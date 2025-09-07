Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Réligion

Gamou de Médina Baye : Le comité d'organisation tire un bilan satisfaisant

Auteur: Seynabou diagne correspondante Kaolack

il y a 2 jours 451 Lectures 1 Commentaires | English
image

Gamou de Médina Baye : Le comité d'organisation titre un bilan satisfaisant

Le Comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF) se dit satisfait à plus de 90 % de l'organisation du Gamou international de Médina Baye Niasse Kaolack, a déclaré le coordonnateur adjoint Cheikh Tidiane Gaye, lors du point de presse. 

Le COMAF a salué la mobilisation des jeunes et des femmes à l'accueil des pèlerins venus d'horizons divers. Ils ont également salué l'appui des autorités locales en matière de sécurité, d'assainissement et de santé, entre autres.

Par ailleurs, les autorités religieuses ont plaidé pour la réalisation d'un nouveau forage, afin de pallier le manque d'eau, surtout en période de Gamou.

Auteur: Seynabou diagne correspondante Kaolack
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (1)

  • image
    Police.... il y a 2 jours

    ils ont oublié de signaler le nombre de morts, d'agressés et les vols.

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances