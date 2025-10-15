Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Justice

Tribunal de Dakar : Les béquilles de Gaindé Macky n'ont pas ému le Procureur, la commerçante risque gros !

Auteur: Doudou DIOP

il y a 1 semaine 24180 Lectures 30 Commentaires | English
image

Tribunal de Dakar : Les béquilles de Gaindé Macky n'ont pas ému le Procureur, la commerçante risque gros !

​Daba Mbodji, alias Gaïdé Macky, 46 ans, commerçante domiciliée à la cité Fadia, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Elle est poursuivie pour les infractions d’offense à une personne exerçant une fonction partie des prérogatives du président de la République, en l’occurrence Ousmane Sonko, de discours contraires aux bonnes mœurs et d'insultes à l'égard d'un groupe (militants Pastef) par le biais informatique.

​Dans un direct sur TikTok, la dame Daba Mbodji avait tenu des propos offensants à l’encontre du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko.

​La prévenue s’est présentée à la barre avec des béquilles, la jambe droite fracturée. Pourtant, lors de sa première comparution, elle était en bonne santé.

​Cependant, à la suite d’une projection des audios incriminés, la prévenue a assumé ses propos. Elle s’est expliquée, disant que des militants du Pastef avaient dévoilé sur l’internet ses audios et ses images intimes qu’elle avait envoyés à son petit ami. « Avec qui j’ai vécu 3 ans. C’est vrai que c’est moi qui danse dans la vidéo. Mais il l’a vendue aux militants du Pastef. Pire, certains ont fait un montage avec des nudités, disant qu’il s’agit de sa personne. »

​Elle a ajouté qu'un ami l’avait invitée dans un direct sur TikTok pour qu’elle s’explique sur les faits, mais un militant du Pastef l’a insultée ainsi que son leader, Macky Sall. C’est en réaction à cette insulte qu’elle a riposté en insultant leur leader.

​Le procureur lui a demandé qui est le leader du parti Pastef, ce à quoi Daba Mbodji a répondu :

« Je n’ai pas cité de nom. »

​Dans ses observations, le procureur de la République a requis la relaxe pour le délit d’insultes à l'égard d'un groupe par le biais informatique. Par contre, le maître des poursuites a demandé qu’elle soit déclarée coupable pour les deux autres infractions. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme.

​La Défense, assurée par Me Oumar Youm et El Hadji Amadou Sall, qui conteste le délit d’offense, a sollicité une peine avec sursis. L’affaire est mise en délibéré au 20 octobre prochain.

Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (18)

  • image
    Pastef il y a 1 semaine

    Laissez la partir waye

  • image
    APR il y a 1 semaine

    Il faut le punir , elle ne fait qu´insulter sur la toile

  • image
    Dame justice il y a 1 semaine

    Il faut les punir bien bon. Car leurs parents ne les a pas éduqués. Actuellement mom Nogaye kara ak Zale mbaye mom gnio raw Kharoum yarr

  • image
    bref il y a 1 semaine

    quand j'ai entendu ses insultes j'ai perdu toute compassion, c'est une femme en réalité extrêmement incorrecte, je ne supporte pas ces types d'individus, qu'importe leur appartenance politique, réligieuse ou autres, il faut être ferme et sans pitié avec ces malélevés là, un long séjour carcéral va la calmer un peu ainsi que tant d'autres d'ailleurs. Le sénégal est entrain de rééduquer ses insulteurs, ça prendra un peu de temps mais on aura la paix pour de bon après et l'espace public assaini.

  • image
    Fff il y a 1 semaine

    donc l’atteinte à l’égard des militants de Pastef est maintenant érigée en infraction !!!!!!!!

  • image
    Pastef il y a 1 semaine

    ’offense à une personne exerçant une fonction partie des prérogatives du président de la République" C'est un délit qui n'existe pas aucun jugement ne l'a d'ailleurs retenu récemment. S'il veut porter plainte il n'a qu'à se constituer partie civile directement.

  • image
    Darkpenguin il y a 1 semaine

    La sévérité reste toujours pas totalement appliquée et tenue pour règle afin de sortir des affaires politiques de ce pays ceux et celles qui n'ont pas les moyens intellectuelles pour entretenir un débat progressif de contribution pour améliorer les conditions d'existence de la cité et se réfugier dans le dilatoire, les insultes et le mensonge dans le débat public.

  • image
    Anta Fall il y a 1 semaine

    L'irruption de ce genre d'individus intellectuellement limités et populistes est un phénomène récent introduit pour noyer les opposants percutant amènent de lui tenir la tête dans le débat politique par pr Wade et son successeur qu'il faut combattre.

  • image
    Quelle il y a 1 semaine

    Qu’elle crève en prison cette pute avec son xessal

  • image
    avocat il y a 1 semaine

    avocat you niakk fayda rekk niooy défendre peste bi.

