Seneweb un peu de respect !!!!
Merci pour toutes tes œuvres et repose en paix Dial Mbaye.
Paix à son âme
Paix à son âme, yal nako Yalla yereum té haaré Aldianna
Ndeyssane!!
Maman Dial, Yalla Nako Yalla Kharê Aljianna
Amine
Paix à son âme
Amine
Rip
amine aaa ya raby
Yallah nako Yallah Yeureum
Yallah nako Yallah Diégueule ay bakarame
Il y a un mois, j’ai demandé de ses nouvelles à Khar Mbaye Madiaga et mon vœu était d’aller la voir. Il y a 2 jours sama khéleu dafa nékeu ci mome lole… yalnako yalla kharé aldiana
Dial Mbaye "Bete Bete", paix à ton âme! C'est par cette chanson culte que je te rends hommage, car je l'apprécie toujours, même dans sa version Série des Sa Nekh!
Ina lillahi wa innaa ileyhi rajioun. Allahouma ighfirlaha wa rahmaha
Ooooh ! Rip !
Paix à son âme. Qu'Allah SWT lui réserve une place privilégiée au Paradis Firdaws. Amine
Je me rappelle avec beaucoup d'émotion son tube sur nos soldats disparus au Koweït.
Paix à son âme.
Nako yalla yeureume ta kharréko aldiana firdawsi ndeysane sont premières émissions à la télé RTS qui été super ndadjé avec Eihadj Mansour avec sont morceaux Mame Fa Wade Wéllé
Inalilahi wa Ina Ileyhi Rajihuna. Que Dieu l'Accueille au Paradis. Amine.
Une grande que que je cite toujours, nena " khol bou seddeu doye nak niaane". kone bok kou mounouta seral kholoup nit boul ko tangal. Niaanouk borom khol bou tangueu mom yalla thi saassa la koye nangou. Que le bon Dieu l,acceuille dans son paradis celeste
Yallah nako sougnou borom yeureum te khareko Aldiana. RIP Dial Moussa Alé
Amine. أمين يارب العالمين
Oh j’aimais beaucoup sa cassette avec feu Cheikh Tidiane Tall. Les plus jeunes n’ont jamais repare une cassette coupee
RIP l’arrist 11 likhlass
avec de lemail ek lamssete
Yalla nala yalla yereum té diédieul saye bakar.
Inalilahi ina ileyhi rajihona paix a son ame
Elle mentionnait toujours dans ses propos le nom de Khalifa Abacar sy
Yalla nako yalla yeureummm
Que ton amerepose en paix! Artiste! Adieu!
Yala na ko Yala yeureum, khaaré ko aldiana Firdaws
Lisez: : " Une grande chanteuse"
Repose en paix adjia dial
Ndeysane que Dieu le pardonne et l'accueille au paradis firdaws. Il a bercé notre enfance avec son tube FOUREUL...
Le nombre de lecture en si peu de temps, comparé aux autres articles montre que l'article méritait amplement la UNE
RIP chere mama Dial Mbaye.
elle a bien marque ma jeunesse avec sa chanson BeteBete.. quelle avait dedie a Ndeye codou sokhna Ndiaye
Mbinga mageh nga teki bete bete .. Ndeysan
RIP
Je croyais que la RTS était moins informelle que les télé privées wouya wouya. Quel est l'interet en plein match du senegal d'annoncer un décés, et pire en se trompant sur le nom de la personne décédée, imaginez la douleur instantanée des parents de la personne encore vivante. Yakamti f...
Il faut sanctionner.
Dramé s'est juste trompé. ça nous arrive à tous tout le temps. il est correct et bien éduqué. Repos à l'âme de la cantatrice
Paix à son âme. La jeune génération doit copier sur elles. On parlera toujours du bien d'elles. Mya guissé tu es encore en vie il est temps de se ressaisir.
yalla nako yalla xaré al diana firdawsi
Yalla nako yalla yeureum tabalko aldiana ci barké seydina Mouhamed psl
Une référence pour les nouvelles générations (chanteuses)
Paix à son âme !
