Voyage : Sonko est arrivé aux Emirats Arabes Unis
Le premier ministre Ousmane Sonko, qui a quitté Dakar ce dimanche, est bien arrivé aux Émirats Arabes Unis.
Il a été accueilli par le ministre émirati chargé des Affaires africaines, Sheikh Shakhboot Al Nahyan, l'ambassadeur des EAU à Dakar, SE. Saeed Hamdan Al Naqbi, et d'autres autorités, informe la Primature.
Ousmane Sonko, accompagné par une importante délégation, est à Abu Dhabi pour une visite officielle qui se poursuivra jusqu'au 12 septembre 2025.
Commentaires (14)
5 jours pour quoi faire
Que du tourisme au frais du contribuable, rien de concret. Il va visiter les émirats, visiter des musées, se prendre en photos avec des commerçants émirats, rencontrer quelques marchands ambulants et servants senegalais qui resident là bas, séjourner dans des hotels de luxe avec sa forte délégation sans rien apporter au pays, rien du tout. Bientôt vous verrez les retombées de mon sejour en chine avait il déclaré. Depuis lors rien du tout, absolument rien du tout. Pour faire simple, le Sénégal ne bougera pas pendant 5 ans. Avec un président de la république qui refuse de prendre ses responsabilités et un pm fougueux, immature, et aussi amateur, y’a aucun espoir pour ce pays jusqu’en 2029.
pour ensuite faire sa lune de miel avec Adja Everywhere à Dubai
Que les journalistes d'investigation s'interroge sur la position actuelle de adja everywhere. sama khel teey na dé
La manche
Si Sonko pense qu avec son ministre de l interieur et son ministre de la justice il pourra passer outre le droit pour etre candidat a la presidentielle il se trompe . Il devra passer sur le cadavre de beaucoup de senegalais . Le forcing n a pas reussi a Abdoulaye wade ni a macky sall et c est pas lui qui fera l exeption .
Ngaaka rek moy dem UAE tanguay…
uae est paradis fiscal comme geneve. pourquoi en tant que premier ministre sonko n’annonce jamais ses voyages. ils ne sont pas des voyages privés donc le peuple doit le savoir a l’avance a partir du moment qu’il voyage avec l’argent du contribuable senegalais. mais on a l’impression que ses voyages cachent quelque chose. c’est tres louche tout ça.et puis de 5 jours par ci , 10 jours par la presque tout les 20 jours pour un premier ministre ou un president dans un pays en crise eco ça ne m’inspire pas confiance
Il faut voir les images. Il est accueilli par un MINISTRON, avec 3 personnalités sans envergures. Alors k lui, c’est déplacé avec presque tous les ministres les plus importants dans l’ordre protocolaire. Sonko est une vraie calamité et nous fout la honte. Walay
Machallah pm SONKO réalise tous les projets du Sénégal devant allah et le prophète Mohamed psl
Associer Allah et le son prophète avec le client de Sweet Beauty! Tu en répondras au jour du jugement!
Associer la politique et le nom d' allah en politique c est presque blasphèmatoire mais bon comme on est pastefien tout est possible
Un incompetent et showman
Calamité ne peut - être plus grande que confier un pays à un clown. Non seulement il n'est pas compétent mais il est arrogant. Pauvre peuple ! Rien ne bouge .
Je suis loin du senegal et bien sur que j etais pas d accord avec tout ce que Macky faisait mais depuis la prise de pouvoir de ousmane sonko sama khel daloul quoi je prie au bon Dieu d epargner le Senegal des djihadistes et d une guerre civile. Ousmane et ses amis n ont aucune experience d etat et ca se voit de jour en jour et puis il est trop fougueux ,presse' d etre president et c est un homne tres capable pour ses propres interets de tout bousiller.Qu ALLAH preserve le 🇸🇳
par une importante délégation....de politiques ?
La Grande Vadrouille, suite et pas fin!
Ousmane sonko fait attention l émir des Emirats c'est l ami intime de Macky. Il travaille pour lui pour une fameuse fondation pour la paix
Pendant ce temps, les votants pour pastef patauge dans la misère au quotidien. Je rentre fraichement du Sénégal et je n'avais vu le pays dans un tel état de saleté, de pauvreté, de régression tout court. Bien fait pour beaucoup de sénégalais qui ont fermé les yeux sur la violence, la déviance, l'insolence et l'incompétence de pastef. Maintenant souffrez en silence.
Cette visite aux Émirats suscite vraiment une grande vigilance sur les contrats et les soit disant dont qui en sortirer via des fondations ou des associations ; contenu de la géopolitique sous régionale du sahel.....si le plan de redressement s'adosse sur des fonds Émirats pour un parti état que deviendrai le pays de la teranga?....
sonko agit comme Macky all, il signe des contrats sans l'aval du chef de l'Etat, nous payons aujourd'hui les folies de l'exilé marocain, demain seront celles du tonitruant PM, il se prend pour le président, c'est grave.
En tout cas prudence en zone arabe , l histoire de c est un complot de Macky Sall ne marche pas labas deh
Abon entendeur ......
dis moi pourquoi les arabes sont richissimes grâce à leur pétrole ???? je te le dis ; les arabes sont moins magouilleurs que nous, ils commercent avec le monde entier sans demander des pots-de-vin.
président, ce macaque de Sonko !
Diomaye est entrain de se faire bouffer par Sonko, il doit réagir urgemment !
Participer à la Discussion