Justice

Cité Fayçal : la SOGEPA subit un nouveau revers devant la Cour suprême

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 semaine 8031 Lectures 19 Commentaires | English
Cité Fayçal : la SOGEPA subit un nouveau revers devant la Cour suprême

Les occupants des villas de la Cité Fayçal ont remporté une deuxième victoire contre la SOGEPA devant la Cour suprême. Pour rappel, rembobine Libération, qui donne l'information, la SOGEPA avait initialement envoyé aux occupants des avis de résiliation de baux, leur donnant un délai de six mois pour libérer les lieux. Les occupants avaient alors saisi la Cour suprême par un référé pour demander la suspension du délai d'expulsion.

La Cour suprême avait statué en leur faveur le 5 août dernier, annulant ainsi le délai de six mois fixé par la SOGEPA.

La SOGEPA avait ensuite saisi la Cour suprême pour tenter de faire rétracter cette première décision en référé, mais la Cour a rejeté ce recours hier. Malgré cette victoire des occupants, la décision finale de la Cour suprême sur le recours pour excès de pouvoir (sur le fond de l'affaire) est toujours attendue, signale la même source.

Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (16)

  • image
    Zeub il y a 1 semaine

    Occupants indignes et suceurs de sang du peuple

  • image
    xxcv il y a 1 semaine

    parole d'un calomniateur haineux et jaloux!

  • image
    Cheikh il y a 1 semaine

    Et encore Aliou Sall possède une de ses villas construites pendant qu'il était élève. Ce pays était dirigé par des monstres, des charognards et des sangsues sataniques qui ont sucé le peuple sénégalais jusqu'à la moelle. Comment de hauts fonctionnaires qui devaient donner le bon exemple ne pensent au contraire qu'à accaparer des logements de fonction sans honte, sans cas de conscience. L'état doit tout faire pour récupérer ces logements publics

  • image
    Aie il y a 1 semaine

    La photo c est flippant pas un arbre sur quelle horreur

  • image
    LOL il y a 1 semaine

    Béton, béton, béton !!!!!! C'est le cas dans beaucoup d'endroits de ce pays

  • image
    Niit il y a 1 semaine

    Des arbres sur les terrasses ? Il y a quelque chose qui cloche chez toî

  • image
    citoyen il y a 1 semaine

    Certainement certains magistrats et haut fonctionnaires y habitent. Cette décision de la cour c'est pas surprenant. si c'était un badola qui habitait là bas, on allait amener un huissier et en plein jour jeter jeter les bagages dehors.

  • image
    PAs la peine il y a 1 semaine

    Ces villas sont occupées en majorité par des Magistrats en fonction ou à la retraite. Qu'attendez vous que la cours suprême fasse ?

  • image
    Boursine il y a 1 semaine

    Et les Inspecteurs des impôts et domaines qui ont partagé nos terres. quel est l'avis des pastefiens indignes

  • image
    Manela il y a 1 semaine

    La photo ne correspond pas à la cité Fayçal. Il n'ya pas d'immeubles aussi haut dans cette cité qui se situe à croisement Camberene.

  • image
    Mo il y a 1 semaine

    Effectivement , ce n'est pas la citè consernèe qui se trouve juste au croisement de l'autoroute .

  • image
    Samba gueye il y a 1 semaine

    Je me demande si tous les retraités qui occupent des logements de fonction ou service refusaient de sortir que feront les nouveaux. C'est un probléme réél dans tout le pays.

  • image
    Panafricain il y a 1 semaine

    Des magistrats ont bénéficié de ces villas et de tout ce que les délinquants se distribuaient entre eux

  • image
    Ngor il y a 1 semaine

    Il sera bon d'étudié le profil des personnes qui occupent ces logements car la façon dont ce dossier évolue pose problème pour des maisons qui pour le rappeler appartiennent bien à l'état du Sénégal donc des biens de tous les Sénégalais. Je comprends donc pas comment des gens après avoir eu le privilège d'être logé aux frais de l'état veuillent se l'approprié pour en faire un bien personnel. Quid des autres Sénégalais qui n'ont pas eu cette chance et qu'une autorité ne peut les autoriser à l'acheter puisqu'appartenant au peuple car pour rappel le représentant des intérêts du peuple est l'assemblée nationale qui n'a jamais été saisie pour ce dossier.

  • image
    Malcolm il y a 1 semaine

    C'est pas la photo de la cité Fayçal.

  • image
    Chouchou il y a 1 semaine

    Que la Sogepa leur vende ces maisons et aille construire ailleurs, le site est infesté de moustiques.

  • image
    BOY DAKAR il y a 1 semaine

    MESSIEURS de la cour supreme , n'oubliez quand meme pas que cette citè appartient au PEUPLE VIA L'ARABIE SAOUDITE et que certains avaient leur domicile personnel dans LES SICAP , mis en location, avant leur haute fonction qui les a logés là- bàs à TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE ????

  • image
    Manam il y a 1 semaine

    Ce pays c'est une grosse farce... Rien ne justifie cette décision de la cour suprême... à un moment donné, l'état doit prendre ses responsabilités face à cette mafia de la justice !!

  • image
    L'enseignant en vacances il y a 1 semaine

    Boubacar camara fofou le deukone dh vers 2015 2016.

Participer à la Discussion

Articles Tendances