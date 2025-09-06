Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Art & Culture

23 migrants à Mbour: Un présumé organisateur arrêté par la gendarmerie

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 3 jours 722 Lectures 2 Commentaires | English
image

23 migrants à Mbour: Un présumé organisateur arrêté par la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, la Compagnie de Gendarmerie de Mbour a intensifié la surveillance des principaux points de départ, particulièrement en cette période de Gamou, propice aux tentatives de voyage clandestin, a appris Seneweb du colonel Ibrahima Ndiaye.

Le vendredi 5 septembre 2025, une opération conjointe menée par la Brigade territoriale de Joal, avec l'appui de la Brigade de Recherches de Mbour, dans les villages de Mbodiène et ses environs, a permis l'interpellation de vingt-trois (23) candidats à l'émigration irrégulière, tous de nationalité sénégalaise. Par ailleurs, un individu suspecté d'être l'organisateur de ce convoyage a été arrêté.

La Gendarmerie nationale réaffirme son engagement dans la lutte contre ce fléau et appelle les populations à la vigilance.

Pour tout renseignement ou activité suspecte, le Centre d'appel est gratuitement joignable aux numéros verts 123 et 800 00 20 20.

Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Tags

Commentaires (2)

  • image
    porozet il y a 3 jours

    Page 2050

  • image
    poop il y a 3 jours

    "le porozé" kel 💩

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances