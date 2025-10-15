Nécrologie

Auteur: AFP

Décès en Inde de Raila Odinga : Il s'est écroulé lors d'une promenade

Le chef de l'opposition kenyane, Raila Odinga, 80 ans, est décédé mercredi matin dans le sud de l'Inde, après avoir perdu connaissance lors d'une promenade, a-t-on appris auprès de la police indienne.

"La mort est confirmée", a déclaré à l'AFP un responsable de la police du district d'Ernakumam, Krishnan M. "Il se promenait avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu'il s'est écroulé (...) il a été conduit dans un hôpital où il a été déclaré mort".