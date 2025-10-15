« Le Sénégal joue avec le feu » (magistrat à la retraite)
Dans une analyse critique de la politique de reddition des comptes engagée par le nouveau régime, publiée par L'Observateur, l’ancien président de la Cour d’appel de Kaolack, Ousmane Kane, met en garde contre la répétition des erreurs judiciaires du passé. Magistrat à la retraite, il compare les approches adoptées sous les présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, avant de conclure sans détour que « le Sénégal joue avec le feu ».
Selon Ousmane Kane, la justice sénégalaise souffre déjà d’une crise de crédibilité à l’international. Il cite notamment l’affaire Doro Gaye, dans laquelle un juge français a refusé d’exécuter un mandat d’arrêt sénégalais au motif que les garanties d’un procès juste et équitable n’étaient pas réunies.
Cette méfiance, rappelle-t-il, s’était déjà manifestée lors de l’affaire Karim Wade et Bibo Bourgi devant la CREI, qui avait valu au Sénégal une condamnation du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour détention arbitraire, ainsi qu’une sanction financière de près de 200 milliards de francs CFA par la CNUDCI pour déni de justice.
Ousmane Kane se dit surpris de constater que le pays semble aujourd’hui emprunter le même chemin que la CREI, notamment à travers les procédures menées par la Haute Cour de justice et le Pool judiciaire financier (Pjf).
Il dénonce une saisine systématique des juges d’instruction sur la base des rapports de la CENTIF, sans enquête préliminaire ni possibilité pour les personnes concernées de se justifier au préalable. Cette méthode, selon lui, conduit à des arrestations et détentions jugées brutales et contraires aux conventions internationales. L'ancien magistrat cite notamment le cas de Mbagnick Diop, estimant qu’une enquête préliminaire aurait permis d’éviter des excès de procédure.
Il pointe également du doigt la légèreté des charges dans certains dossiers traités par la Haute Cour de justice, comme ceux impliquant Mansour Faye et Sophie Gladima.
L'ex-juge avertit que ces failles risquent d’aboutir à des procès fragiles et à des échecs retentissants, qui ne feront qu’affaiblir la justice et décrédibiliser la démarche de reddition des comptes.
Pour lui, la lutte contre la corruption est une ambition noble, mais elle est compromise par des poursuites précipitées menées sans respect strict de la règle de droit. Il avertit que le Sénégal court à nouveau le risque d’être lourdement condamné sur le plan international. « C’est un prix trop lourd à payer pour un pays qui cherche à la fois à stabiliser son économie et à restaurer la confiance en sa justice », conclut-il.
Bien dit MR le juge , respect 🙏
Tu étais au temps de Macky ? Complice silencieux lorsque des dizaines de jeunes étaient tués, prisons remplies, Sonko en prison résidence puis en prison etc...
Meme etant 1000% avec le regime on est d'accord avec le Juge. Avant de perturber la quiètude des gens il faut s'assurer que s'ils entrent dans les filets de la justice il n'en sortiront pas indemne. Ca permet d'eviter de repeter les meme erreurs que Macky Sall. Dès que le peuple aura la perception que l'on fait de l'acharnement c'est le ridicule qui s'ensuit et la machine judicière va etre crispée. Justice OUI, justice rapide OUI mais un peu de precision SVP. Est-ce que finalement c'est Ousmane Diagne qui avait la bonne demarche; lentement mais surement?
Mr Kane ne semble pas maîtriser le cadre réglementaire de la CENTIF. La loi oblige le Procureur a engager les poursuites dès saisine de la CENTIF. Aucune marge de manœuvre du Procureur
Faites des recherches sur Ousmane kane. Il n'est pas crédible. Il est passé devant le conseil de discipline et a écopé d'une blâme.
Ce monsieur devrait vraiment se taire, des suspicions d'écart de conduite ont jalonné toute sa carrière de juge jusqu'à kaolack ou il a été accusé sur de la paille d'arachide. Il était toujours facile pour une autorité judiciaire de sa trempe de s'en sortir indemne. Faites des recherches sur ce personnage dans la magistrature.
Les nedoko mbam font rire. Continuez à rêver. Les mbam voleurs vont payer et les mbam tueurs vont payer encore plus. Et la justice en sera grandie
ceux qui ont été tués , l'ont été dans quelles circonstances? Vous pensez qu'on peut se lever, brûler le pays, pour changer un régime par la violence, SANS MORTS????
C c'est un rigolo. Vous voulez que la justice laisse ces voleurs. La justice ne pouvait pas marcher avec des magistrats comme vous.
Vous l’avez entendu dire qu'il faut pas poursuivrez les voleurs? Loumou wakh c’est clair et on est tous d’accord que transaction soupçonné illicite n’est pas illicite forcément et balla nga justifier niou teuthie leu. Attention au retour de bâton, celui qui les remplacera s'il veut choper des ministres il le fera grâce à leur méthode
Il faut apprendre à lire Rio
Toujours les neddo ko bandoum.
Bisous de la part d'un neɗo ko bandum , apaise ton cœur . Oui on aime nos parents( et cela ne veut point dire qu'on déteste les autres) que celui qui ne s'aime pas ou préfère la vassalisation s'en prenne à soi même .
Mdr tu vas souffrir si tu ne veux plus voir de peuls dans ce pays. Massa
Vous n'avez pas lu qu'il n'a épargné aucun des présidents : Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky ?
mouton écoute la chassons de Francis cabrel " allumer le feu " on verra qui sont en Afrique
c'est Johnny et non cabrel
mouton neddo ko mbadoum te tend la main , vous ignorez complètement ce que cela veut dire
C'est vrai que quand les magistrats étaient asservis au sanguinaire Macky Sall et avaient mis par leur lâcheté, leur malhonnêteté et leur irresponsabilité le pays à feu et à sang, il n'y avait rien à signaler
Des voleurs de la république vous les protégez, tu ne me parles pas des prisonniers mais tu as cité que des milliardaires voleurs.
Honte à toi ce magistrat..
Le Sénégal a besoin de juge honnête, sévère dans l’application de la loi et surtout honnête, très honnêtes.
Le détournement de deniers publics est l’infraction la plus gave la plus malhonnête.
Regarder l’ancien président français il va aller en prison pour beaucoup moins que ce qui est reproché a ces anciens ministres ou autre et ce magistrat s’inquiète de quoi ?
Allons
Une chose semble sure, si Mansour Faye et Sophie Gladima étaient devant ce juge quand il était en fonction ils auraient été contents.
Il n’y avait pas une histoire de Ngogne avec ce magistrat ?
Ou je me trompe.
Oui, le président français va en prison. Depuis quand la procédure est lancée? Son deuxième successeurs est à mi temps de son second mandat. On ne peut même pas soupçonner son premier successeur d'avoir agit. C'est une affaire de justice. Tous nos soupçonnes voleurs de deniers publics doit être traques sans précipitation.ca nous garantie des résultats.
Jamais dans l'histoire de ce pays la justice na aussi bien marché. S'il y'avait pas de justice vous pensiez sérieusement que aliou sall ou mansour faye serait libérer?
On est loin du temps où on emprisonnait des gens pour éliminer des opposants politiques. Et bizarrement on t'a jamais entendu. T'es qu'un lâche sûrement un néo politicien.
Une justice des réseaux sociaux oui, où ce sont les militants qui désignent qui il faut mettre en prison, une justice où wadji topo si Diomaye avec déjà désigné des coupables avant toute enquête, où le président de la Cellule de traitement des informations financières est membre d'un parti politique affilié au parti au pouvoir. Ce seul fait suffit à entacher toutes les procédures.
