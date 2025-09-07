Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Justice

Dame Amar : un ami brise le silence et dévoile une autre facette du personnage

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 2 jours 16319 Lectures 18 Commentaires
image

Dame Amar : un ami brise le silence et dévoile une autre facette du personnage

Alors que l’arrestation de Dame Amar dans une affaire de drogue suscite une vague de commentaires sur les réseaux sociaux et dans certains médias, un de ses proches amis a tenu à livrer un témoignage pour rappeler un autre visage de l’homme, loin des polémiques.

« Stupéfait » face aux jugements hâtifs

Dans son témoignage recueilli par Seneweb, cet ami confie avoir été « stupéfait » par la violence de certains propos visant Dame Amar. Selon lui, beaucoup préfèrent insister sur les accusations et les rumeurs, « souvent empreintes de haine », plutôt que de mettre en lumière d’autres aspects de sa personnalité.

Un homme pieux et généreux

Pape Dione décrit un homme attaché à la Fayda Niassène, accomplissant ses prières avec régularité et pratiquant le dawaatou-l-lansim ainsi que le wassifa. « Son chapelet ne le quitte jamais », affirme-t-il, soulignant également ses dons quotidiens en faveur des talibés et des mendiants.

Dame Amar aurait aussi l’habitude de se recueillir presque chaque jour au cimetière, marqué par la perte successive de sa mère, de son père et de son grand-frère.

Les zones d’ombre

S’il reconnaît que le nom de Dame Amar a déjà été cité dans des scandales liés à la drogue par le passé, le témoin estime que la récente affaire ne devrait pas être exagérée. Selon lui, la prétendue « trap party » évoquée dans certains médias ne correspondrait pas à la réalité : seules « deux variétés de chanvre indien » auraient été retrouvées. Il précise que, ce soir-là, l’homme d’affaires se trouvait chez lui en compagnie de son garde du corps, d’une amie marocaine, de son masseur habituel et de son chauffeur arrivé plus tard.

Entre rumeurs et réalité

Le proche ami regrette que certaines émissions et publications aient relayé « des informations non vérifiées, parfois même mensongères ». Il raconte également qu’il devait déjeuner ce jour-là à la maison de Dame Amar, mais que la pluie et les embouteillages l’en avaient empêché.

Un appel à la retenue

Pour conclure, Pape Dione rappelle que « être l’enfant de quelqu’un n’est pas un crime » et invite l’opinion à juger Dame Amar à travers l’ensemble de son parcours : « Il n’est pas seulement l’homme dont parlent les polémiques. Il est aussi celui qui prie, aide, partage et soutient en silence. »

Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (16)

  • image
    Ibliss il y a 2 jours

    Le sénégalais est jaloux.

  • image
    Njaay jaata il y a 2 jours

    Decidement ! Au senegal il n'y a que des saints. C'est comme ça que des pics-assiettes, des larbins et des doungourous font croire à leurs bienfaiteurs qu'ils incarnent le saint esprit alors que ce ne sont que des drogués, alcooliques et fornicateurs. Ces fils de riches qui se croient tout permis ne sont que des parasites qui ne comprendront jamais rien à la vie à cause de ces léche-culs qui les entourent et les parasitent à leur tour. Et tout cela avec la complicité de certains journalistes qui vendent leurs piges au plus offrant. PATHETIQUE

  • image
    mutema il y a 13 heures

    C’est pas la faute des fils de riches si ton père était paresseux pas assez intelligent et chanceux, essaye plutôt de ne pas finir pauvre comme lui sale con

  • image
    Nelson il y a 2 jours

    Chacun a les rêves qu'il peut.................votre larve profite à sa manière de la vie, grand bien lui fasse...ne demandez pas à tout le monde d'être sa pute comme vous !!

  • image
    Doudou il y a 2 jours

    Je comprends maintenant c'est ce même gars qui poluait les sites en essayant de laver ce drogué à grande eau. Seneweb combien vous avez reçu pour ce torchon?

  • image
    James le juif il y a 2 jours

    Merci tu nous as donné une raison de plus de se méfier ! Maintenant je comprends ! Sant Serigne Touba rek !

