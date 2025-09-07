Médias

Auteur: Adama Sy

Médias: L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse

L’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL) exprime sa vive préoccupation face aux résiliations unilatérales de conventions et de partenariat observées ces derniers temps entre certaines entités publiques et des organes de presse privés dont la dernière concerne la résiliation du contrat liant la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) au Groupe futurs médias (GFM).

L'APPEL estime que ces ruptures sans motif valable, portent gravement atteinte à la stabilité économique des entreprises de presse, menacent les emplois des travailleurs du secteur et mettent en péril la pluralité de l’information essentielle à toute démocratie.

Face à cette situation, les professionnels de la presse en ligne dénoncent fermement ces pratiques assimilables à des ruptures abusives de contrat, expriment sa solidarité au GFM et à toutes les entreprises de presse victimes de décisions similaires et encouragent les organes concernés à saisir la justice pour faire valoir leurs droits.

L'APPEL réaffirme son engagement à défendre la liberté de la presse et l’indépendance des médias face à toute forme d’ingérence politique ou pression économique.

Au-delà de cette situation particulière, l’APPEL lance un appel solennel à toutes les organisations professionnelles de la presse (CDEPS, CAP, SYNPICS) pour une mobilisation commune afin de préserver la dignité de la presse et de contribuer à une démocratie forte et équilibrée.