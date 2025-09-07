Justice

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Dame Amar : un ami brise le silence et dévoile une autre facette du personnage

Alors que l’arrestation de Dame Amar dans une affaire de drogue suscite une vague de commentaires sur les réseaux sociaux et dans certains médias, un de ses proches amis a tenu à livrer un témoignage pour rappeler un autre visage de l’homme, loin des polémiques.

« Stupéfait » face aux jugements hâtifs

Dans son témoignage recueilli par Seneweb, cet ami confie avoir été « stupéfait » par la violence de certains propos visant Dame Amar. Selon lui, beaucoup préfèrent insister sur les accusations et les rumeurs, « souvent empreintes de haine », plutôt que de mettre en lumière d’autres aspects de sa personnalité.

Un homme pieux et généreux

Pape Dione décrit un homme attaché à la Fayda Niassène, accomplissant ses prières avec régularité et pratiquant le dawaatou-l-lansim ainsi que le wassifa. « Son chapelet ne le quitte jamais », affirme-t-il, soulignant également ses dons quotidiens en faveur des talibés et des mendiants.

Dame Amar aurait aussi l’habitude de se recueillir presque chaque jour au cimetière, marqué par la perte successive de sa mère, de son père et de son grand-frère.

Les zones d’ombre

S’il reconnaît que le nom de Dame Amar a déjà été cité dans des scandales liés à la drogue par le passé, le témoin estime que la récente affaire ne devrait pas être exagérée. Selon lui, la prétendue « trap party » évoquée dans certains médias ne correspondrait pas à la réalité : seules « deux variétés de chanvre indien » auraient été retrouvées. Il précise que, ce soir-là, l’homme d’affaires se trouvait chez lui en compagnie de son garde du corps, d’une amie marocaine, de son masseur habituel et de son chauffeur arrivé plus tard.

Entre rumeurs et réalité

Le proche ami regrette que certaines émissions et publications aient relayé « des informations non vérifiées, parfois même mensongères ». Il raconte également qu’il devait déjeuner ce jour-là à la maison de Dame Amar, mais que la pluie et les embouteillages l’en avaient empêché.

Un appel à la retenue

Pour conclure, Pape Dione rappelle que « être l’enfant de quelqu’un n’est pas un crime » et invite l’opinion à juger Dame Amar à travers l’ensemble de son parcours : « Il n’est pas seulement l’homme dont parlent les polémiques. Il est aussi celui qui prie, aide, partage et soutient en silence. »