Religion

Auteur: Seynabou Diagne correspondante kaolack.

Taïba Niassène : Inauguration d'un centre de santé de nouvelle génération pour l'amélioration des soins médicaux

Le porte-parole de Médina Baye Niasse, l'imam de la Fayda Cheikh Mahi Ibrahima Niass, a procédé, ce dimanche, à l'inauguration du centre de santé de Taïba Niassène, dans le département de Nioro, en présence du secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Serigne Mbaye, et des autorités administratives et coutumières.

Cet établissement, conçu pour répondre aux besoins médicaux d'une population de 37 800 âmes, a été réalisé grâce à l'engagement de l'ONG Alfityanu Humanitarian International (AHI) fondée par Cheikh Mahi Cissé et divers acteurs communautaires, pour un coût d'environ 1,3 milliard F CFA. Bâti sur 15 000 m², il vise à renforcer l'accès aux soins dans cette cité religieuse, berceau de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit "Baye", et à réduire les inégalités en matière de soins de santé. L'infrastructure comprend une maternité, une pédiatrie et un service d'urologie.

Les intervenants, dont le maire Mouhamadou Abib Niass, et le porte-parole de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé, ont souligné l'importance du centre de santé pour le développement local et la coopération communautaire, tout en rappelant la nécessité d'un système de santé inclusif et résilient pour l'avenir.