Environnement

il y a 3 jours
Crue du fleuve Sénégal à Matam : Le pont de Oréfondé submergé par les eaux

La montée des eaux du fleuve Sénégal est à l’origine de désagréments dans la zone du Dandé Mayo. Ici, des routes et certains ouvrages de franchissement ont été engloutis. Après Dembancané, où l’onde de crue a rendu impraticable la voie d’accès au village, c’est le pont de Oréfondé qui vient d’être submergé par les eaux de crues. Conséquence, la bretelle de Oréfondé, connue pour son importance stratégique dans les échanges entre le Diéri et les villages riverains du fleuve, est complètement coupée. Ce passage (désormais interdit à la circulation) qui servait jusque-là de voie de recours pour rallier les villages riverains du fleuve, dans cette partie nord, est devenu, encore, un lac, où il faut braver une nappe d’eau de plusieurs kilomètres, avant d’atteindre la terre ferme. Ce qui remet au grand jour le problème de l’enclavement de la zone et la disponibilité des pirogues pour le transport durant la saison des pluies.

Les populations affectées par des perturbations dans leurs déplacements, pour rallier la route nationale numéro 2, font face, à des difficultés d’acheminement de vivres et de marchandises, ainsi qu’un ralentissement des activités économiques.

Comme l’année passée, les populations de Thiasky, celles des deux Ndiaffane, comme leurs voisins de Sinthiou Boumack, Sylla Worgo, Gababé pécheur, Dial pécheur et peul, Diongto, Sylla Djonto, Sinthiou Diam Dior, rencontrent d’énormes difficultés pour sortir de leur village. En effet, il faut désormais passer par deux étapes.

Le passager doit d’abord prendre un véhicule pour aller à Diowguel (lieu d’embarcation) avant de reprendre une autre pirogue pour Oréfondé sur la nationale 2. Subséquemment, « le prix du transport est passé du simple au double au grand dam des usagers qui doivent débourser près de 5000 frs pour se déplacer », fait savoir un résident qui relate les désagréments de l'année passée.

Auteur: Mactar NDIAYE
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (2)

    porozet il y a 3 jours

    page 2050

    Nawétt bi il y a 3 jours

    Pourtant le ministre y était il y a une semaine assurant que tout est ok. On se rend compte que même ci sén nawétt, monou niou fok. Incompétente générale et criarde. Le Temps et la gestion du pouvoir sont les meilleurs juges.

    Mo il y a 3 jours

    Pages 2012-2024 nedeko

