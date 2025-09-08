Environnement

Auteur: Dialy Ibrahima DIÉBAKHATÉ

Situation hydrologique du fleuve Gambie : des tendances contrastées entre baisse et hausse des niveaux d’eau

La Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) a publié ce matin son bulletin hydrologique, faisant état des relevés effectués à 8 heures sur le fleuve Gambie et ses affluents. Les données montrent des évolutions contrastées selon les stations, avec des baisses notables en amont et une remontée inquiétante à Simenti.

Les affluents du fleuve Gambie

• Diaguiri (amont de Mako) : le niveau d’eau est descendu à 4,05 m, soit une baisse de 16 cm par rapport à la veille. L’année dernière, à la même date, il ne dépassait pas 2,17 m.

• Afia Pont (Thiokoye) : une baisse encore plus marquée a été enregistrée, passant de 5,12 m à 4,59 m, soit un recul de 53 cm en 24 heures. En 2024, le niveau n’était que de 1,96 m.

• Diahra Pont et Goumbayel : les données n’ont pas été entièrement relevées ce 7 septembre, mais les mesures de ce matin indiquent respectivement 2,18 m et 2,13 m.

• Sinthiou Malème et Niokolo Koba : aucune donnée exploitable n’a pu être obtenue, le niveau n’atteignant plus l’échelle à Sinthiou Malème.

Le fleuve Gambie : variations selon les stations

• À Kédougou : la hauteur d’eau est de 5,43 m, en recul de 42 cm par rapport à la veille. La cote d’alerte fixée à 7 m n’est pas atteinte, mais les autorités appellent à la vigilance.

• À Mako : le niveau a légèrement baissé, passant de 4,76 m à 4,62 m. Là aussi, on reste en deçà de la cote d’alerte (6 m).

• À Gouloumbou : les relevés affichent 6,78 m, soit une diminution de 5 cm en 24 heures. La cote d’alerte y est fixée à 12 m.

• À Simenti : la situation attire l’attention. Le fleuve est monté de façon spectaculaire à 8,05 m, contre 6,70 m la veille, soit une hausse de 1,35 m en seulement 24 heures. Bien que la cote d’alerte (13 m) ne soit pas atteinte, les autorités hydrologiques considèrent cette évolution comme significative.

Vigilance maintenue

Si la tendance générale est à la baisse dans plusieurs stations, la remontée observée à Simenti rappelle que les précipitations récentes peuvent provoquer des variations rapides du niveau du fleuve. La DGPRE appelle les populations riveraines et les autorités locales à rester attentives à l’évolution de la situation, surtout dans les zones à risque d’inondation.