Décès en Inde de Raila Odinga : Il s'est écroulé lors d'une promenade
Le chef de l'opposition kenyane, Raila Odinga, 80 ans, est décédé mercredi matin dans le sud de l'Inde, après avoir perdu connaissance lors d'une promenade, a-t-on appris auprès de la police indienne.
"La mort est confirmée", a déclaré à l'AFP un responsable de la police du district d'Ernakumam, Krishnan M. "Il se promenait avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu'il s'est écroulé (...) il a été conduit dans un hôpital où il a été déclaré mort".
Paix à son âme
surement les effet du vaccin anti covid. il faut une enquête pour voir si ces nombreuses morts suspects n'ont pas de rapport avec les doses de vaccin injectés.
Pas besoin d'enquête puisque tu nous a déjà donné les résultats. Soit cohérent
Tu lis plus haut en promenade avec sa fille et son medecin et tu parles de covid. Mon Dieu le niveau de betise humaine
je te confirme mon frere meme ici au senegal ya trop de morts et je suis sur que c est etroitement lié au multiples vaccins crées a la va vite
Oui, il y a beaucoup de chances pour que ce soit dû au vaccin covid19.. s'il avait pris ce vaccin, à partir de 2 doses et plus, là c'est absolument certain que sa mort est causée par ce vaccin covid19. Les derniers chiffres des organismes humains et sérieux, qui ne sont jamais relayées par les médias, parlent de +20 millions de morts dus au vaccin covid19.
Bon, à 80 ans, pour un Africain pour qui cette espérance de vie est peu commune même si un Paul Biya veut se faire réélire à 92 ans, il a quand même vécu sa vie. Laissons-le aller en paix.
Reposez en paix monsieur Odinga.
Que l'âme du défunt Raila repose en paix ! Mes sincères condoléances à sa famille et au peuple Kenyan.
Il était en promenade avec son médecin. Il était certainement malade et convalescent. Arrêt cardiaque. Paix à son âme.
Nos anciens chefs d'état meurent rarement en Afrique.
Paix à son âme.
Il parvenait à marcher et se promener. C'est très bien. Beaucoup de personnes de son âge ou plus âgées ne sortent pas de chez eux car ils ne marchent plus.
Qu'il repose en paix !
Mais à 80 ans, il n'avait rien à faire dans la vie politique et encore moins dans l'opposition, au lieu de créer une association pour le bien commun : c'est à dire dépasser les clivage gauche vs droite, gouvernement vs opposition.
Le vaccin COVID-19 est fabriqué par des assassin mondiaux qui on voulu tuer tout le monde