  • image
    Mandiou il y a 1 semaine

    démal gambie wala maroc 😂😂

  • image
    CITOYEN il y a 1 semaine

    La politique pénale doit être renforcée dans le sens d'une plus grande sévérité à l'égard des insulteurs qui polluent le débat public. Les peines insignifiantes prononcées jusque là par les juges ne contribuent pas à ramener la sérénité dans l'espace public. Je suis d'accord pour laisser les juges travailler en toute indépendance encore fait-il qu'ils daignent remplir leur mission de régulateur comme il se doit. Un jour c'est le président du CENTIF qu'on cherche à discréditer, le lendemain c'est le président de l'assemblée nationale qu'on salit. Cela suffit, il met mettre le hola à tout ça. L'insulte ou la diffamation ne sont pas une expression libre. Les juges vient défiler devant eux les mêmes personnes, des récidivistes en puissance. Leur indulgence dans les peines qu'ils prononcent ne rend pas service à la République. Que l'exécutif prenne ses responsabilités

  • image
    Hé! il y a 1 semaine

    C'est quand même bizarre 🤔 que jusqu'ici, très peu - voire aucun - "insulteur" pro-régime n'ait été pris. Pourtant, ce n'est pas ce qui manque sur les réseaux sociaux

  • image
    Ah bon! il y a 1 semaine

    vous qui avez oublié que vous avez passé des années à insulter, calomnier et dénigrer des honnêtes citoyens qui ne partagent vos opinions , Non , les pestiférés c'est de la RACAILLE

  • image
    Bdn il y a 1 semaine

    Donc quand on t'insulte toi tu insultes sonko, enplus elle assume.
    Mais avec cette justice trop laxiste faut pas s'attendre à grand chose

  • image
    Ndiaye il y a 1 semaine

    Azoura fall,et les autres moutons

  • image
    Boursine il y a 1 semaine

    Le pastef insulte des citoyens à longueur de journée sans inquieter, la dane ngoné saliou est l'exemple patente à mon avis c'est la justice de coumba am ndeye coumba amoul ndeye et c'est dangereux pour nos concitoyens

  • image
    Manam il y a 1 semaine

    Encore cet imbécile de procureur.
    Ce lécheur de c..l du menteur certifié Ousmane sonko.

  • image
    Fodé il y a 1 semaine

    Faut l incarcérer dans une cellule avec Moustapha Diakhaté et Assane Diouf

  • image
    Connard il y a 1 semaine

    Encore une idiote qui ouvre trop sa bouche au lieu de bosser

  • image
    Sage il y a 1 semaine

    tu as insulté et après tu fuis tes responsabilités en disant n'avoir pas cité de nom . poltron tappette. faut assumer si tu oses

  • image
    Reponse il y a 1 semaine

    Trop de gens incorrectes dans ce pays. C’est à se demander si ses gens ont des familles. Pourquoi rattacher leur nom à ceux de politiciens. Il y’a n vrai manque d’éducation dans ce pays.
    Dof bou Diogo tall sa chaîne wax loula nex. Niak kersa est devenu la règle on dirait.

  • image
    Avis il y a 1 semaine

    Ce que note, ce sont toujours les mêmes avocats qui se relaient pour défendre les insulteurs et diffuseurs de fausses nouvelles. Maître omar youm et consorts.
    Connaissant les avocats, ils ne travaillent jamais gratuitement. L’apr aurait elle constitué une cagnotte pour soutenir judiciairement tous les insulteurs et diffuseurs de fausses nouvelles pro Macky ?

  • image
    . il y a 1 semaine

    C'est une prise d'otage.
    Le procureur de Sonko, n'a pas le droit de s'amuser avec la liberté des citoyens sénégalais.

  • image
    Yolom il y a 1 semaine

    Guïr Yalla libérez cette belle femme.. pour que je la fourre.

  • image
    Sénégalais de la Diaspora il y a 1 semaine

    Des juges et magistrats you niak fayde qui ne sont la que pour nettoyer les merdes de ce nullard de pm rien pour garder des privilèges.

  • image
    Tasfép il y a 1 semaine

    Sonko est le mal incarné et tous ceux qui soutiennent cet homme diabolique vont etre les premiers responsables a entrainer ce pays dans la malédiction.
    Si le Sénégal n est pas déjà devenu un pays maudits a causes des actes maléfiques que cette vermine et ces méchants disciples posent au quotidien.

  • image
    Alpha de Paname il y a 1 semaine

    L'arme des faibles : l'insulte !!!

  • image
    beuggeudeuggeu il y a 1 semaine

    Le genre d'article rédigé par les faucons de la primature

  • image
    Mister No il y a 1 semaine

    Une femme de 46ans! Être dans les réseaux sociaux matin-midi-soir di saganeté.sa morom yi gni lay raw dé

Participer à la Discussion

