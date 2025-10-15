Diplomatie

Auteur: Senewebnews-RP

Rabat : Abass Fall échange avec Anne Hidalgo sur ...

Le maire de Dakar, Abass Fall, a participé à la 105ᵉ réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) à Rabat, au Maroc. Selon Libération, qui relaie l'information, cette rencontre a permis de renforcer les relations entre Dakar et ses villes partenaires, d’aborder les défis urbains et de discuter de projets futurs.

En marge de la réunion, l'édile de Dakar a échangé avec Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l’AIMF, notamment sur les JOJ Dakar 2026. L'ancien ministre du Travail et responsable du parti au pouvoir Pastef a également invité ses homologues à Dakar pour cet événement international, signale la même source.