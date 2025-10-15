Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Diplomatie

Rabat : Abass Fall échange avec Anne Hidalgo sur ...

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 semaine 3052 Lectures 7 Commentaires | English
image

Rabat : Abass Fall échange avec Anne Hidalgo sur ...

Le maire de Dakar, Abass Fall, a participé à la 105ᵉ réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) à Rabat, au Maroc. Selon Libération, qui relaie l'information, cette rencontre a permis de renforcer les relations entre Dakar et ses villes partenaires, d’aborder les défis urbains et de discuter de projets futurs.

En marge de la réunion, l'édile de Dakar a échangé avec Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l’AIMF, notamment sur les JOJ Dakar 2026. L'ancien ministre du Travail et responsable du parti au pouvoir Pastef a également invité ses homologues à Dakar pour cet événement international, signale la même source.

Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (6)

  • image
    A quoi bon ? il y a 1 semaine

    On veut la souveraineté

  • image
    Hé! il y a 1 semaine

    Le maire (m minuscule) y est-il allé avec machettes 🗡️ et couteaux 🔪?

  • image
    Moulaye AIDARA il y a 1 semaine

    Monsieur le Maire,
    Puisque vous êtes à Rabat, profitez en pour visiter la ville, cela vous donnera sûrement beaucoup d’idées. Vous verrez aussi à quel point Dakar a encore du chemin à faire.

  • image
    Aamx il y a 1 semaine

    A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire !!!!
    Vous ne vous sentirai jamais à l'aise dans ce fauteuil de Maire obtenu avec la force de l'Etat central.
    Vous n'avez aucune légitimité, vous êtes Maire du sous Préfet, du PM et de son Gouvernement, mais vous ne serez jamais Maire des Dakarois.

  • image
    Azala il y a 1 semaine

    Pastef n est pas le ps et c est une utopie de penser que Anne Hidalgo ou Martine aubry vous soutiendra...vous bombez le torse partout en disant que vous n avez pas besoin de la France et vous allez lécher le cul a ces élus de gauche....mais puisque vous n avez pas de réseau a part ceux de Saly et de somone...courbez vous et faites vous défoncer comme il faut pauvre maire par défaut maire de vengeance...

  • image
    Mo il y a 1 semaine

    Pastef n'est pas le ps ....Mais c'est un tres gros compliment ça . En effet .

  • image
    La queue entre les jambes il y a 1 semaine

    Oui, ils retournent tous chez "papa France " après crier partout "France degage" . La caque sent toujours le hareng, surtout les caques mouillées à l'huile sweet.

Participer à la Discussion

