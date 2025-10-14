Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Nécrologie

Décès de la chanteuse Adja Dial Mbaaye

Auteur: Aminata SARR

il y a 1 semaine 24387 Lectures 40 Commentaires | English
image

Décès de la chanteuse Adja Dial Mbaaye

Figure connue de la scène musicale sénégalaise, Adja Dial Mbaaye est décédée ce mardi 14 octobre, rapporte Asfiyahi. Chanteuse, cantatrice et actrice culturelle, elle s’était distinguée par son engagement dans les œuvres culturelles et religieuses, notamment à Tivaouane, où elle était très attachée à la voie de Cheikh El Hadj Malick Sy (rta).

Sa carrière est pavée de succès. La chanteuse a été plusieurs fois et sur plusieurs décennies, l'invitée vedette des émissions culturelles dans les plateaux comme ceux organisés par la RTS.

La fameuse émission télé variété animée par feu Maguette Wade sur la Rts est une parfaite illustration qui confirme que Dial Mbaye était une star portée par le grand public. Ses titres fétiches qui ont connu un franc ont fait d'elle, l'une des chanteuses les plus écoutées dans les années 90 à 2000.

Auteur: Aminata SARR
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (32)

  • image
    Paix à son âme il y a 1 semaine

    Que son âme repose en Paix!

  • image
    RIP il y a 1 semaine

    C’est elle qui a chanté le tube Bété Bété que Evenprod a bien voulu reprendre. Une légende est partie et elle mérite la UNE de Seneweb un peu de respect !!!!

  • image
    Hé! il y a 1 semaine

    Merci pour toutes tes œuvres et repose en paix Dial Mbaye.

  • image
    Galsen il y a 1 semaine

    Paix à son âme

  • image
    Ndèye il y a 1 semaine

    Paix à son âme, yal nako Yalla yereum té haaré Aldianna

  • image
    Oh La la ! il y a 1 semaine

    Ndeyssane!!
    Maman Dial, Yalla Nako Yalla Kharê Aljianna

    Amine

  • image
    Jean-le-fou il y a 1 semaine

    Paix à son âme

  • image
    Paix à son âme il y a 1 semaine

    Amine

  • image
    Sw il y a 1 semaine

    Rip

  • image
    sarr il y a 1 semaine

    amine aaa ya raby

  • image
    Sénégal il y a 1 semaine

    Yallah nako Yallah Yeureum
    Yallah nako Yallah Diégueule ay bakarame

  • image
    nibz il y a 1 semaine

    Il y a un mois, j’ai demandé de ses nouvelles à Khar Mbaye Madiaga et mon vœu était d’aller la voir. Il y a 2 jours sama khéleu dafa nékeu ci mome lole… yalnako yalla kharé aldiana

  • image
    Sweet Artist il y a 1 semaine

    Dial Mbaye "Bete Bete", paix à ton âme! C'est par cette chanson culte que je te rends hommage, car je l'apprécie toujours, même dans sa version Série des Sa Nekh!

  • image
    Diawando il y a 1 semaine

    Ina lillahi wa innaa ileyhi rajioun. Allahouma ighfirlaha wa rahmaha

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    Ooooh ! Rip !

  • image
    Sangoloum de Sangomar il y a 1 semaine

    Paix à son âme. Qu'Allah SWT lui réserve une place privilégiée au Paradis Firdaws. Amine

  • image
    Ladiou il y a 1 semaine

    Je me rappelle avec beaucoup d'émotion son tube sur nos soldats disparus au Koweït.
    Paix à son âme.

  • image
    Dp8 dkr il y a 1 semaine

    Nako yalla yeureume ta kharréko aldiana firdawsi ndeysane sont premières émissions à la télé RTS qui été super ndadjé avec Eihadj Mansour avec sont morceaux Mame Fa Wade Wéllé

  • image
    Poulodiery il y a 1 semaine

    Inalilahi wa Ina Ileyhi Rajihuna. Que Dieu l'Accueille au Paradis. Amine.

  • image
    Thieuye li il y a 1 semaine

    Une grande que que je cite toujours, nena " khol bou seddeu doye nak niaane". kone bok kou mounouta seral kholoup nit boul ko tangal. Niaanouk borom khol bou tangueu mom yalla thi saassa la koye nangou. Que le bon Dieu l,acceuille dans son paradis celeste

  • image
    Pere Boukhar il y a 1 semaine

    Yallah nako sougnou borom yeureum te khareko Aldiana. RIP Dial Moussa Alé

  • image
    أمين il y a 1 semaine

    Amine. أمين يارب العالمين

  • image
    Fawad Wele il y a 1 semaine

    Oh j’aimais beaucoup sa cassette avec feu Cheikh Tidiane Tall. Les plus jeunes n’ont jamais repare une cassette coupee
    RIP l’arrist 11 likhlass

  • image
    nn xx il y a 1 semaine

    avec de lemail ek lamssete

  • image
    Negros il y a 1 semaine

    Yalla nala yalla yereum té diédieul saye bakar.

  • image
    Le sénégalais il y a 1 semaine

    Inalilahi ina ileyhi rajihona paix a son ame

  • image
    Khalifa Abacar sy il y a 1 semaine

    Elle mentionnait toujours dans ses propos le nom de Khalifa Abacar sy
    Yalla nako yalla yeureummm

  • image
    Bathie il y a 1 semaine

    Que ton amerepose en paix! Artiste! Adieu!

  • image
    Moussa il y a 1 semaine

    Yala na ko Yala yeureum, khaaré ko aldiana Firdaws

  • image
    Thieuye li il y a 1 semaine

    Lisez: : " Une grande chanteuse"

  • image
    Spaghetti il y a 1 semaine

    Repose en paix adjia dial

  • image
    Mbaye il y a 1 semaine

    Ndeysane que Dieu le pardonne et l'accueille au paradis firdaws. Il a bercé notre enfance avec son tube FOUREUL...

  • image
    Mbaye il y a 1 semaine

    Le nombre de lecture en si peu de temps, comparé aux autres articles montre que l'article méritait amplement la UNE

  • image
    OHNDEYSANN il y a 1 semaine

    RIP chere mama Dial Mbaye.
    elle a bien marque ma jeunesse avec sa chanson BeteBete.. quelle avait dedie a Ndeye codou sokhna Ndiaye
    Mbinga mageh nga teki bete bete .. Ndeysan
    RIP

  • image
    Nefi il y a 1 semaine

    Je croyais que la RTS était moins informelle que les télé privées wouya wouya. Quel est l'interet en plein match du senegal d'annoncer un décés, et pire en se trompant sur le nom de la personne décédée, imaginez la douleur instantanée des parents de la personne encore vivante. Yakamti f...
    Il faut sanctionner.

  • image
    humain il y a 1 semaine

    Dramé s'est juste trompé. ça nous arrive à tous tout le temps. il est correct et bien éduqué. Repos à l'âme de la cantatrice

  • image
    citoyen il y a 1 semaine

    Paix à son âme. La jeune génération doit copier sur elles. On parlera toujours du bien d'elles. Mya guissé tu es encore en vie il est temps de se ressaisir.

  • image
    oh! il y a 1 semaine

    yalla nako yalla xaré al diana firdawsi

  • image
    Nit kou nioul il y a 1 semaine

    Yalla nako yalla yeureum tabalko aldiana ci barké seydina Mouhamed psl
    Une référence pour les nouvelles générations (chanteuses)

  • image
    Alpha de Paname il y a 1 semaine

    Paix à son âme !

Participer à la Discussion