Lui là ferait mieux de rester dans sa retraite. Il est dépassé
Ce magistrat ce fout de notre gueule vraiment, Doro Gaye a corrompu le magistrat instructeur pour pouvoir sortir du territoire,pourquoi ce dernier ne lui a pas confisqué son passeport..Ce justice sénégalaise a toujours été une justice à géométrie variable ,elle ordonne toujours le transfert d’un milliardaire malade au pavillon spécial alors que dans les prisons sénégalaises, des centaines de détenus gravement malades peinent à être pris en charge et meurent dans une indifférence totale.C’est cette justice qui avait autorisé à Abdoulaye Wade de faire un troisième mandat sans en avoir le droit,c’est cette même justice qui a aussi aidé Macky à se débarrasser de ses adversaires politiques comme Karim Wade,Khalifa Sall et Sonko.Les juges sénégalais n’ont pas de leçons à donner,il suffit de faire un tour à la cité des magistrats au mamelles et autres zones résidentielles pour s’en rendre compte comment certains d’entre eux sont riches.Un haut fonctionnaire même hors hiérarchies dans un pays pauvre ne peut pas construire une maison de plus de 500 millions,la majorité des juges sont des corrompus.
Vu d'un certain angle, même la communication criminel de l'Occident, surtout d'Israël a du bon. Quand ils lancent l'un de leurs programmes sataniques, ils l'accompagnent d'un autre programme qui combat tout réveil, toute prise de conscience de ce qu'ils font, toute tentative de le faire savoir. Ils appellent ce programme "révisionnisme", ou "complotisme", ou "conspirationnisme", ou apologie de x. Ce qui fait qu’il devait y avoir au Sénégal aujourd'hui une accusation de "apologie du vol ", ou "apologie du détournement de deniers publics ". Ce serait mieux pour caractériser tous ceux qui nous tympanisent d'une littérature qui n'a qu'un seul objectif, c'est nous dire de laisser les voleurs tranquilles. Quelles soient les entourloupes littéraires qu'ils feraient du genre "nous sommes pour la reddition des comptes, mais...", "nous avons été les premiers à demander une reddition des comptes, mais...", "un pays qui se respecte doit faire de la transparence, mais... ", "c'est la loi qui exige de faire un audit au début de chaque prise de pouvoir, mais...", etc. Et le "mais ", c'est libérer tous ceux qui sont accusés, même ceux qui sont pris la main dans le sac, les laisser fuir, quitter le pays, travailler avec des caisses de l'état vidées par ses voleurs, les laisser utiliser l'argent volé pour financer la guerre contre vous, perdre le pouvoir comme un con et le leur remettre. Il faut avoir un esprit tordu d'un apologiste du vol pour cela.
Merci Xeme , toujours egal a toi meme
Egale a elle même la Xeme
Cela signifie que le Sénégal, en tant qu’État membre de la communauté internationale, a ratifié de nombreuses conventions et instruments juridiques internationaux. De la même manière que la dégradation de la note souveraine du pays par Moody,s a été constaté, il existe des organes spécialisés chargés de veiller au respect du droit et à sa bonne application. Ces instances disposent de la compétence nécessaire pour apprécier et éventuellement sanctionner les manquements susceptibles d’affecter la crédibilité ou la réputation de nos juridictions, notamment à la suite de certaines procédures d' arrestations jugées tendancieuses.
Ousmane Kane a parfaitement raison. On ne peut pas, sur la base d'un rapport non contradictoire, saisir un juge d'instruction, envoyer en prison. La CENTIF est un organe administratif, elle peut faire des erreurs. Sur la base de ses rapports, un complément d'enquête doit être fait.
L'autre chose, est de vous intéresser aux personnes qui sont à la CENTIF. Sont-elles au dessus de tout soupçon d'impartialité?
J'en connais certain et j'ai un fort doute.
Va apprendre tes cours avant de débiter pareilles idioties !!
