Transport

Saraya – Saiensoutou : Une route impraticable met des vies en danger

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

il y a 2 jours 486 Lectures 0 Commentaires | English
image

Saraya – Saiensoutou : Une route impraticable met des vies en danger

La route reliant Saraya à Saiensoutou, en passant par Missirah Sirimana, est devenue un véritable calvaire pour les usagers. Datant de plus de trente ans, ce tronçon en état de délabrement avancé se transforme en piège mortel, chaque saison des pluies. Dernier incident en date : l’ambulance du poste de santé de Missirah Sirimana, transportant un malade, est restée enlisée dans la boue. Une situation dramatique qui a compromis les chances de survie du patient.

Les habitants rapportent que ce n’est pas un cas isolé. Plusieurs véhicules se sont déjà embourbés ou même renversés sur ce tronçon, provoquant d’importants dégâts matériels et accentuant le sentiment d’abandon des populations.

Depuis des années, les riverains ne cessent de lancer des appels pressants aux autorités locales et nationales pour la réhabilitation urgente de cette route vitale, qui relie plusieurs localités et constitue un axe stratégique pour le désenclavement de la zone.

« Chaque pluie devient une menace pour nous. Nous vivons avec la peur de ne pas pouvoir évacuer un malade à temps ou de voir nos véhicules détruits », déplore un habitant.

Face à la gravité de la situation, les populations de Saraya et des villages environnants appellent une nouvelle fois l’État à agir rapidement pour mettre fin à ce supplice routier et garantir la sécurité des personnes et des biens.

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Articles Tendances