Affaire Bocar Samba Dièye : Diomaye Faye saisi
L’Association pour la protection des droits humains (A.P.D.H) a sollicité l’intervention du Président Bassirou Diomaye Faye dans le contentieux opposant l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye à la Banque CBAO, filiale du groupe Attijariwafa Bank, par le biais d’une lettre officielle, rapporte Source A.
Le journal rappelle le contexte : ce conflit porte sur une créance de plusieurs milliards de francs CFA que la banque réclame à M. Dièye, qui conteste cette dette, affirmant avoir été victime de fraude et de pratiques bancaires abusives. Un rapport d’expertise judiciaire a établi que M. Dièye est créditeur de plus de 879 millions, et plusieurs décisions de justice, dont une condamnant la banque à lui verser 11 milliards de dommages et intérêts, ont été rendues en sa faveur. Malgré cela, la banque poursuit toujours ses actions contre lui. Les tribunaux ont également déclaré nuls et de nul effet, en 2022 et 2024, deux protocoles de reconnaissance de dette d’un montant de 7 milliards produits par la CBAO.
Face à ce qu’elle considère comme un déséquilibre de pouvoir manifeste entre un citoyen vulnérable et une institution financière puissante, l’A.P.D.H, par la voix de son président Dr Mbaye Cissé, estime que l’État du Sénégal a un devoir moral et une obligation légitime d’intervenir. L’association demande au chef de l’État sénégalais de tout mettre en œuvre pour éviter que le vieil homme d’affaires, commerçant depuis 1957, ne subisse des conséquences graves et injustes. Dr Cissé, repris par la même source, appelle également l’État à réexaminer l’ensemble des textes régissant les relations avec les filiales bancaires étrangères afin d’y intégrer des clauses de protection des nationaux.
Commentaires
séparation des pouvoirs..............Quels sont les pouvoirs définis par une Constitution ? Pouvoir législatif (élaboration de la loi) ; Pouvoir exécutif (application de la loi) ; Pouvoir judiciaire (contrôle et sanction en cas de non-respect de la loi)
Le Président ne se mêle pas de la Justice en cours ! Tellement évident entre deux parties privées.
Paby dafa nay, j'ai arrété de le défendre aprés le reportage effectué chez lui. Il est milliardaire mais vit comme un misérable, pffft
Parce qu’il est simple?
Lou si saa yoone Yaa fay yeiwooo boko defendrei ou pas loum ko apportel
Il est libre !
Mais vous nay avez vous lu l'article.On vous dit que la banque lui a tout pris donc il n'a plus rien et vit avec ce qui lui reste.Pa bi Dafa doylou
mais sou deweh, niit yi lekeu ko rekk .. d'autres personnes niokaay diarinio.. dissi noces bou bakh feke momm demm na..,,,,,,,,
Il y’a toujours ce genre de personne tellement bête qui agissent comme si le vieux se nourrissait de leurs poches 🤷🏾♂️
Yena bone té sokhor. Doungen touss Gueumoulen Loudoul alal ak di wonéwou
Le président de la république ne peut pas s'immiscer dans cette affaire privée.!! Il n'a qu'à a accepter la volonté divine.
Dans le Coran Dieu nous a bien interdit le Riba
Et on ne peut pas faire des empruntes à la banque, sans s'emmiscer avec le Riba
Ce que Macky sall ne pouvait faire pour lui Diomaye ne va le faire
C'est surprenant de constater que c'est l'A.P.D.H qui sollicite le président de la république. C'est triste.
Je ne connais pas cette histoire mais ce que je sais, c'est que le vieux a fait fortune alors que la CBAO n'existait pas et il était dans les bonnes grâces des institutions Bancaires et politiques.
Vous ne connaissez pas l'histoire économique de votre pays: la CBAO a été créée en 1853, il y a 173 ans, sous le nom de la Banque du Sénégal.
yo allah valoumo hawo hèpta kakhèmaco
qu'est ce qu'il peut diomaye faye. la justice a ete rendue dans une affaire privee. qu'est ce qu'il peut faire
L'Etat du Sénégal doit protéger ses citoyens contre le gangstérisme financier des banques installées au Sénégal.
Les Actionnaires Sénégalais de Ecobank sont ausi arnaqués et demandent l'intervention de leur ETAT.
Affaire très sérieuse que le régime précédent à légué à l’actuelle;je pense que père B.S.Dieye a beaucoup investi sans se soucier de sécuriser ses biens
