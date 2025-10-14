Diplomatie

Auteur: SenewebNews

Autorisation de voyage : La mise au point de l'Ambassade du Maroc à Dakar

L’Ambassade du Royaume du Maroc à Dakar a lancé un avertissement clair ce mardi soir aux citoyens sénégalais souhaitant se rendre au Maroc, dénonçant les pratiques frauduleuses d’intermédiaires autour de l’Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM).

Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’Ambassade précise : « Elle n’a mandaté, ni accrédité, ni délégué aucune personne physique, morale ou structure pour agir en son nom, ni pour intervenir, de quelque manière que ce soit, dans la procédure d’obtention de l’AEVM. » Toute tentative de collecte de données personnelles ou d’intermédiation financière sous son nom sera considérée comme illégale et signalée aux autorités compétentes.

Cette mise au point intervient alors que la demande d’AEVM, une mesure provisoire jusqu’au 25 janvier 2026 visant à faciliter les déplacements liés aux échéances sportives africaines au Maroc, se fait exclusivement en ligne via la plateforme officielle www.acces-maroc.ma. « Aucun dépôt de dossier, déplacement ou contact auprès de l’Ambassade n’est requis ni nécessaire dans le cadre de cette démarche », insiste le communiqué, soulignant que la procédure est « gratuite, simplifiée et se déroule dans un cadre de transparence totale ».

Les demandeurs doivent soumettre une requête complète au moins 96 heures avant leur voyage, la réponse étant envoyée directement à l’adresse e-mail indiquée.L’Ambassade met également en garde les voyageurs sur le respect des durées de séjour : « Les voyageurs sont tenus de respecter scrupuleusement la durée de séjour autorisée sur le territoire du Royaume du Maroc, afin d’éviter toute difficulté lors de la régularisation de leur situation administrative. » Elle recommande d’anticiper une demande de carte de séjour ou un départ dans les délais légaux.