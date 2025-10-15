Justice

31 millions F CFA détournés : le maire de Kanène Ndiob épinglé

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a été saisi d’une plainte visant le maire de la commune de Kanène Ndiob, en poste depuis le 12 février 2022, pour faux, usage de faux et malversations financières.

Cité par Libération, le plaignant soutient que, bien que le budget communal 2022 ait été adopté à l’unanimité fin avril de la même année, en présence du sous-préfet, des falsifications comptables auraient été découvertes lors de sa clôture en décembre. Les irrégularités relevées portent notamment sur les dépenses de santé, d’hygiène, d’action sociale et sur les achats de produits pharmaceutiques. Il est également reproché au maire d’avoir présenté des chiffres oraux différents de ceux consignés dans les documents officiels.

Une enquête approfondie a été menée du 31 juillet au 5 août 2023. Six personnes, dont des agents municipaux et des prestataires, ont été entendues. Les enquêteurs ont également procédé à l’examen des pièces comptables et budgétaires ainsi qu’à une inspection physique des travaux publics inscrits au budget communal.

Les conclusions de l’enquête évoquent une possible poursuite du maire pour association de malfaiteurs, escroquerie sur deniers publics - estimée à plus de 31,1 millions de francs CFA - et faute de gestion. Le fournisseur-entrepreneur impliqué pourrait, lui, être poursuivi pour complicité d’escroquerie.

Le rapport final de l’OFNAC a été transmis au parquet financier pour poursuites judiciaires, souligne Libération.