Gamou de Médina Baye : Le comité d'organisation tire un bilan satisfaisant

Réligion

Auteur: Seynabou diagne correspondante Kaolack

Gamou de Médina Baye : Le comité d'organisation titre un bilan satisfaisant

Le Comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF) se dit satisfait à plus de 90 % de l'organisation du Gamou international de Médina Baye Niasse Kaolack, a déclaré le coordonnateur adjoint Cheikh Tidiane Gaye, lors du point de presse.

Le COMAF a salué la mobilisation des jeunes et des femmes à l'accueil des pèlerins venus d'horizons divers. Ils ont également salué l'appui des autorités locales en matière de sécurité, d'assainissement et de santé, entre autres.

Par ailleurs, les autorités religieuses ont plaidé pour la réalisation d'un nouveau forage, afin de pallier le manque d'eau, surtout en période de Gamou.