Au Sénégal c est le règne des pauvres des méchants et des médiocres
Toutes les personnes qui possèdent une maison ou une voiture sont des voleurs alors que ces gens ont trimé pour en arriver les la
Maintenant ce qui vous reste à faire c est de confisquer les biens de ces personnes pour les redistribuer aux pauvres aux méchants et aux médiocres
Allez y nous vous gênez pas ces mr du pastef
Se sont les mêmes pratiques rien a changé dans ce pays à part c'est toujours le pastef qui donne des ordres à la justice
Bonjour ,
Mr Kane faut croire que vous etes les seuls DOTES d'intelligence. Si vous nous citez la FRANCE.
LA FRANCE EST COUTUMIERE DES FAITS. ELLE A CET HABITUDE DE TOUJOURS PROTEGER LES TORDUS , LES OPPOSANTS MEME CRIMINELS , LES POLITICIENS BANDITS SUBVERCIFS DU TIRES MONDE. VOUS NOUS PARLEZ DE L'ONU ET TOUTES CES ORGANISATIONS CORROMPUES QUI PEUVENT SANCTIONNER 200 MILLIARDS A UN PAUVRE PAYS AFRICAINS POUR DE PAREILLES CHOSES TRES DISCUTABLES. POURTANT CETTE MEME ONU AFFICHE TOUJOURS UNE IMPUISSANCE TRES TRES TRES COUPABLES DEVANT LES CRIMES INNOMBRABLE D'ISRAEL AUX YEUX DU MONDE ENTIER. DEPUIS BIENTOT UN SIECLE ISRAEL COMMET UN GENOCIDE AVEC UNE ARROGANCE INSOLANTE SOUS LA BARBE DE CET ONU QUI A UNE ATTITUDE TRES COMPLICE ET TRES TRES COUPABLE. MR L'EX MAGISTRAT SACHEZ QUE L'ONU A CESSE D'IMPRESSIONER DEPUIS LONGTEMPS. PARCE QUE TOUTES SES ORGANISATIONS NE SERVENT QU' A PUNIR, OPPRESSER ET ASSUJETIR LE TIERS MONDE . CHIRAC; SARCOZI ETC... ONT ETE JUGES EN FRANCE MAIS NOUS NOUS NE SOMMES TOUJOURS PAS CAPABLES DE VEILLER OU APPLIQUER NOTRE PROPRE JUSTICE.. MR L'EX MAGISTRAT DEVONS NOUS VOUS RAPPELER QUE LE PAYS COMPTE BEAUCOUP DE MAGISTRATS AUSSI BIEN FORMES QUE VOUS. NOTRE PROBLEME C'EST L' HONNETETE DES CITOYENS LES MAGISTRATS COMPRIS . MANSOUR FAYE APRES TOUT CE QU'IL A FAIT AVEC MACKY SALL LEURS FAMILLES ; LEURS AMIS ; LEURS GRIOTS ET CLANS.....
MR KANE PLEASE ARRETEZ !!!
Merci !
C'est maintenant que Mr Kane ose ouvrir la bouche et réfléchir alors qu'il n'osait même regarder Macky Sall les yeux dans les yeux à plus forte raison lever le petit doigt pour dire le moindre mot. Nous en avons assez de sa vision si vraiment il voit jusqu'à présent. Qu'il nous colle la paix, plus exactement.
Qui est ce kane Il fait partie des magistrats corrompus qui prenez des dessus de table sa se voit avec son commentaire a la con on comprend tout de suite qu’il est un kulunas apéristes va te faire foutre vieux tordu niou us on a élu Diomaye Sonko pour quils traque ces doméram soula nakaré nga dée
Le séngéal est un beau pays et on a l'impression qu'on veut veut nous rendre tous amnésiques . Bon dieu ou était ces donneurs de conseils orientés quand on flinguait les jeunes comme des lièvres et autres gibiers ?
Vive le rédition des comptes
Attention à ces soit disant intéllos et autres droit de l'hommiste fumistes et atteints de crétinisme , heureusement que c'est une minorité.
