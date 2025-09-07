Diplomatie

Auteur: youssouf Sane

il y a 2 jours

Voyage : Sonko est arrivé aux Emirats Arabes Unis

Le premier ministre Ousmane Sonko, qui a quitté Dakar ce dimanche, est bien arrivé aux Émirats Arabes Unis.

Il a été accueilli par le ministre émirati chargé des Affaires africaines, Sheikh Shakhboot Al Nahyan, l'ambassadeur des EAU à Dakar, SE. Saeed Hamdan Al Naqbi, et d'autres autorités, informe la Primature.

Ousmane Sonko, accompagné par une importante délégation, est à Abu Dhabi pour une visite officielle qui se poursuivra jusqu'au 12 septembre 2025.