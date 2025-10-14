Justice

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Tribunal de Dakar : Soya Diagne n’est pas au bout de ses peines

Déféré ce mardi par la Sûreté urbaine au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et actes ou manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions, Soya Diagne a fait l’objet d’un retour de parquet.

Le patron de presse, proche de l’opposition, passera la nuit dans les locaux du commissariat central de Dakar. Il sera de nouveau conduit devant le parquet ce mercredi matin.

Selon une source de Seneweb, le procureur de la République pourrait demander l’ouverture d’une information judiciaire afin d’identifier et d’interpeller toutes les personnes impliquées dans cette affaire jugée très sensible.