Auteur: Mor Mbaye CISSE

23 migrants à Mbour: Un présumé organisateur arrêté par la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, la Compagnie de Gendarmerie de Mbour a intensifié la surveillance des principaux points de départ, particulièrement en cette période de Gamou, propice aux tentatives de voyage clandestin, a appris Seneweb du colonel Ibrahima Ndiaye.

Le vendredi 5 septembre 2025, une opération conjointe menée par la Brigade territoriale de Joal, avec l'appui de la Brigade de Recherches de Mbour, dans les villages de Mbodiène et ses environs, a permis l'interpellation de vingt-trois (23) candidats à l'émigration irrégulière, tous de nationalité sénégalaise. Par ailleurs, un individu suspecté d'être l'organisateur de ce convoyage a été arrêté.

La Gendarmerie nationale réaffirme son engagement dans la lutte contre ce fléau et appelle les populations à la vigilance.

Pour tout renseignement ou activité suspecte, le Centre d'appel est gratuitement joignable aux numéros verts 123 et 800 00 20 20.