Que Dieu bénisse le pays et non à la spolition par des sci familiiales fantoches
En tout cas hier soir, la coupure de courant et la chaleur ont failli nous frire à Mbao. j'espère que ce n'est pas le retour des délestages
Mbao mom waxoumaléne délestages mais ICS mo léne nara frire one by one AK pollution. Wa Mbao guissouma léne Mbao
Le.regime.Pastef.est entrain de semer les.graines qui vont l'empoisonner. Ces armes que vous fabriquez vous tueront
Vraiment limou wakh leerna pour ceux qui veulent comprendre bien sûr !
M Kane à raison.Nos magistrats n'ont jamais travaillé correctement. C'est la raison pour laquelle,ils ne sont pas considérés dans les pays développés.Toutes leurs commissions rogatoire sont systématiquement rejetées.
Paresseux
Un magistrat à la retraite avec un très haut niveau qui se fait attaquer par des incultes. Vous pensez que ce pays va marcher droit sur pieds. Non, il part en couilles.
Je ne sais pas si je suis amnésique, mais je n'ai jamais entendu ce vieux magistrat critiquer les mêmes pratiques, selon ses dires, du temps de Macky Sall.
A vrai dire, c'est sous le règne de Macky Sall que nous avons tout vu avec la justice. C'était une justice colorée foncièrement, une justice "empoignée", une justice asservie avec des magistrats exécuteurs d'ordre de toute sorte. Alors, je voudrais qu'il me dise, ce Monsieur Kane, où était-il en ce moment ?
Il faut dire aux magistrats qui occupent la cité Fayçal depuis les années 90 de déguerpir même si la cours suprême est dans le corporatisme.Des personnes qui sont prises en charge depuis la fac,ensuite durant leur formation au CFj logées,nourries et blanchies aux frais du contribuable.Devenus des hauts fonctionnaires,des privilégiés biens payés avec des nombreux avantages aujourd'hui ils s'accaparent leurs maisons de fonction et ne sont plus en fonction souvent même les vrais bénéficiaires sont décédés,ce sont leurs enfants qui squattent ces maisons et pourtant tous ont leurs propres maison dans des quartiers résidentiels qu'ils ont mises en location c'est ce qu'il faut dénoncer.Des privilégiés qui se demandent toujours d'autres privilèges
Peut-on parler de la responsabilité des magistrats des juges dans la crise de la justice au Sénégal.
Je pense qu'il ne faut pas imputer tout ceci aux politiques!
Bravo monsieur le juge mais comme ils n’ont pas d’arguments ils vont venir vous insulter comme d’habitude.
C'est ça pastel... Hamougnou sah qui est Ousmane kane. Kéba mbaye lui l'a beaucoup adulé. Leçon inaugurale UCAD
Qu’est-ce qu’il raconte.
Ns savons tous et sans que ceux ce qu’on a arreter sont de sales voleurs ou complexes , Mansour Faye et autres
Arrete votre cirque.
paroles sages...
Magistrat à la retraite ! Foutez nous la paix avec vos machins de droit. Traître que vous êtes.
A mon humble avis de citoyen dont LA CARTE D'ELECTEUR compte , ce nouveau règime pour lequel j'avais POURTANT voté est dans une douloureuse épreuve de l'exercice du POUVOIR qu'il dénommait vulgairement POROZET , par les analphabètes de son camp , alors que les URGENCES sont AILLEURS dans la flambée inexorable des prix , les routes principales et secondaires complètement défoncées , bouchées par des GRAVATS par des charretiers véreux , OHMONDIEU !!!!
Il dénonce une saisine systématique des juges d’instruction sur la base des rapports de la CENTIF, sans enquête préliminaire ni possibilité pour les personnes concernées de se justifier au préalable.
