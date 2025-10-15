Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Justice

31 millions F CFA détournés : le maire de Kanène Ndiob épinglé

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 semaine
image

31 millions F CFA détournés : le maire de Kanène Ndiob épinglé

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a été saisi d’une plainte visant le maire de la commune de Kanène Ndiob, en poste depuis le 12 février 2022, pour faux, usage de faux et malversations financières.

Cité par Libération, le plaignant soutient que, bien que le budget communal 2022 ait été adopté à l’unanimité fin avril de la même année, en présence du sous-préfet, des falsifications comptables auraient été découvertes lors de sa clôture en décembre. Les irrégularités relevées portent notamment sur les dépenses de santé, d’hygiène, d’action sociale et sur les achats de produits pharmaceutiques. Il est également reproché au maire d’avoir présenté des chiffres oraux différents de ceux consignés dans les documents officiels.

Une enquête approfondie a été menée du 31 juillet au 5 août 2023. Six personnes, dont des agents municipaux et des prestataires, ont été entendues. Les enquêteurs ont également procédé à l’examen des pièces comptables et budgétaires ainsi qu’à une inspection physique des travaux publics inscrits au budget communal.

Les conclusions de l’enquête évoquent une possible poursuite du maire pour association de malfaiteurs, escroquerie sur deniers publics - estimée à plus de 31,1 millions de francs CFA - et faute de gestion. Le fournisseur-entrepreneur impliqué pourrait, lui, être poursuivi pour complicité d’escroquerie.

Le rapport final de l’OFNAC a été transmis au parquet financier pour poursuites judiciaires, souligne Libération.

Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (6)

  • image
    ere il y a 1 semaine

    Vous pourriez au moins faire l'effort en tant que journaliste de nous donner au mninmum la localisation de Kanene Ndiob.C'est la base

  • image
    Auteur il y a 1 semaine

    Sénégal, dans la région de Louga, plus précisément dans l'arrondissement de Sagatta Gueth, au sein du département de Kébémer. Il s'agit d'une communauté rurale située au nord-ouest du pays. Ma maman villageoise est originaire de cette localité....

  • image
    Senegalensis il y a 1 semaine

    Trop de paresse de la part de toi aussi.
    Il faut juste de faire un clic pour savoir que ca se trouve dans le département de Kébémer, arrondissement de Sagatta Gueth, région de Louga.

  • image
    L’homme de kanene Ndiobe il y a 1 semaine

    C’est triste de voir encore des détournements à ce niveau. On attendait mieux de nos élus. L’OFNAC doit faire son travail jusqu’au bout.

  • image
    L’homme de kanene ndiobe il y a 1 semaine

    Encore la justice doit faire son travail.

  • image
    Fadal niang il y a 1 semaine

    Li mom juj dafa wara déf liguiyam si noumou geuna gawé comin de kanen dagnio sonn si genre yi amoul bén avancement

  • image
    Alle samb il y a 1 semaine

    Je suis nee de cette localité mais il faut que justice soit faite

Participer à la Discussion

Articles Tendances