  • image
    Sénégalais il y a 2 jours

    Que dis tu de celui qui a tenté de corrompre le commissaire !

  • image
    Technicien il y a 2 jours

    J ai connu son père, un homme généreux et travailleur. Etant stagiaire à cet époque dans un atelier de fabrication mécanique (gecom industrie) j ai juste amené la pièce mécanique dans sa voiture il me donne 5000f.que Dieu lui réserve une place au paradis amine.ainsi que le vieux qui etait patron de l usine CCS lui aussi tres généreux. Wa salam

  • image
    Honte à lui il y a 10 heures

    Ben justement, il a eu la chance d'avoir un père ambitieux, pour lui même et ses enfants, ce qui est rare chez nous, il doit se montrer responsable. L'argent durement gagné va être dilapidé par sa prostitué marocaine. C'est pareil à la tête de l'Etat. Comment font les autres pour avoir des entreprises familiales de plus 100 ans 200 ans? Un vrai déchet ce type

  • image
    SENEGALAIS AUTHENTIQUE il y a 2 jours

    J ai rien contre ces jeunes gens ,encore moins pour les autres.
    En revanche,y a des "justificatifs" qu on entend au sénégal qui nous saoulent.
    Ils vous disent : telle personne prie,a un chapelet,va à la mosquée......
    Combien de personnes font tout ça de pair avec d autres actes indignes d un musulman ?
    Y en a aussi qui ne prient pas,n ont pas de chapelet........mais qui sont plus dignes et honnêtes que d innombrables "musulmans".
    Avoir un chapelet ne signifie pas etre un bon citoyen

  • image
    Diery dior il y a 2 jours

    C est un homme comme tout un chacun avec ses defaults et ses zones d ombres. Il ne faut pas se precipiter a le juger.ces un jeune homme de la jet-set initie tot a la drogue et la fete.et alors? Il ne faut pas etre jaloux et se hater a le presenter comme un petit demon.point

  • image
    Mame Reese il y a 2 jours

    Apparemment, cet homme a besoin d'aide. Il ne s'agit pas de faire étalage de ses qualités pour le sortir de l'impasse à chaque fois qu'il a des ennuis avec la justice. Ses parents sont décédés, il est toxicomane et pire il est riche. Il lui sera difficile de se débarrasser de ses vices et de son côté obscur. Vous qui prétendez être ses amis, soyez son bouclier pour le protéger de ses mauvaises fréquentations, cherchez des remèdes pour lui. Ne soyez pas un simple spectateur, aidez-le. Ne soyez pas un médecin après la mort. Un véritable ami est celui qui vous dit la vérité, qui veut le meilleur pour vous sans rien attendre en retour.

  • image
    Cedo il y a 2 jours

    Ne jugez point! Dieu est le seul juge
    Ce Amar si bien qu’il se drogue est peut être plus de Dieu que vous

  • image
    Noreyni il y a 1 jour

    Il faut arrêter d’être méchant vous fêtes pire chez vous soyez digne et honnête

  • image
    Drogue es une faconbdr prier il y a 1 jour

    Being high all the time is time for praying for him amd women a lot of them.
    Bakh yombouna
    Il faut etre travailleur comme ton père au lieu de gaspiller son sueur et ton corps

  • image
    broto il y a 1 jour

    ah l apparence au senegal
    n es ce pas pas que kocc avait toujours un chapelet et la barbe faisant croire que c est un bon musulment

    ahaha....

  • image
    MANDOU il y a 1 jour

    Bonjour c'est ça vie il a le droit le la vivre comme bon lui semble . Vous savez c'est un grand problème au Sénégal la vie sociale ... Soyez comme vous êtes c'est votre vie ...certains Sénégalais font des choses pires que fumer du yamba iu boire de l'alcool ou prendre de la Cocaine pire au yeux de Dieu mais banalisé par les hommes ... La drogue c'est personnel laissez le gens en paix ...

  • image
    Arrêtez il y a 1 jour

    Arrêtez de stigmatiser les gens c'est comme ça que vous aviez fait en accusant Ousmane Sonko de viol alors que c'était archi faux Stop

Participer à la Discussion

Articles Tendances