Pourquoi il n'a jamais dénoncé cette loi quand il était magistrat
Au moins un qui ose enfin se prononcer de la dérive judiciaire dans ce pays. Il y a plein de commentateur qui veulent accuser Macky d'avoir fait des choses similaires, mais je pense qu'il ont juste une mémoire sélective voir une haine viscérale mais tout les gens qui ont été emprisonné sous l'ancien régime l'on largement mérité parce qu'ayant voulu brûler un pays et s'ils sont sur d'avoir raison leur combat devrait plutôt être l'annulation de l'amnistie au lieu de vouloir comparer ce qui n'est pas comparable
Il y a pas de justice, c'est un règlement de compte du violeur menteur et ses ex adversaires.
N'est ce pas il est allé rendre visite Azoura Fall en prison et demander à ses avocats de mentir qu'il est un malade mental pour le sortir de prison.
On va les dégager en 2029
Résigne toi s'il a violé ta maman.
Les voleurs les djoublang et les menteurs les niak diom vont adorer cet article
Toutes les fausses informations et propagande APR passent par le quotidien Observateur
Était-ce le juge de la cour d'appel de Kaolack ? Wala un autre ?
Une justice qui perd sa crédibilité fait fuir les investisseurs. Qui va s'installer ou investir dans un pays où un procureur peut vous mettre sous mandat de dépôt avec autant de légèreté que ce que l'on voit au Sénégal ?
L'affaire du président Sarkozy a pris 19 ans.
Au Sénégal un simple rapport de la Centif qui du reste ne rassemble que des soupçons suffit.
N'oublions pas qu'à l'origine du Centif c'était des directives internationales pour lutter contre le terrorisme suite aux attentats du 11 septembre.
Nous on se l'applique bêtement en tuant notre économie
Nous savons tous que le monde des affaires exige la confidentialité. Nous devons protéger ceux qui portent notre économie tout en luttant contre la corruption.
Juste un Neddo raciste qui se couvre derriere sa robe pour lancer des pierres .
Ou etais tu durant le regne ignoble de Macky charlie hebdo sall qui a tue ,torture ,vole ,complote ,fait du neddoyefeur where were you buddy?
Stop yoi B S et laissez ces jeunes travailler. Moi je dis ils meme soft a leur place je mettrai tous ces voleurs de denier comploteur en prison certains meritent meme d etre eradique
Un voleur de milliard de pauvres citiyens qui meurent chak jour dans les hopitaux par manque de moyens meritent Kedougou dans une supermax a vie. Certain kulunas ne meritent meme detre emprisone.
YALLAH MOLA GUEUNEU BAKH et Allah swt nous a an eye for an eye.
Les senegalais sont eveilles maintenant
Le gouvernement n'a pas besoin de toi. Jouis de ta retraite et laisse tes collègues travailler avec le balai en main. Tout sera clair.
Voilà un soi-disant intellectuel qui n'a pas de vision de développement. Dommage qu'on lui donne l'occasion de s'exprimer.
Monsieur kane tu à fait ton temps merci beaucoup va te reposer svp
Ceux qui attaque les peuls feraient juste mieux de se suicider parce qu'ils sont là et y resterons jusqu'à la fin des temps
L' Etat de Droit, c'est ce que réclame tout le monde, surtout ceux qui ne s'embarrassent pas de principes éthiques. Car même si on contrevient à la loi pour ses intérêts personnels, les rigueurs et sinuosités du DROIT peuvent vous sauver ; c'est ce qui enrichit les grands Avocats ... Je crois que des milliards par centaines, dizaines ou milliers sont déjà perdus par notre pays; sans compter le risque d'échec global que court son régime actuel... Demain n'est pas la veille de notre développement !
Fini le neddo ko bandoum. Œuvrons pour le développement du Sénégal. Sinon tais-toi.
Nos magistrats sont paresseux et ne se preoccupent que de leur mise et de leur paraître.
