Justice

Tribunal de Dakar : Soya Diagne n’est pas au bout de ses peines

Auteur: Mor Mbaye Cissé

il y a 1 semaine 6749 Lectures 14 Commentaires | English
image

Tribunal de Dakar : Soya Diagne n’est pas au bout de ses peines

Déféré ce mardi par la Sûreté urbaine au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et actes ou manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions, Soya Diagne a fait l’objet d’un retour de parquet.

Le patron de presse, proche de l’opposition, passera la nuit dans les locaux du commissariat central de Dakar. Il sera de nouveau conduit devant le parquet ce mercredi matin.

Selon une source de Seneweb, le procureur de la République pourrait demander l’ouverture d’une information judiciaire afin d’identifier et d’interpeller toutes les personnes impliquées dans cette affaire jugée très sensible.

Auteur: Mor Mbaye Cissé
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (14)

  • image
    b il y a 1 semaine

    Que toute la rigueur de la justice soit appliquée sur lui. Aucune pitié pour les maîtres chanteurs

  • image
    Pistolero il y a 1 semaine

    IL n'a pas dit moins que ngone saliou

  • image
    xx il y a 1 semaine

    scandaleuse, cette arrestation!!!!

  • image
    Hg il y a 1 semaine

    Ms kek affaire?
    Jn comprends pas
    Ya pas eu de nom rien!dc c kelle affaire
    Esk doolen moytou les conneries de maky?vs donnez teop d buzz a ces gens la

  • image
    Laye il y a 1 semaine

    La loi est dure mais c la loi.

  • image
    Lol il y a 1 semaine

    Trop d'adultes irresponsables dans ce pays

  • image
    Impasse il y a 1 semaine

    Dégoûtante tronche.

  • image
    Boursine il y a 1 semaine

    Le pastef est irresponsable et allergique aux critiques, on a tout entendu ici au temps de Macky avec le pastef

  • image
    Xeme il y a 1 semaine

    Il ose écrire que le président se déplace au Rwanda pour aller tenter d'étouffer une affaire de viol sur une nymphe rwandaise détentrice d'un passeport diplomatique du Sénégal. Il écrit que cette fois personne n'osera parler de complot. Il dit que le Pastef même est divisé entre ceux qui veulent étouffer l'affaire et ceux qui veulent la faire éclater. Convoqué à la DIC il dit qu'il faisait de la fiction, qu'il a tout inventé, comme il le fait souvent il s'agit d'une espèce de conte qu'il raconte.
    S'ils ne s'étaient pas entêtés à nuire, vaille que vaille, on aurait dit que ces gens méritent d'être menés dans une école de journalisme pour une formation sur les conséquences de leurs actes. Mais, ils ne l'ignorent. Ils le font exprès. Ils croient beaucoup au pouvoir de nuisance d'un médias. Et ils se sont dit que même à petites doses, à force de multiplier les mensonges et suggestions sur Sonko, ils arriveront à bout de sa renommée. C'est aussi simplement analysé que ça.

  • image
    Soya mercenaire il y a 1 semaine

    Foutez le en prison il se croit tout permis. C'est un mercenaire.

  • image
    Jody il y a 1 semaine

    ET y a des humains qui prennent sa défense

  • image
    Nabil il y a 1 semaine

    Ce mec est irresponsable. Qu il aille en tole pour une longiue periode. Un vieux qui ment sur des personnes avec sa barbe blanche. Il n a meme pas honte de ses enfants.

  • image
    Ouz il y a 1 semaine

    et puis qu'est ce qu'ils croient obtenir avec leur merde qu'ils racontent???!!!

  • image
    Sage il y a 1 semaine

    c'est un copain d'enfance, très cool, mais franchement , je reconnais qu'il il a déconné juste pour du buzz ou quoi. Je souhaite que la peine ne soit pas lourde pour lui.

Participer à la Discussion

