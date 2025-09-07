Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Religion

Taïba Niassène : Inauguration d'un centre de santé de nouvelle génération pour l'amélioration des soins médicaux

Auteur: Seynabou Diagne correspondante kaolack.

il y a 2 jours 1020 Lectures 1 Commentaires | English
image

Le porte-parole de Médina Baye Niasse, l'imam de la Fayda Cheikh Mahi Ibrahima Niass, a procédé, ce dimanche, à l'inauguration du centre de santé de Taïba Niassène, dans le département de Nioro, en présence du secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Serigne Mbaye, et des autorités administratives et coutumières.

Cet établissement, conçu pour répondre aux besoins médicaux d'une population de 37 800 âmes, a été réalisé grâce à l'engagement de l'ONG Alfityanu Humanitarian International (AHI) fondée par Cheikh Mahi Cissé et divers acteurs communautaires, pour un coût d'environ 1,3 milliard F CFA. Bâti sur 15 000 m², il vise à renforcer l'accès aux soins dans cette cité religieuse, berceau de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit "Baye", et à réduire les inégalités en matière de soins de santé. L'infrastructure comprend une maternité, une pédiatrie et un service d'urologie.

Les intervenants, dont le maire Mouhamadou Abib Niass, et le porte-parole de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé, ont souligné l'importance du centre de santé pour le développement local et la coopération communautaire, tout en rappelant la nécessité d'un système de santé inclusif et résilient pour l'avenir.

Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (1)

  • image
    folie des grandeurs il y a 1 jour

    15'000m3, c'est pas un centre de santé mais un supermarché !
    Au lieu de nous montrer tous ces rigolos il fallait nous faire visiter le site médical dont la moitié des salles doit être vide.
    Au fait, y aura-t-il le personnel suffisant et compétent, celui qui rackette les patients ?

Articles Tendances