Affaire Bocar Samba Dièye : Diomaye Faye saisi

L’Association pour la protection des droits humains (A.P.D.H) a sollicité l’intervention du Président Bassirou Diomaye Faye dans le contentieux opposant l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye à la Banque CBAO, filiale du groupe Attijariwafa Bank, par le biais d’une lettre officielle, rapporte Source A.

Le journal rappelle le contexte : ce conflit porte sur une créance de plusieurs milliards de francs CFA que la banque réclame à M. Dièye, qui conteste cette dette, affirmant avoir été victime de fraude et de pratiques bancaires abusives. Un rapport d’expertise judiciaire a établi que M. Dièye est créditeur de plus de 879 millions, et plusieurs décisions de justice, dont une condamnant la banque à lui verser 11 milliards de dommages et intérêts, ont été rendues en sa faveur. Malgré cela, la banque poursuit toujours ses actions contre lui. Les tribunaux ont également déclaré nuls et de nul effet, en 2022 et 2024, deux protocoles de reconnaissance de dette d’un montant de 7 milliards produits par la CBAO.

Face à ce qu’elle considère comme un déséquilibre de pouvoir manifeste entre un citoyen vulnérable et une institution financière puissante, l’A.P.D.H, par la voix de son président Dr Mbaye Cissé, estime que l’État du Sénégal a un devoir moral et une obligation légitime d’intervenir. L’association demande au chef de l’État sénégalais de tout mettre en œuvre pour éviter que le vieil homme d’affaires, commerçant depuis 1957, ne subisse des conséquences graves et injustes. Dr Cissé, repris par la même source, appelle également l’État à réexaminer l’ensemble des textes régissant les relations avec les filiales bancaires étrangères afin d’y intégrer des clauses de protection des nationaux.