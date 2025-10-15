Justice

Auteur: Doudou DIOP

Tribunal de Dakar : Les béquilles de Gaindé Macky n'ont pas ému le Procureur, la commerçante risque gros !

​Daba Mbodji, alias Gaïdé Macky, 46 ans, commerçante domiciliée à la cité Fadia, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Elle est poursuivie pour les infractions d’offense à une personne exerçant une fonction partie des prérogatives du président de la République, en l’occurrence Ousmane Sonko, de discours contraires aux bonnes mœurs et d'insultes à l'égard d'un groupe (militants Pastef) par le biais informatique.

​Dans un direct sur TikTok, la dame Daba Mbodji avait tenu des propos offensants à l’encontre du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko.

​La prévenue s’est présentée à la barre avec des béquilles, la jambe droite fracturée. Pourtant, lors de sa première comparution, elle était en bonne santé.

​Cependant, à la suite d’une projection des audios incriminés, la prévenue a assumé ses propos. Elle s’est expliquée, disant que des militants du Pastef avaient dévoilé sur l’internet ses audios et ses images intimes qu’elle avait envoyés à son petit ami. « Avec qui j’ai vécu 3 ans. C’est vrai que c’est moi qui danse dans la vidéo. Mais il l’a vendue aux militants du Pastef. Pire, certains ont fait un montage avec des nudités, disant qu’il s’agit de sa personne. »

​Elle a ajouté qu'un ami l’avait invitée dans un direct sur TikTok pour qu’elle s’explique sur les faits, mais un militant du Pastef l’a insultée ainsi que son leader, Macky Sall. C’est en réaction à cette insulte qu’elle a riposté en insultant leur leader.

​Le procureur lui a demandé qui est le leader du parti Pastef, ce à quoi Daba Mbodji a répondu :

« Je n’ai pas cité de nom. »

​Dans ses observations, le procureur de la République a requis la relaxe pour le délit d’insultes à l'égard d'un groupe par le biais informatique. Par contre, le maître des poursuites a demandé qu’elle soit déclarée coupable pour les deux autres infractions. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme.

​La Défense, assurée par Me Oumar Youm et El Hadji Amadou Sall, qui conteste le délit d’offense, a sollicité une peine avec sursis. L’affaire est mise en délibéré au 20 octobre prochain.