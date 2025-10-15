Affaire Omart City : le verdict est tombé
Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a tranché dans l’affaire de la vaste escroquerie immobilière dite Omart City, qui a touché plus de 500 victimes ayant versé entre 5 500 et 6 000 F CFA pour des logements sociaux fictifs. Libération rapporte que Abdoulaye Mamadou Guissé, président de Omart City Sénégal, a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à deux ans de prison ferme, contre trois ans requis par le parquet. Il devra également rembourser les plaignants constitués parties civiles.
Son « directeur de cabinet », Pape Boubacar Camara, a été condamné à un an de prison, dont six mois ferme.
Khady Faye, accusée d’avoir usurpé l’identité d’une supposée proche du Président Bassirou Diomaye Faye, a été relaxée malgré la demande du parquet de deux ans de prison ferme, signale la même source.
Lors de l’audience, 200 nouvelles victimes se sont constituées parties civiles, soulignant l’ampleur du préjudice causé.
Ce qui aurait été étonnant serait que Guissé fasse toute sa vie sans aller en prison, parce que le gars ne vit que d'arnaque. Avec son Centre Colin Powell, il a pu obtenir une subvention de l'ambassade des USA pour des activités culturelles. Dès qu'il a reçu l'argent il a tout bouffé, suscitant l'ire de ses collaborateurs - demandez à une certaine Mme Ba membre du bureau qui a préféré quitter. Ensuite c'était OMART avant de passer à OMART City. Entretemps il s'est fait embauché par Abdoulaye Daouda Diallo comme chargé de mission au CESE qui comptait sur lui pour qu'il lui apporte les jeunes de Pikine et une partie des artistes. Vrai hâbleur! MAIS LIGUL DEUG DU YAGG.
