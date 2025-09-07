Médias: L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse
L’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL) exprime sa vive préoccupation face aux résiliations unilatérales de conventions et de partenariat observées ces derniers temps entre certaines entités publiques et des organes de presse privés dont la dernière concerne la résiliation du contrat liant la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) au Groupe futurs médias (GFM).
L'APPEL estime que ces ruptures sans motif valable, portent gravement atteinte à la stabilité économique des entreprises de presse, menacent les emplois des travailleurs du secteur et mettent en péril la pluralité de l’information essentielle à toute démocratie.
Face à cette situation, les professionnels de la presse en ligne dénoncent fermement ces pratiques assimilables à des ruptures abusives de contrat, expriment sa solidarité au GFM et à toutes les entreprises de presse victimes de décisions similaires et encouragent les organes concernés à saisir la justice pour faire valoir leurs droits.
L'APPEL réaffirme son engagement à défendre la liberté de la presse et l’indépendance des médias face à toute forme d’ingérence politique ou pression économique.
Au-delà de cette situation particulière, l’APPEL lance un appel solennel à toutes les organisations professionnelles de la presse (CDEPS, CAP, SYNPICS) pour une mobilisation commune afin de préserver la dignité de la presse et de contribuer à une démocratie forte et équilibrée.
Commentaires (5)
Pff.
C'est vous qui avez aiguisé le couteau et l'avez donné à sonko le client pervers pour égorgez la presse.
"L'APPEL estime que ces ruptures sans motif valable, [...]". Le motif est connu: sokhor la méchanceté. Rien d'autre.
Vous vous gourez si vous pensez qu'ils ont assez de classe, savent prendre de la hauteur pour être au dessus de la mêlée afin de gérer la chose publique en étant neutre.
De vrais mendiants ces gens. Donc sans des sous de l’état vous n’allez pas manger.
Regarde moi ce couillon. C'est l'argent de tous les sénégalais. Le PM a 9 milliards de fonds politiques tout comme la presse a 3 milliards d'aide. Votre haine est la source de votre échec.
Si c'est une rupture abusive, il faut saisir la justice, cela ne sert a rien d'émeutes tout le monde. Je me garderai de commenter cette rupture car je n'en connais pas les raisons. L'état et est au service de tous les citoyens peu importe leur conviction politique. J'ai particulièrement un problème avec cette presse qui pense bâtir une entreprise et ne compter que sur l'état pour exister. Ces membres de L'APPEL ne sont pas serieux, ils veulent l'argentpour leur belle vie. GFM est un des rares groupe de presse senegalais qui a business qui tient la route cependant pour continuer a exister ils doivent faire une cure de minceur : c'est les salaires exorbitants qui est là cause de leurs problemes.
Avez-vous suivi Aissatou Diop Fall ? Il faut le faire si vraiment vous voulez comprendre le Sénégal. Pas que Aissatou Diop Fall aurait dit vrai ou aurait menti. On se trouve dans un cas de figure où qu'elle dise vrai ou mente c'est la même chose pour la leçon à en tirer, pour la compréhension à avoir. C'est l'intention visée par ses déclarations qui donne la leçon.
Aissatou Diop Fall, revenant d'une visite à Lat Diop en prison, dit avoir une commission de ce dernier à délivrer. Et le prisonnier lui demande de parler publiquement pour répondre à Cheikh Yérim Seck et Maimouna Ndour Faye qui se seraient attaqué à lui, pensant que maintenant qu'il est en prison, il est finit et on ne peut plus rien espérer de lui.
Aissatou Diop Fall assume (depuis) avoir toujours été une journaliste nourrie par l'ex DG de la LONASE. Et elle explique que Maimouna Ndour Faye aussi et Cheikh Yérim étaient nourris. Mais aujourd'hui ils pensent que l'ex bailleur ne pourra plus leur être utiles, et alors ils trahissent, ne le défendent plus, tirent sur ce qu'ils pensent maintenant être son cadavre. Puis elle donne les techniques que Cheikh Yérim Seck utilise pour mentir sur Sonko et Diomaye, en donnant l'impression de savoir.
Je rappelle que ces déclarations (fausses ou exactes) doivent être comprises dans leur objectif. A ce moment là, on comprend ce que Aissatou Diop Fall révèle involontairement: le monde mafieux entre journalistes et pouvoir de Macky Sall, un monde où le gentleman agreement était: "Tu me couvres, je te couvres; je te donne de l'argent illicite volé au Sénégal, tu peindras mes maléfices, tu couvriras mon satanisme. Maintenons le peuple ignorant de quelles mauvaises personnes nous sommes, et il continuera de nous aimer et nous soutenir ".
C'est ce que j'explique, sous les insultes des gens de la secte APR, depuis 2012. Mais chaque jour Allah vous montre clairement qui était Macky Sall.