Lorsque je vois le travail abattu par les magistrats français, il n' y a pas photo.C'est normal, nous avons une mentalité de sous développés
Ah diomaye fi moom tu as porté un habit digne à la place de tes robes qui te font ressembler à un prêtre à chaque fois je te vois je me dit que son tailleur a envie de bien faire mais il lui manque du style. Monsieur le tailleur vos robes ne sont africains et c'est pas jolie alors n'insiste pas. Tout les hommes sénégalais n'ont la morphologie de Diomaye même s'ils voulaient porter tes tenues ils ne pourraient pas. ALORS N'INSISTE PAS SI TU VEUX AVOIR LE MARCHE AFRICAIN.
c'est Johnny et non cabrel
Moctar, la loi sur la Centif ne peut pas prévaloir sur les prescriptions universelles des droits de l’homme ratifiées par le Sénégal et qui prescrivent à chaque état partie de garantir sur son territoire à chaque individu les conditions d’un procès juste et équitable. Oui à la reddition , mais dans le respect de la règle de droit et de la dignité humaine
Surtout que la défaillance de la justice au Sénégal est le fait exclusif de magistrats malhonnêtes et corrompus placés dans les postes procureur et de juge. En vérité toutes les dérives judiciaires ont été l'oeuvre de ses pairs véreux qui ont librement choisi de faire le sale boulot au profit de politiciens moyennant des avantages matériels et financiers pour leur seul bien être...
Si notre justice était forte Sonko et Diomaye seraient encore en prison pour insurrection.
La croissance économique, bien que modeste, est aujourd’hui portée par les découvertes et les débuts d’exploitation du pétrole et du gaz, réalisés sous le leadership du président Macky Sall. Ces avancées constituent une étape majeure dans le développement du pays, fruit d’une vision à long terme et d’une politique énergétique ambitieuse. Macky Sall est à saluer pour avoir su poser les bases d’un avenir plus prospère, en transformant les potentialités naturelles en leviers de croissance et en plaçant le Sénégal sur la voie de l’émergence.
Ah les pastefen ! Un tas d'accusations, comme toujours, et pas la moindre consistance, pas la moindre preuve, comme toujours. Commencez, si vous êtes véridiques, vous tous, à exiger ne serait-ce que la publication de tous les rapports qui incriminent tous les anciens responsables du régime sortant. Commencez par exiger que les mécanismes de la corruption que vous alléguez soient neutralisés par le nouveau régime. Faites-vous rigueur, et essayez de justifier les fortunes des simples inspecteurs des impôts et des domaines, autant que vous prétendez le faire pour le compte de magistrats. Faites-vous rigueur, et exigez la tenue et la publication des déclarations de patrimoine de tous les responsables au sein de la République, au début comme en fin de fonction. Demandez à vos anciens pauvres de combien, et comment, se sont-ils désormais enrichis, à la vitesse de la lumière. Etc. Vous n'en ferez rien. La vérité ne vous intéresse pas ; pas un seul parmi vous. Cette vérité profonde est que le pouvoir, la Force publique en Afrique Noire, est malheuresement un ascenceur social, et le plus dûr pour ce pays est que ce n'est surtout pas avec ce nouveau régime que cela va changer au Sénégal. Faites-vous rigueur, cessez de pointer du doigt, de diaboliser, d'incendier, d'insulter, de vous amuser, quoi qui vous y motive, et regardez-vous dans la glace. Regardez en face ces millions de malheureux éparpillés sur le continent, qui nous ressemblent partout dans le monde et qui sont méprisés, dont les vies ne vallent rien parce que nos dirigeants vauriens font que nos pays ne vallent rien. Regardez-vous à l'image de tous ces gens et coutez les échos de vos consciences (si tant est qu'elles retentissent encore)...
Tu t'es trompé Tu allais dire le Senegal joue avec de la bonne glace Les oiseaux de mauvais augure n'ont qu'a aller se faire voir
Il me semble que le "Systeme" est entrain de saboter la reedition des comptes en saturant les tribunaux avec des cas bidons.On veut lasser les senegalais pour qu'ils se desolidarisent des poursuites des vrais cas.
